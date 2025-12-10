Bahía Blanca atraviesa una semana de alto voltaje político. Un inesperado acuerdo entre el PRO y el peronismo local dejó fuera de juego a La Libertad Avanza (LLA) y modificó por completo el mapa de poder dentro del Concejo Deliberante. La maniobra derivó en la ruptura formal de la alianza opositora que ambas fuerzas sostenían desde las últimas elecciones.
Estalló Bahía Blanca: El PRO rompió con LLA tras una votación que nadie vio venir
La alianza entre el PRO y LLA se rompió en Bahía Blanca. La sociedad duró poco y se reestructuró el Concejo Deliberante.
Un quiebre que venía gestándose en Bahía Blanca
El cortocircuito se terminó de concretar luego de que los concejales del PRO vinculados a Cristian Ritondo acompañaran el paquete fiscal impulsado por el intendente Federico Susbielles (PJ), que contempla aumentos de tributos y una sobretasa para las grandes empresas del Polo Petroquímico. La votación, decisiva para el Ejecutivo local, desató la reacción inmediata del sector libertario.
La tensión no era nueva. Semanas atrás, el pedido de Susbielles para que las compañías del Polo adelanten seis meses de tasas había generado un fuerte rechazo en la oposición y encendido alarmas en el sector empresario. El proyecto impositivo enviado al Concejo profundizó esas diferencias.
La votación que detonó la alianza entre el PRO y LLA
Con el respaldo de los ediles ritondistas, el oficialismo logró aprobar la ordenanza fiscal a pesar del rechazo de cámaras empresarias y de referentes opositores. Esa decisión funcionó como punto de no retorno: para LLA, se trató de una señal de alineamiento político con el peronismo.
El martes, la fractura quedó expuesta cuando el PRO y el bloque oficialista impulsaron un reordenamiento de cargos internos del Concejo Deliberante. Con mayoría circunstancial, desplazaron de la presidencia al libertario Mauro Reyes y consagraron en su lugar a Gisela Caputo, concejala electa desde la lista de LLA pero cercana al ritondismo.
Nuevos nombres y un reacomodamiento interno
La reconfiguración no se limitó a la presidencia. El concejal Gonzalo Vélez (Juntos) fue designado secretario del cuerpo legislativo y Pablo Daguerre, hombre afín a Ritondo, quedó al frente de la OMIC. El acuerdo selló así un nuevo esquema de control institucional compartido entre el PRO local y el peronismo.
Furia libertaria y acusaciones cruzadas
Oscar Liberman, diputado provincial y principal referente de LLA en Bahía Blanca, fue el dirigente más duro en sus cuestionamientos. Ya había anticipado su posición durante el debate fiscal al advertir:
“Si cinco opositores acompañan este impuestazo, no lo hacen gratis”.
Tras la ruptura formal, redobló la apuesta en redes sociales con acusaciones directas contra sus exsocios políticos.
Para Liberman, lo ocurrido simboliza “por qué la gente dejó de creer en la política”, al sostener que concejales electos con la boleta de LLA actuaron “en beneficio propio” al votar junto al oficialismo. En un mensaje que generó fuerte repercusión, afirmó que el PRO y el peronismo “están haciendo negocios como si la Municipalidad fuera un botín”.
Un impacto que trasciende lo local
El enfrentamiento llega en un momento sensible para la relación entre el PRO y La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Ambas fuerzas habían mostrado cooperación en la Legislatura, especialmente tras acompañar la ley de endeudamiento enviada por Axel Kicillof, que incorporó nuevos cargos en el directorio del Banco Provincia.
El episodio bahiense, sin embargo, vuelve a exponer las tensiones internas y anticipa un escenario provincial más fragmentado hacia 2026.
Mientras Caputo asume la conducción del Concejo Deliberante y el oficialismo celebra haber asegurado la aprobación de su paquete fiscal, la oposición libertaria evalúa los próximos pasos. En Bahía Blanca, la recomposición del poder político recién empieza y las consecuencias podrían extenderse más allá del distrito.
