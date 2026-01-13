Monotributo: Sube topes (14,3%) y encarece fuerte las cuotas

En las categorías superiores, la F permite facturar hasta $38.642.048, la G hasta $46.211.109, la H da un salto relevante hasta $70.113.407, la I llega a $78.479.212, la J se posiciona en $89.872.640 y la K, que marca el límite máximo del régimen, queda fijada en $108.357.084 anuales.

Este corrimiento de los techos busca evitar exclusiones automáticas por inflación, aunque no elimina el riesgo de recategorizaciones forzadas en actividades con márgenes ajustados o ingresos irregulares.

Parámetros operativos más exigentes

Además de la facturación, el esquema actualiza los parámetros físicos y operativos que determinan la categoría. En superficie afectada, los límites parten de 30 m² en la A, suben a 45 m² en la B y 60 m² en la C, hasta converger en 200 m² desde la categoría G en adelante.

En consumo eléctrico anual, los máximos se establecen en 3330 kW para la A, 5000 kW en la B, 6700 kW en la C y llegan a 20.000 kW en las categorías más altas. En cuanto a alquileres devengados, los topes se fijan en $2.390.229 para las categorías A a D, $4.143.065 para E y F, $4.939.808 en la G y $7.170.689 desde la H hasta la K.

Estos valores refuerzan el carácter integral del ajuste y elevan el umbral de exigencia para actividades con costos fijos elevados.

Cuotas mensuales

El cambio más sensible para los contribuyentes aparece en el importe mensual total, que combina impuesto integrado, aportes al SIPA y obra social.

En la categoría A, el pago mensual queda en $42.386,73, tanto para locaciones y prestaciones de servicios como para venta de cosas muebles.

La B asciende a $48.250,77.

En la C, el monto se eleva a $56.501,84 en servicios y $55.227,05 en bienes.

La D exige $72.414,08 y $70.661,25, respectivamente.

En la E, la cuota mensual alcanza $102.537,96 para servicios y $92.658,34 para venta de bienes.

Desde la F en adelante, la progresión se acelera con mayor intensidad. Esa categoría paga $129.045,31 en servicios y $111.198,27 en bienes.

La G escala a $197.108,21 y $135.918,33.

En la H, los importes trepan a $447.346,92 para servicios y $272.063,39 para bienes.

La I se ubica en $824.802,24 y $406.512,03,

La J en $999.007,62 y $497.059,38

La K supera el millón mensual en servicios, con $1.381.687,85, y llega a $600.879,46 en venta de cosas muebles.

Un régimen bajo presión nominal

La actualización del Monotributo para 2026 muestra un régimen que acompaña la inflación en los papeles, pero que incrementa de manera significativa el costo mensual de formalidad. Para las categorías bajas, el impacto se siente en el flujo de caja; para las intermedias, la tensión aparece en la relación entre ingresos declarados y carga fiscal; y en las más altas, la diferencia con el régimen general se reduce en términos relativos, lo que reabre el análisis sobre la conveniencia de permanecer dentro del esquema simplificado.

Con parámetros vigentes hasta julio de 2026, el Monotributo vuelve a quedar atravesado por preservar su función de herramienta de inclusión fiscal en un contexto inflacionario persistente, sin convertir el aumento nominal de las cuotas en un factor de expulsión silenciosa del sistema.

