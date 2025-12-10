Clases: Se oficializó el calendario escolar del próximo año en una provincia

image Santa Fe completa 185 días de clase y en 2026 va por los 190. Foto: Gobierno de Santa Fe

Sistema educativo planificado, regular y previsible

A raíz de lo comentado, la provincia de Santa Fe ratifica el compromiso asumido en la última reunión del Consejo Federal de Educación (CFE), donde las 24 jurisdicciones acordaron que el calendario escolar 2026 alcanzará el mínimo proyectado de días de clases, y establecieron 4 horas reloj como el piso mínimo para considerar un día lectivo efectivo.

"Queremos que el año próximo se puedan consolidar y profundizar las políticas pedagógicas educativas que iniciamos en estos dos años de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y creemos que para que tengan el impacto necesario en los aprendizajes de los alumnos y alumnas necesitamos días de clase que se cumplan con un sistema educativo planificado, regular y previsible para los docentes, chicos, chicas y las familias", explicó Goity.

Asistencia perfecta

Por otra parte, el titular de la cartera educativa provincial hizo foco en Asistencia Perfecta, aquel 'incentivo' mensual y trimestral para premial al docente que concurre al aula que surgió como una política del Estado santafesino de ahorro. Vale tener en cuenta que, a partir de esta iniciativa que se puso en marcha a partir de abril de 2024, el malestar docente aumento con el Gobierno de Santa Fe.

"Bajamos drásticamente el nivel de ausentismo docente", manifestó Goity, destacando que "los chicos y chicas en las escuelas tienen regularidad con sus docentes, lo cual genera un impacto educativo y pedagógico".

El ministro recordó que cuando se inició Asistencia Perfecta "cobraron con 0 inasistencias, 36 mil docentes y en septiembre de 2025 lo cobraron 55 mil, lo que demuestra un resultado que tiene dos efectos: reconocer al docente que tiene regularidad en el aula y darle continuidad a los alumnos y alumnas de cual es su docente, dándoles resultados educativos en términos de aprendizajes".

Calendario escolar

01_Calendario2026

