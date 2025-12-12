San Juan acaba de encender una de las discusiones más calientes del año al aprobar una nueva Ley de Transporte que cambia por completo el tablero donde conviven colectivos, taxis, remises y plataformas como Uber, DiDi y Cabify. La votación fue ajustada y dejó al descubierto un mapa político partido en dos, pero el oficialismo finalmente consiguió avanzar con una reforma que promete reordenar un sistema que estaba estancado desde hacía años.
EN SAN JUAN
Ley de transporte: Tensión total con Uber, DiDi y Cabify tras la reforma
Aunque la norma no nombra de manera explícita a Uber, DiDi y Cabify, las nuevas condiciones están hechas a la medida de ese universo.
La provincia ahora tiene un marco legal renovado que endurece controles, redefine límites empresariales y le pone una lupa más grande que nunca a los servicios que operan a través de apps. La movida no solo impactará en los actores tradicionales del transporte, sino también en miles de usuarios que dependen diariamente de estas opciones para moverse.
¿Qué cambia con la nueva ley de transporte para Uber, DiDi y Cabify?
La pieza central de la reforma está en el sistema de colectivos. La ley fija que ninguna empresa podrá quedarse con más del 25 por ciento del parque automotor total. El objetivo oficial es impedir monopolios silenciosos y forzar una competencia más sana. Se trata de un giro respecto de la versión anterior del proyecto, que proponía limitar solo el porcentaje de líneas y no la cantidad de unidades.
También se ajusta la posibilidad de ampliar recorridos. La normativa previa habilitaba expansiones de hasta el 30 por ciento, pero ahora el margen queda restringido al 25. Para el Ejecutivo, esta reducción apunta a moderar la expansión desmedida de algunos operadores que terminaban cubriendo zonas enteras sin contrapesos reales.
El capítulo de sanciones también llega con dientes afilados. Se fijan intimaciones con plazos mínimos de 12 horas, se habilita la caducidad automática de concesiones frente a incumplimientos graves y se crea un registro de empresas e individuos inhabilitados por una década. Además, la ley permite que el Estado requise vehículos de forma temporal para asegurar la continuidad del servicio en casos críticos.
¿Cómo regula la ley de transporte a Uber, DiDi y Cabify?
Una de las secciones más observadas es la que aborda los servicios no regulares como taxis, remises, transporte escolar, unidades accesibles y, claro, los servicios que operan mediante aplicaciones. Aunque la norma no nombra de manera explícita a Uber, DiDi y Cabify, las nuevas condiciones están hechas a la medida de ese universo.
Todos los vehículos deberán contar con geolocalización activa, controles más estrictos, documentación respaldatoria y una inscripción completa en el Registro Provincial del Transporte (Re.Pro.Tran.). El régimen los incluye dentro del paraguas de “transporte alternativo”, pero endurece los requisitos operativos que deberán cumplir para funcionar.
Esto implica que las plataformas, si bien podrán seguir operando, deberán adaptarse a un esquema de control similar al que se exige a taxis y remises, con supervisión tecnológica, trazabilidad y obligaciones más claras.
¿Qué pasó en el debate legislativo sobre la ley de transporte y Uber, DiDi y Cabify?
El debate en la Cámara de Diputados fue áspero y dejó en evidencia posiciones enfrentadas incluso dentro de los bloques más consolidados. El PJ intentó impulsar un despacho alternativo, proponía unificar taxis y remises en una misma categoría y permitir que la oferta formal creciera hasta un 30 por ciento. La iniciativa, sin embargo, no consiguió sumar los votos necesarios.
Uno de los momentos más tensos llegó cuando el diputado Mario Herrero planteó que la regulación debía ser más flexible para permitir que taxis y remises recuperaran terreno frente al avance de las apps. Desde el oficialismo, en cambio, defendieron que el nuevo marco debía equilibrar la cancha sin privilegiar a ningún sector.
Finalmente, el proyecto impulsado por los diputados Enzo Cornejo y María Rita Lascano consiguió 20 votos a favor contra 16 en contra, un margen estrecho que igualmente marcó el rumbo regulatorio de la provincia.
Más noticias en Urgente24
Paredes lo recomendó y Riquelme eligió al técnico de Boca para 2026
Telefe mete poda a lo pavote y deja afuera a varios conductores históricos en 2026
Tato Aguilera le ganó la carrera a Diego Monroig en Boca: Primicia sobre Claudio Úbeda
Grupo Albanesi pisa fuerte y redefine toda su deuda hasta 2036
Sin la mano de Bessent, dicen que el BCRA/Tesoro volvieron a vender dólares