Sin la mano de Bessent, dicen que el BCRA/Tesoro volvieron a vender dólares

"Es el Tesoro, mi teoría es que compra en bloque de flujos, como colocaciones de provincias, y los vende en el mercado cuando se acerca al techo de la banda", sostuvo.

target

Cabe recordar que la cotización del dólar mayorista, que es la referencia de la banda de flotación, quedó no muy lejos del límite superior del esquema, a pesar de que mejoró el panorama financiero luego de la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas de octubre.

Por otro lado, el BCRA habría intervenido en el mercado de futuros para moderar las expectativas de devaluación. Esta especulación se desprende de la suba del interés abierto en la rueda del martes 09/12, lo que sugiere que la entidad monetaria vendió en esa plaza.

Las versiones trascienden cuando se habla de que el Tesoro de USA, que con inyecciones de dólares en la plaza local ayudó a aminorar la volatilidad pre-electoral, ya no "comprará pesos" si se produce otro período de intranquilidad cambiaria en la Argentina.

Además, la relación entre el gobierno de Javier Milei y el de Donald Trump muestra signos de fricción luego de que el presidente argentino plantó al republicano que lo había invitado a sentarse junto a él en el palco preferencial para presenciar el sorteo del Mundial 2026.

Tras la negativa de Milei de asistir, Scott Bessent, secretario del Tesoro de USA y artífice del rescate financiero a la administración libertaria, suspendió un viaje previsto a Buenos Aires. Trump, por su parte, le restó mérito a Milei por el resultado electoral y se adjudicó ser hacedor de esa victoria. "Estaba perdiendo la elección, lo apoyé y ganó de manera aplastante", le dijo al portal Politico en una declaración que se conoció en las últimas horas.

Sin Bessent, el BCRA/Tesoro Nacional habrían salida a contener el dólar. ¿Por qué? No hay un escenario de corrida que amerite la intervención, por lo que los motivos podrían ser otros.

Por un lado, moderar una inflación que se mostró en los últimos meses al alza. Este miércoles se publicó el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, que registró en noviembre una aceleración de los precios al 2,4%.

El índice nacional se conocerá el 11/12. Estimaciones privadas la sitúan entre el 2,3% y el 2,5%. Es decir que o bien se mantendría en el resultado de octubre (2,3%) o incluso lo superaría, ratificando la constante de los meses previos.

Por otro lado, en el mercado también intuyen que con esos presuntos movimientos se buscaría desincentivar la compra de dólares como cobertura para redireccionar los pesos hacia instrumentos financieros: este jueves el Tesoro busca renovar bonos por $40 billones.

