urgente24
ACTUALIDAD Oslo > Telefe > Copa Libertadores

RESUMEN AUDIOVISUAL 12/12

El Schindler argentino en Oslo; Telefé sin la Libertadores; USA revisará redes de turistas

El Schindler argentino con María Corina Machado en Oslo; Telefé se queda sin la Libertadores desde 2027; USA revisará las redes sociales de turistas sin visa.

12 de diciembre de 2025 - 18:40
Telefe

Telefe

1-¿Quién es el Oskar Schindler argentino que viajó a Oslo?

Gabriel Volpi, es un ex funcionario de Cancillería que quedó a cargo de la embajada argentina en Caracas en 2024 tras los fuertes enfrentamientos entre Nicolás Maduro y Javier Milei.

En marzo del año pasado, aceptó dar asilo en la sede diplomática a cinco dirigentes de Vente Venezuela, el círculo más cercano de María Corina Machado.

En reconocimiento por haberle salvado la vida a sus colaboradores más cercanos, María Corina Machado invitó a Volpi a Oslo para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz. En reconocimiento por haberle salvado la vida a sus colaboradores más cercanos, María Corina Machado invitó a Volpi a Oslo para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz.

Seguir leyendo

Embed - El diplomático argentino invitado al Nobel por salvar vidas en Caracas

2-Telefe se queda sin la Libertadores desde 2027

El nuevo dueño del canal de las pelotas, Gustavo Scaglione, perdió la licitación por los derechos televisivos de la Copa Libertadores para el trienio 2027–2030.

Si bien Telefe tendrá un buen 2026 gracias al Mundial de fútbol y a la Libertadores, el panorama cambiará de forma drástica a partir de 2027.

Se trata del negocio deportivo más fuerte, el que sostuvo el rating en 2025 junto con Gran Hermano, y puertas adentro aseguran que Scaglione quedó en el ojo de la tormenta por lo sucedido. Se trata del negocio deportivo más fuerte, el que sostuvo el rating en 2025 junto con Gran Hermano, y puertas adentro aseguran que Scaglione quedó en el ojo de la tormenta por lo sucedido.

Embed - Golpe para Telefe: pierde la Libertadores y se abre un nuevo escenario

3-USA analiza un cambio clave para quienes ingresan sin visa.

Si se aprueba, el permiso ESTA exigiría 5 años de historial en redes sociales, además de teléfonos, mails usados y datos familiares.

La medida afectaría a países como Reino Unido, Alemania, Francia, Japón, Australia, Chile, Israel y miembros de la Unión Europea.

El trámite dejaría de hacerse por web y pasaría a una app oficial, con nuevos datos biométricos. El Gobierno lo justifica por seguridad, pero expertos advierten sobre privacidad y posible impacto en el turismo. Aún está en consulta pública y no tiene fecha de aplicación. El trámite dejaría de hacerse por web y pasaría a una app oficial, con nuevos datos biométricos. El Gobierno lo justifica por seguridad, pero expertos advierten sobre privacidad y posible impacto en el turismo. Aún está en consulta pública y no tiene fecha de aplicación.

Embed - EE.UU. quiere revisar tus redes para dejarte entrar

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES