2026 A LA VISTA
Clases: Se oficializó el calendario escolar del próximo año en una provincia
El Gobierno de Santa Fe oficializó cuándo comenzarán las clases en 2026. Además, detalló las vacaciones de invierno y el cierre del ciclo lectivo.
Las mismas fechas serán para la primaria adultos y EEMPA. Por su parte, los niveles secundario, superior y de formación profesional, en tanto, tendrán misma fecha de inicio del calendario escolar y receso invernal, pero finalizarán el 11 de diciembre de 2026.
Santa Fe cumplió con un objetivo que no se cumplía hacía 14 años
Al respecto, Goity celebró haber conseguido uno de los objetivos de la administración encabezada por Maximiliano Pullaro: "Vamos a cumplir por primera vez en 14 años lo planificado para el calendario escolar 2025 que fueron 185 días de clase". Sobre esa línea, aseguró que se trata de un cambio que "va marcando una transformación educativa en la provincia".
En ese sentido, el funcionario remarcó que Santa Fe "está al tope de las horas de clase efectivas, siendo la segunda provincia a nivel nacional en ese ranking y estará en el podio por la implementación de la hora extendida". De manera continuada, explicó que "en la totalidad del 2025 ninguna escuela de gestión pública o privada tuvo menos de 5 horas diarias de clases".
Ya enfocado en el próximo año, el ministro de Educación santafesino sostuvo que el propósito será tener "190 días de clase". En tanto, para que eso sea posible, reconoció que el inicio del calendario escolar será el 2 de marzo "en todas las modalidades" cerrando el 18 de diciembre y superando "holgadamente la cantidad de horas establecidas como estándar, lo que nos posicionará como la provincia que más horas de clases tiene en Argentina".
Sistema educativo planificado, regular y previsible
A raíz de lo comentado, la provincia de Santa Fe ratifica el compromiso asumido en la última reunión del Consejo Federal de Educación (CFE), donde las 24 jurisdicciones acordaron que el calendario escolar 2026 alcanzará el mínimo proyectado de días de clases, y establecieron 4 horas reloj como el piso mínimo para considerar un día lectivo efectivo.
"Queremos que el año próximo se puedan consolidar y profundizar las políticas pedagógicas educativas que iniciamos en estos dos años de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y creemos que para que tengan el impacto necesario en los aprendizajes de los alumnos y alumnas necesitamos días de clase que se cumplan con un sistema educativo planificado, regular y previsible para los docentes, chicos, chicas y las familias", explicó Goity.
Asistencia perfecta
Por otra parte, el titular de la cartera educativa provincial hizo foco en Asistencia Perfecta, aquel 'incentivo' mensual y trimestral para premial al docente que concurre al aula que surgió como una política del Estado santafesino de ahorro. Vale tener en cuenta que, a partir de esta iniciativa que se puso en marcha a partir de abril de 2024, el malestar docente aumento con el Gobierno de Santa Fe.
"Bajamos drásticamente el nivel de ausentismo docente", manifestó Goity, destacando que "los chicos y chicas en las escuelas tienen regularidad con sus docentes, lo cual genera un impacto educativo y pedagógico".
El ministro recordó que cuando se inició Asistencia Perfecta "cobraron con 0 inasistencias, 36 mil docentes y en septiembre de 2025 lo cobraron 55 mil, lo que demuestra un resultado que tiene dos efectos: reconocer al docente que tiene regularidad en el aula y darle continuidad a los alumnos y alumnas de cual es su docente, dándoles resultados educativos en términos de aprendizajes".
Calendario escolar
