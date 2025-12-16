ARCA ajustó escalas del monotributo y acelera con nuevos cambios

La ARCA indicó que cada contribuyente deberá revisar y declarar:

Ingresos brutos acumulados

Energía eléctrica consumida

Superficie afectada a la actividad

Alquileres devengados, si corresponde

El objetivo es que cada monotributista quede correctamente encuadrado según su realidad económica y evitar desfasajes que luego derivan en deudas, multas o exclusiones automáticas.

Monotributo: Por qué vuelve el debate sobre limitar categorías

Más allá de los valores actuales, el monotributo volvió al centro de la escena por la reforma tributaria que analiza el Gobierno. El diagnóstico oficial sostiene que el régimen perdió su espíritu original y hoy funciona, en muchos casos, como un refugio fiscal para actividades con mayor capacidad económica.

El documento en discusión propone limitar el monotributo a las categorías más bajas y rediseñar el “régimen puente” hacia el sistema general, con IVA y Ganancias. La idea es evitar saltos bruscos que ahoguen a pequeños contribuyentes, pero cerrar la puerta a quienes usan el esquema simplificado para facturaciones elevadas.

La temible sanción de ARCA si no te recategorizás en el monotributo a tiempo

Qué dicen las provincias y el Congreso sobre el monotributo y ARCA

En el ámbito del Consejo de Mayo, creado para debatir las reformas estructurales, hubo definiciones fuertes. Alfredo Cornejo, en representación de las provincias, planteó limitar el monotributo al Monotributo Social y a las categorías A, B y C, y construir un “puente razonable” hacia el régimen general.

Desde el sector industrial, Martín Rappallini, titular de la UIA, apoyó un régimen intermedio con incentivos a la formalización y la inversión, e incluso un esquema especial para profesionales con ingresos superiores al tope actual pero con estructura chica.

En Diputados, Cristian Ritondo habló de una reforma transversal del monotributo, con mayor progresividad y alineación con IVA y Ganancias, integrada a cambios laborales y previsionales.

