El calendario fiscal ya empezó a correr y, con él, una de las instancias más sensibles para millones de trabajadores independientes, la recategorización del monotributo. Aunque muchos la perciben como un trámite automático, lo cierto es que una decisión mal tomada, o directamente no tomada, puede tener consecuencias económicas serias y hasta provocar la exclusión del régimen simplificado.
CLAVE
Monotributo y recategorización 2026: El error que puede sacarte del régimen
El monotributo sigue siendo uno de los regímenes más convenientes del sistema tributario, especialmente en las categorías bajas y medias.
En 2026, el proceso llega con parámetros actualizados y topes más altos, aunque también más atención por parte de ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
¿Qué es la recategorización del monotributo y por qué importa tanto?
La recategorización del monotributo es el mecanismo mediante el cual cada contribuyente debe revisar si, en los últimos 12 meses, sus parámetros siguen encajando dentro de la categoría actual. No se trata solo de ingresos, sino también entran en juego la superficie afectada a la actividad, el consumo eléctrico, los alquileres devengados y, en algunos casos, el precio unitario de venta.
La normativa establece que solo deben recategorizarse quienes cambian de categoría, ya sea para subir o bajar. Sin embargo, el error más común es asumir que “si nadie avisa, está todo bien”. No funciona así, debido a que la responsabilidad es exclusivamente del contribuyente.
¿Cuáles son los límites del monotributo y cuándo se produce la exclusión?
Las categorías del monotributo van desde la A hasta la K. Superar los límites de esta última implica quedar automáticamente fuera del régimen simplificado y pasar al régimen general, con una carga impositiva y administrativa mucho mayor.
Actualmente, el tope de ingresos brutos anuales ronda los $94,8 millones, aunque este número se actualizará en función de la inflación del segundo semestre de 2025. A esto se suman otros límites igual de relevantes, como:
- Superficie afectada a la actividad.
- Consumo anual de energía eléctrica.
- Monto de alquileres devengados.
- Precio máximo unitario de venta en actividades comerciales.
Lo clave es entender que la exclusión no espera a la recategorización. Si en cualquier mes se supera uno de estos parámetros, la salida del monotributo es inmediata, aunque luego los ingresos bajen.
Recategorización del monotributo: ¿Qué meses son críticos para mirar los números?
Junio y diciembre son meses bisagra. En esos períodos se cierra el análisis de los últimos 12 meses que determinarán la categoría a aplicar durante el semestre siguiente. Esto abre una ventana estratégica para monitorear ingresos, facturación y gastos.
Muchos monotributistas cometen el error de mirar solo el total anual sin contemplar el efecto “arrastre” de meses anteriores. Una factura grande, cobrada de forma puntual, puede empujar al contribuyente fuera del régimen sin que se dé cuenta.
¿Hasta cuándo hay tiempo para hacer la recategorización del monotributo?
La recategorización que toma como referencia todo el año 2025 vence el 5 de febrero de 2026. Para entonces, ARCA ya habrá publicado la nueva tabla con los valores ajustados por inflación, una vez que el INDEC difunda el índice de diciembre.
No hacer el trámite cuando corresponde habilita a ARCA a realizar una recategorización de oficio, basada en la información que tenga disponible, principalmente los ingresos facturados. Luego, el contribuyente deberá defenderse y apelar, siempre cuesta arriba.
¿Quiénes no deben hacer la recategorización del monotributo?
No todos están obligados a recategorizarse. Quedan exceptuados:
- Quienes mantienen exactamente la misma categoría.
- Los contribuyentes con menos de seis meses de actividad.
- Aquellos con entre seis y doce meses, que deben aplicar un cálculo proporcional especial.
El problema es que muchos creen estar dentro de este grupo cuando en realidad ya superaron algún parámetro sin notarlo.
El error más peligroso en monotributo y recategorización que casi nadie ve
Uno de los errores más frecuentes y costosos tiene que ver con confundir los valores de recategorización con los de exclusión. Para evaluar si corresponde la exclusión del monotributo, ARCA utiliza los valores “viejos”, no los actualizados por inflación que se aplican para recategorizarse.
Esto significa que, en enero de 2026, un contribuyente puede quedar excluido por superar el tope anual calculado con valores anteriores, aunque en febrero esos límites se actualicen y parezca que “ya no se pasa”.
Este desfasaje funciona como una verdadera trampa para quienes no siguen el régimen de cerca.
Otros errores comunes en monotributo que pueden salir carísimos
Además de los topes, hay prácticas cotidianas que ponen en riesgo la permanencia en el régimen:
- Gastar más de lo que se factura, usando tarjetas para terceros.
- Mezclar ingresos personales con los de la actividad sin documentarlos.
- Facturar fuera de término o de forma desordenada.
- Confundir fechas de devengamiento con fechas de emisión.
- Descuidar otros impuestos como Ingresos Brutos, Bienes Personales o Ganancias por otras fuentes.
ARCA cruza información bancaria, fiscal y patrimonial, por lo que estos errores ya no pasan desapercibidos.
