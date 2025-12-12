El Schindler argentino en Oslo; Telefé sin la Libertadores; USA revisará redes de turistas

1-¿Quién es el Oskar Schindler argentino que viajó a Oslo?
Gabriel Volpi, es un ex funcionario de Cancillería que quedó a cargo de la embajada argentina en Caracas en 2024 tras los fuertes enfrentamientos entre Nicolás Maduro y Javier Milei.
El Schindler argentino con María Corina Machado en Oslo; Telefé se queda sin la Libertadores desde 2027; USA revisará las redes sociales de turistas sin visa.
Gabriel Volpi, es un ex funcionario de Cancillería que quedó a cargo de la embajada argentina en Caracas en 2024 tras los fuertes enfrentamientos entre Nicolás Maduro y Javier Milei.
En marzo del año pasado, aceptó dar asilo en la sede diplomática a cinco dirigentes de Vente Venezuela, el círculo más cercano de María Corina Machado.
El nuevo dueño del canal de las pelotas, Gustavo Scaglione, perdió la licitación por los derechos televisivos de la Copa Libertadores para el trienio 2027–2030.
Si bien Telefe tendrá un buen 2026 gracias al Mundial de fútbol y a la Libertadores, el panorama cambiará de forma drástica a partir de 2027.
Si se aprueba, el permiso ESTA exigiría 5 años de historial en redes sociales, además de teléfonos, mails usados y datos familiares.
La medida afectaría a países como Reino Unido, Alemania, Francia, Japón, Australia, Chile, Israel y miembros de la Unión Europea.