Santiago Sosa se plantó en Racing y confirmó dónde jugará tras la oferta de River

Santiago Sosa recientemente viene de renovar su vínculo con Racing hasta el 2029 con una cláusula de salida que hoy es de 12 millones de euros. La idea que tiene la dirigencia de La Academia con Diego Milito a la cabeza es renegociar el contrato una vez más para elevar el salario, elevar la cláusula y que el mediocampista se quede conforme y feliz en el club durante todo el 2026.

