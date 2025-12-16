El nuevo Gran Hermano, o Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), avanza con el casting presencial este martes 16/12. Mientras tanto, Santiago del Moro, conductor del famoso programa, hizo un posteo en sus redes sociales que llamó la atención de todos y podría haber despejado la mayor duda.
¿ADIÓS MISTERIO?
Se revela lo que todos querían saber del nuevo Gran Hermano 2026
Todo parece indicar que la 'pregunta del millón' sobre el nuevo Gran Hermano 2026 (Telefe) ya fue respondida: ¿Cuándo arranca?
Gran Hermano 2026: Posible fecha de estreno
Una de las cosas que todo el mundo quiere saber sobre Gran Hermano 2026 es su fecha de estreno.
¿Cuándo arranca Gran Hermano 2026? ¿Cuándo comienza Gran Hermano Generación Dorada? ¿Cuándo es la nueva edición de Gran Hermano? Son algunas de las preguntas que la gente se hace.
Hasta ahora se sabe, oficialmente, que el estreno del próximo Gran Hermano está previsto para febrero de 2026, según Telefe.
"Gran Hermano vuelve con una energía renovada, preparado para escribir un nuevo capítulo en la historia de la televisión argentina", apuntan.
Sin embargo, todo parece indicar que, el misterio sobre el día exacto del estreno, ya está resuelto.
Y es que, el conductor del programa, Santiago del Moro, dejó una pista clave sobre el futuro del reality en sus historias de Instagram, algo que algunos consideraron como la fecha del estreno del programa.
"2/2/26", escribió Santiago del Moro encima de un fondo naranja. De acuerdo con informes de medios, la cuenta oficial de Telefe y Gran Hermano también compartieron la imagen publicada por el presentador.
Esto hizo que el público asumiera que el 2/2/26 abrirá las puertas la casa más famosa del país.
Santiago del Moro reveló detalles del nuevo Gran Hermano 2026
Ya en entrevista con A la Barbarrosa, Santiago del Moro contó más detalles sobre esta nueva edición de Gran Hermano.
"Hace cuatros, cinco meses estamos preparando la nueva temporada. Lo llamamos ´generación dorada´ porque es el formato más importante de la historia de la televisión y cumple 25 años desde que se hizo aquella primera edición con Soledad Silveyra, y esta vez tiene la potestad de invitar personas a participar", dijo.
y agregó: "Lo más lindo es que dentro de la casa, son todos iguales. Ahí no hay estrato social, no hay título que habilite más que otro, tampoco barrios ni edades, es decir, ante el ojo de Gran Hermano, son todos iguales".
Otra cosa que contó el conductor es que, "va a haber más participantes, va a ser una edición más picante", y que "aún no hay confirmado" ningún famoso.
--------
Más noticias en Urgente24
Donald Trump apabulla a los inmigrantes y arrestan a la sobrina brasileña de la portavoz
Otra multinacional que se va de la Argentina: Hace un año evalúa su salida, que concretó ahora
La miniserie de 6 capítulos que recién se estrenó y ya todos maratonean
Claudio Belocopitt no tiene suerte: es más importante 1 pezón (o 2) de Jesica Cirio