Monotributo y recategorización 2026: El error que puede sacarte del régimen

Actualmente, el tope de ingresos brutos anuales ronda los $94,8 millones, aunque este número se actualizará en función de la inflación del segundo semestre de 2025. A esto se suman otros límites igual de relevantes, como:

Superficie afectada a la actividad.

Consumo anual de energía eléctrica.

Monto de alquileres devengados.

Precio máximo unitario de venta en actividades comerciales.

Lo clave es entender que la exclusión no espera a la recategorización. Si en cualquier mes se supera uno de estos parámetros, la salida del monotributo es inmediata, aunque luego los ingresos bajen.

Recategorización del monotributo: ¿Qué meses son críticos para mirar los números?

Junio y diciembre son meses bisagra. En esos períodos se cierra el análisis de los últimos 12 meses que determinarán la categoría a aplicar durante el semestre siguiente. Esto abre una ventana estratégica para monitorear ingresos, facturación y gastos.

Muchos monotributistas cometen el error de mirar solo el total anual sin contemplar el efecto “arrastre” de meses anteriores. Una factura grande, cobrada de forma puntual, puede empujar al contribuyente fuera del régimen sin que se dé cuenta.

¿Hasta cuándo hay tiempo para hacer la recategorización del monotributo?

La recategorización que toma como referencia todo el año 2025 vence el 5 de febrero de 2026. Para entonces, ARCA ya habrá publicado la nueva tabla con los valores ajustados por inflación, una vez que el INDEC difunda el índice de diciembre.

No hacer el trámite cuando corresponde habilita a ARCA a realizar una recategorización de oficio, basada en la información que tenga disponible, principalmente los ingresos facturados. Luego, el contribuyente deberá defenderse y apelar, siempre cuesta arriba.

¿Quiénes no deben hacer la recategorización del monotributo?

No todos están obligados a recategorizarse. Quedan exceptuados:

Quienes mantienen exactamente la misma categoría.

Los contribuyentes con menos de seis meses de actividad.

Aquellos con entre seis y doce meses, que deben aplicar un cálculo proporcional especial.

El problema es que muchos creen estar dentro de este grupo cuando en realidad ya superaron algún parámetro sin notarlo.

La temible sanción de ARCA si no te recategorizás en el monotributo a tiempo

El error más peligroso en monotributo y recategorización que casi nadie ve

Uno de los errores más frecuentes y costosos tiene que ver con confundir los valores de recategorización con los de exclusión. Para evaluar si corresponde la exclusión del monotributo, ARCA utiliza los valores “viejos”, no los actualizados por inflación que se aplican para recategorizarse.

Esto significa que, en enero de 2026, un contribuyente puede quedar excluido por superar el tope anual calculado con valores anteriores, aunque en febrero esos límites se actualicen y parezca que “ya no se pasa”.

Este desfasaje funciona como una verdadera trampa para quienes no siguen el régimen de cerca.

Otros errores comunes en monotributo que pueden salir carísimos

Además de los topes, hay prácticas cotidianas que ponen en riesgo la permanencia en el régimen:

Gastar más de lo que se factura , usando tarjetas para terceros.

, usando tarjetas para terceros. Mezclar ingresos personales con los de la actividad sin documentarlos.

sin documentarlos. Facturar fuera de término o de forma desordenada.

o de forma desordenada. Confundir fechas de devengamiento con fechas de emisión .

. Descuidar otros impuestos como Ingresos Brutos, Bienes Personales o Ganancias por otras fuentes.

ARCA cruza información bancaria, fiscal y patrimonial, por lo que estos errores ya no pasan desapercibidos.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos ideal para arrancar el año

Criptomonedas en llamas: XRP despega mientras China e Irán empiezan el año con cambios

Incertidumbre en las telecomunicaciones: la compra de Telefónica por Telecom sigue sin aval oficial

"El humo de los bombardeos tapa un posible default de Argentina o una bruta devaluación"