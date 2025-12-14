Europa endurece el control online: Shein y Alibaba bajo la lupa por productos peligrosos

Las compras en plataformas chinas

El problema se agrava por el volumen creciente de envíos de bajo valor. En 2024, entraron aproximadamente 4.600 millones de paquetes de este tipo en la UE, cifra que se duplica cada dos años, y cerca del 90 % proviene de China.

McGrath reconoció que los agentes de aduanas y las autoridades nacionales están desbordados y que actualmente solo se detiene una pequeña proporción de los productos peligrosos, un nivel que calificó de insuficiente.

El plan de acción de la Comisión Europea contempla otorgar mayores poderes para investigar los casos transfronterizos más graves, aliviando la carga sobre las autoridades nacionales, que enfrentan fondos limitados. Además, se propone actualizar las normas de protección al consumidor y de vigilancia del mercado, ya que el sistema vigente no cumple su objetivo, según McGrath.

Entre los productos más problemáticos detectados se encuentran cosméticos, juguetes, muñecas sexuales infantiles y armas.

Los controles de Europa cambiarán

La regulación tecnológica actual clasifica a las plataformas como intermediarias y no como minoristas, por lo que no son responsables de los productos vendidos por terceros fuera de la UE.

No obstante, deben cooperar con las autoridades y retirar los artículos peligrosos una vez identificados. Recientemente, Bruselas examina la venta de productos potencialmente ilegales por parte de Shein y ha solicitado información adicional que podría derivar en investigaciones y multas.

Paralelamente, Francia suspendió el sitio de Shein por la venta de artículos ilegales y busca prohibir AliExpress y Joom.

Como parte del paquete de medidas, la UE pondrá fin a la exención arancelaria para envíos de bajo valor (menos de € 150), obligando a los minoristas a proporcionar información aduanera y un representante en la UE antes de 2028.

A partir del 1 de julio, se aplicará un arancel de € 3 por tipo de producto, y para 2028 se creará un centro de seguimiento aduanero comunitario junto con una tasa mínima de tramitación de € 2 por paquete, medidas similares a las que adoptó Estados Unidos este año.

Shein, por su parte, declaró que comparte el objetivo de garantizar que los consumidores europeos compren en línea con seguridad y que coopera plenamente con las autoridades francesas.

Con estas acciones, la UE busca proteger a los consumidores, reducir los riesgos de productos inseguros y equilibrar la competencia para empresas europeas, marcando un punto de inflexión en la regulación del comercio electrónico transfronterizo.

Más noticias en Urgente24

Otra multinacional que se va de la Argentina: Hace un año evalúa su salida, que concretó ahora

Messi levantó el pulgar y el Inter Miami se lleva a un titular de Racing

Demichelis se olvidó de River y suena para llegar a un grande de la Argentina

Santiago Sosa se plantó en Racing y confirmó dónde jugará tras la oferta de River

Daniel Vila ve un "show" en los allanamientos a la AFA y a Clarín en la orquesta