A muy pocas horas de afrontar la final del Torneo Clausura ante Estudiantes de La Plata, Racing está teniendo mucho movimiento en el mercado de pases. Ya se sabe que Facundo Mura se irá libre al Inter Miami y ahora se empieza a definir lo que será el futuro de Santiago Sosa, que tiene ofertas de River pero también de Flamengo y Atlético Mineiro.
SE DECIDIÓ
Santiago Sosa se plantó en Racing y confirmó dónde jugará tras la oferta de River
Santiago Sosa, a horas de la final del Torneo Clausura contra Estudiantes, le comunicó a Racing dónde desea jugar de cara al 2026.
No caben dudas que Santiago Sosa está entre los mejores jugadores del fútbol argentino y es por eso que son varios los clubes que quieren sacarlo de Racing. River fue uno de los primeros en mover fichas, aunque todo se trató de charlas informales con su representante para ver si era viable el retorno al Millonario de la mano de Marcelo Gallardo.
En las últimas horas los que comenzaron a moverse por el capitán de Racing fueron los brasileños. Atlético Mineiro está en proceso de reconstrucción y Jorge Sampaoli pidió como prioridad la llegada de Sosa. El último en sumarse a la lista de interesados fue nada menos que Flamengo, hoy en día el mejor equipo de Sudamérica siendo campeón de la Copa Libertadores y también del Brasileirao.
Hay que decir que hasta el momento Santiago Sosa se mantuvo totalmente centrado en Racing, más aún con una final importantísima por delante ante un equipo duro como es Estudiantes. No obstante, ya le manifestó a su representante cuál es su deseo de cara al próximo mercado de pases y no es ni volver a River ni tampoco llegar al fútbol brasileño.
Santiago Sosa, entre Racing y Europa
“Santiago Sosa quiere ir a Europa en el próximo mercado de pases. En caso de que no aparezca nada de Europa que lo seduzca se queda en Racing”, afirmó Tomás Dávila en ESPN, lo que sin dudas es una noticia sumamente importante para La Academia, más aún a horas de afrontar la final del Torneo Clausura donde el capitán será titular luego de cumplir la fecha de suspensión contra Boca.
Santiago Sosa recientemente viene de renovar su vínculo con Racing hasta el 2029 con una cláusula de salida que hoy es de 12 millones de euros. La idea que tiene la dirigencia de La Academia con Diego Milito a la cabeza es renegociar el contrato una vez más para elevar el salario, elevar la cláusula y que el mediocampista se quede conforme y feliz en el club durante todo el 2026.
