Ley de transporte: Tensión total con Uber, DiDi y Cabify tras la reforma

¿Cómo regula la ley de transporte a Uber, DiDi y Cabify?

Una de las secciones más observadas es la que aborda los servicios no regulares como taxis, remises, transporte escolar, unidades accesibles y, claro, los servicios que operan mediante aplicaciones. Aunque la norma no nombra de manera explícita a Uber, DiDi y Cabify, las nuevas condiciones están hechas a la medida de ese universo.

Todos los vehículos deberán contar con geolocalización activa, controles más estrictos, documentación respaldatoria y una inscripción completa en el Registro Provincial del Transporte (Re.Pro.Tran.). El régimen los incluye dentro del paraguas de “transporte alternativo”, pero endurece los requisitos operativos que deberán cumplir para funcionar.

Esto implica que las plataformas, si bien podrán seguir operando, deberán adaptarse a un esquema de control similar al que se exige a taxis y remises, con supervisión tecnológica, trazabilidad y obligaciones más claras.

LEY DE TRANSPORTE SAN JUAN

¿Qué pasó en el debate legislativo sobre la ley de transporte y Uber, DiDi y Cabify?

El debate en la Cámara de Diputados fue áspero y dejó en evidencia posiciones enfrentadas incluso dentro de los bloques más consolidados. El PJ intentó impulsar un despacho alternativo, proponía unificar taxis y remises en una misma categoría y permitir que la oferta formal creciera hasta un 30 por ciento. La iniciativa, sin embargo, no consiguió sumar los votos necesarios.

Uno de los momentos más tensos llegó cuando el diputado Mario Herrero planteó que la regulación debía ser más flexible para permitir que taxis y remises recuperaran terreno frente al avance de las apps. Desde el oficialismo, en cambio, defendieron que el nuevo marco debía equilibrar la cancha sin privilegiar a ningún sector.

Finalmente, el proyecto impulsado por los diputados Enzo Cornejo y María Rita Lascano consiguió 20 votos a favor contra 16 en contra, un margen estrecho que igualmente marcó el rumbo regulatorio de la provincia.

