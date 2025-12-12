El Schindler argentino en Oslo; Telefé sin la Libertadores; USA revisará redes de turistas

Se trata del negocio deportivo más fuerte, el que sostuvo el rating en 2025 junto con Gran Hermano, y puertas adentro aseguran que Scaglione quedó en el ojo de la tormenta por lo sucedido. Se trata del negocio deportivo más fuerte, el que sostuvo el rating en 2025 junto con Gran Hermano, y puertas adentro aseguran que Scaglione quedó en el ojo de la tormenta por lo sucedido.

3-USA analiza un cambio clave para quienes ingresan sin visa.

Si se aprueba, el permiso ESTA exigiría 5 años de historial en redes sociales, además de teléfonos, mails usados y datos familiares.

La medida afectaría a países como Reino Unido, Alemania, Francia, Japón, Australia, Chile, Israel y miembros de la Unión Europea.

La medida afectaría a países como Reino Unido, Alemania, Francia, Japón, Australia, Chile, Israel y miembros de la Unión Europea.

El trámite dejaría de hacerse por web y pasaría a una app oficial, con nuevos datos biométricos. El Gobierno lo justifica por seguridad, pero expertos advierten sobre privacidad y posible impacto en el turismo. Aún está en consulta pública y no tiene fecha de aplicación.