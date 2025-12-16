Se revela lo que todos querían saber del nuevo Gran Hermano 2026

Sin embargo, todo parece indicar que, el misterio sobre el día exacto del estreno, ya está resuelto.

Y es que, el conductor del programa, Santiago del Moro, dejó una pista clave sobre el futuro del reality en sus historias de Instagram, algo que algunos consideraron como la fecha del estreno del programa.

"2/2/26", escribió Santiago del Moro encima de un fondo naranja. De acuerdo con informes de medios, la cuenta oficial de Telefe y Gran Hermano también compartieron la imagen publicada por el presentador.

Esto hizo que el público asumiera que el 2/2/26 abrirá las puertas la casa más famosa del país.

Santiago del Moro reveló detalles del nuevo Gran Hermano 2026

Ya en entrevista con A la Barbarrosa, Santiago del Moro contó más detalles sobre esta nueva edición de Gran Hermano.

"Hace cuatros, cinco meses estamos preparando la nueva temporada. Lo llamamos ´generación dorada´ porque es el formato más importante de la historia de la televisión y cumple 25 años desde que se hizo aquella primera edición con Soledad Silveyra, y esta vez tiene la potestad de invitar personas a participar", dijo.

y agregó: "Lo más lindo es que dentro de la casa, son todos iguales. Ahí no hay estrato social, no hay título que habilite más que otro, tampoco barrios ni edades, es decir, ante el ojo de Gran Hermano, son todos iguales".

Otra cosa que contó el conductor es que, "va a haber más participantes, va a ser una edición más picante", y que "aún no hay confirmado" ningún famoso.

