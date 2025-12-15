Claudio Belocopitt no tiene suerte: es más importante 1 pezón (o 2) de Jesica Cirio

Su vida sentimental estuvo mucho en los titulares pero no por la pasión:

el político Martín Insaurralde, amigo de Sofía Clérici;

el detenido empresario Elías Piccirillo ;

ahora el empresario Nicolás Trombino.

Gemini AI hizo un compacto de la situación:

La búsqueda "pezones; martin fierro" se refiere al incidente de Jésica Cirio en los Premios Martín Fierro 2022, donde un descuido con su vestido dejó expuesto un pezón mientras recibía un premio, generando viralidad y memes, y un evento de alto perfil de la moda y farándula argentina relacionado con el icónico galardón. No tiene que ver directamente con el gaucho del poema, sino con la cultura popular actual en torno a los premios de la televisión y radio.

Qué pasó: Durante la ceremonia de los Martín Fierro (premios a lo mejor de la TV y Radio argentina), Jésica Cirio, al subir al escenario, sufrió un "accidente" con su escote, revelando uno de sus pezones.

Repercusión: Se volvió tendencia en redes sociales (Twitter/X) y fue ampliamente comentado, con muchos memes y debate sobre el pudor y el diseño del vestido.

Contexto: Ocurrió en un momento emotivo, mientras recibía un premio para su programa "La Peña de Morfi", junto al equipo, en homenaje al fallecido Gerardo Rozín.

-----------------------

