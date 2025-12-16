urgente24
ARCA ajustó escalas del monotributo y acelera con nuevos cambios

Con las nuevas escalas ya vigentes y la recategorización de ARCA en marcha, el monotributo entra en una etapa de mayor control y posible achique.

16 de diciembre de 2025 - 17:35
ARCA ajustó escalas del Monotributo y acelera con nuevos cambios

ARCA volvió a mover fichas en el tablero del monotributo y dejó definiciones que impactan en millones de contribuyentes. En diciembre actualizó las escalas y los límites de facturación vigentes, informó los valores de las cuotas mensuales antes de la recategorización obligatoria y confirmó que en febrero se pondrá en marcha el proceso que ordenará la situación fiscal de cara a 2026.

Monotributo: Qué cambió ARCA en las escalas y cuotas de diciembre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero publicó los montos que rigen para diciembre, último mes antes de la recategorización. Los valores muestran una presión creciente en las categorías más altas y mantienen la diferenciación entre servicios y comercio.

Monotributo en febrero 2025: nuevos montos y escalas actualizadas

Las cuotas mensuales quedaron de la siguiente manera:

  • Categoría A: $37.085,74
  • Categoría B: $42.216,41
  • Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)
  • Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)
  • Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)
  • Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)
  • Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)
  • Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)
  • Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)
  • Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)
  • Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)

Desde ARCA recordaron que no pagar el monotributo expone a sanciones económicas y legales, como la pérdida de la obra social, de aportes previsionales y la imposibilidad de emitir facturas válidas.

Recategorización del monotributo: Qué exige ARCA para 2026

En febrero se activará la primera etapa del cronograma de recategorización del monotributo para 2026. El trámite es obligatorio para quienes hayan superado, o quedado por debajo, de los parámetros de su categoría en los últimos 12 meses.

La ARCA indicó que cada contribuyente deberá revisar y declarar:

  • Ingresos brutos acumulados
  • Energía eléctrica consumida
  • Superficie afectada a la actividad
  • Alquileres devengados, si corresponde

El objetivo es que cada monotributista quede correctamente encuadrado según su realidad económica y evitar desfasajes que luego derivan en deudas, multas o exclusiones automáticas.

Monotributo: Por qué vuelve el debate sobre limitar categorías

Más allá de los valores actuales, el monotributo volvió al centro de la escena por la reforma tributaria que analiza el Gobierno. El diagnóstico oficial sostiene que el régimen perdió su espíritu original y hoy funciona, en muchos casos, como un refugio fiscal para actividades con mayor capacidad económica.

El documento en discusión propone limitar el monotributo a las categorías más bajas y rediseñar el “régimen puente” hacia el sistema general, con IVA y Ganancias. La idea es evitar saltos bruscos que ahoguen a pequeños contribuyentes, pero cerrar la puerta a quienes usan el esquema simplificado para facturaciones elevadas.

La temible sanción de ARCA si no te recategorizás en el monotributo a tiempo

Qué dicen las provincias y el Congreso sobre el monotributo y ARCA

En el ámbito del Consejo de Mayo, creado para debatir las reformas estructurales, hubo definiciones fuertes. Alfredo Cornejo, en representación de las provincias, planteó limitar el monotributo al Monotributo Social y a las categorías A, B y C, y construir un “puente razonable” hacia el régimen general.

Desde el sector industrial, Martín Rappallini, titular de la UIA, apoyó un régimen intermedio con incentivos a la formalización y la inversión, e incluso un esquema especial para profesionales con ingresos superiores al tope actual pero con estructura chica.

En Diputados, Cristian Ritondo habló de una reforma transversal del monotributo, con mayor progresividad y alineación con IVA y Ganancias, integrada a cambios laborales y previsionales.

