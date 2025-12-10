Estalló Bahía Blanca: El PRO rompió con LLA tras una votación que nadie vio venir

Nuevos nombres y un reacomodamiento interno

La reconfiguración no se limitó a la presidencia. El concejal Gonzalo Vélez (Juntos) fue designado secretario del cuerpo legislativo y Pablo Daguerre, hombre afín a Ritondo, quedó al frente de la OMIC. El acuerdo selló así un nuevo esquema de control institucional compartido entre el PRO local y el peronismo.

Furia libertaria y acusaciones cruzadas

Oscar Liberman, diputado provincial y principal referente de LLA en Bahía Blanca, fue el dirigente más duro en sus cuestionamientos. Ya había anticipado su posición durante el debate fiscal al advertir:

“Si cinco opositores acompañan este impuestazo, no lo hacen gratis”.

Tras la ruptura formal, redobló la apuesta en redes sociales con acusaciones directas contra sus exsocios políticos.

Para Liberman, lo ocurrido simboliza “por qué la gente dejó de creer en la política”, al sostener que concejales electos con la boleta de LLA actuaron “en beneficio propio” al votar junto al oficialismo. En un mensaje que generó fuerte repercusión, afirmó que el PRO y el peronismo “están haciendo negocios como si la Municipalidad fuera un botín”.

Un impacto que trasciende lo local

El enfrentamiento llega en un momento sensible para la relación entre el PRO y La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Ambas fuerzas habían mostrado cooperación en la Legislatura, especialmente tras acompañar la ley de endeudamiento enviada por Axel Kicillof, que incorporó nuevos cargos en el directorio del Banco Provincia.

El episodio bahiense, sin embargo, vuelve a exponer las tensiones internas y anticipa un escenario provincial más fragmentado hacia 2026.

Mientras Caputo asume la conducción del Concejo Deliberante y el oficialismo celebra haber asegurado la aprobación de su paquete fiscal, la oposición libertaria evalúa los próximos pasos. En Bahía Blanca, la recomposición del poder político recién empieza y las consecuencias podrían extenderse más allá del distrito.

