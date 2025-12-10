urgente24
en vivo TEXTO DEMORADO/ ARDE AFA/ NUEVA LICITACIÓN DEL TESORO

Test en curso: Casa Rosada prueba la reforma laboral en tensión con la CGT

La reforma laboral en el centro de la escena, mientras la Casa Rosada impulsa otros cambios.&nbsp;

La reforma laboral en el centro de la escena, mientras la Casa Rosada impulsa otros cambios. 

La reforma laboral en el centro de la escena, mientras la Casa Rosada impulsa otros cambios.&nbsp;

La reforma laboral en el centro de la escena, mientras la Casa Rosada impulsa otros cambios. 

Desde Casa Rosada contienen el texto final de la reforma laboral a pesar de las filtraciones en semanas previas. Posibles negociaciones en curso con la CGT.

10 de diciembre de 2025 - 13:45

EN VIVO

MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 2025. Con la reforma laboral en el centro, la Casa Rosada acelera el cierre de las negociaciones con distintos sectores para encarar las sesiones extraordinarias que comenzarán hoy. La intención oficial es poder empujar las normas hacia su aprobación antes del cierre de año el 30 de diciembre, una meta que luce compleja por el grosor de los cambios propuestos y aún a pesar de la reconfiguración de bancas.

En ese orden, la CGT anticipó un potencial rechazo a la norma laboral que busca impulsar el Gobierno nacional. El primer gesto en ese sentido fue la ausencia de representantes en el Consejo de Mayo de ayer, donde se planteó un tema sensible para los gremios: una reducción de la cuota sindical obligatoria.

Esto último dejó a la CGT en un lugar delicado frente a sus representados, algo que fue comunicado a Balcarce 50. En ese sentido, el apoyo de la central obrera a una eventual reforma estaría directamente atada a la conservación de la mencionada cuota, que representa una buena porción de los ingresos de las organizaciones.

CGT 6P
La CGT y versiones confusas sobre el Consejo de Mayo.&nbsp;

La CGT y versiones confusas sobre el Consejo de Mayo.

Esto pasa en el vivo de mediodía de Urgente24:

----------------------------------------

Live Blog Post

Javier Milei sigue de cerca lo que pasa en Chile

El presidente argentino Javier Milei está hinchando por el ultraderechoso aspirante a la presidencia de Chile, José Antonio Kast (Partido Republicano), un aliado regional, del otro lado de la Cordillera, que ha hecho campaña en su país con la promesa de indultar a los condenados por crímenes de lesa humanidad, al mismo tiempo que reivindica al dictador Augusto Pinochet y ha presentado un programa para "erradicar al terrorismo mapuche".

En la antesala del balotaje del domingo en Chile, el gobierno argentino, el cual más de una vez ha dicho que la "izquierda es asesina y un cáncer", prende una velita para que se corone de gloria el ultraconservador José Antonio Kast y que salga derrotada su rival comunista, Jeannette Jara (Partido Comunista), la candidata de la extrema izquierda, quien ya le anticipó al mandatario argentino, a modo de chascarrillo, que “tendrá que hablar con esta zurda de mierda”.

VER NOTA

Live Blog Post

Tenso momento de siete jubilados en el Congreso

En la previa a la marcha de todos los miércoles, un grupo de siete jubilados se encadenó a las rejas del Congreso de la Nación para rechazar el ajuste de Javier Milei. Efectivos de la Policía de la Ciudad les informaron que les cortarán las cadenas. Hay tensión en el lugar.

La protesta comenzó el martes a la noche con una vigilia. “Digamos basta, todos a la calle. Vienen por todo”, dice uno de los cartones pegados a las rejas del Congreso.

VER NOTA

Live Blog Post

Las retenciones disminuyen, pero siguen estando

Luego del anunció del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, sobre la baja de retenciones, desde la Provincia consideraron la noticia como "positiva" para el territorio santafesino cuya economía está estrechamente relacionada a la producción agroexportadora. La Sociedad Rural también se expresó.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo provincial, Gustavo Puccini, sostuvo que se trata de un reclamo sostenido de la gestión de Maximiliano Pullaro para avanzar en un sendero descendente que, idealmente, culmine en la eliminación definitiva de este tributo.

VER NOTA

Live Blog Post

El mameluco de YPF en Noruega

Mientras muchos festejaron la 'ocurrencia' (¿?) de Javier Milei de llegar a Oslo, Noruega, vestido con el mameluco de YPF -y otros tantos cuestionaron esa actitud por motivos estéticos o de decoro-, el verdadero debate es otro: ¿puede este gesto del Presidente afectar a la Argentina en el juicio en USA por la expropiación de la petrolera?

Fue el periodista Sebastián Lacunza (hermano del ex ministro de Economía de Mauricio Macri) quien introdujo la inquietud: “¿Puede este gesto ser utilizado por los fondos litigantes en Estados Unidos para reforzar la teoría del alter ego entre el Estado argentino e YPF?”.

VER NOTA

Live Blog Post

Sigue la grieta entre el PRO y LLA

Bahía Blanca atraviesa una semana de alto voltaje político. Un inesperado acuerdo entre el PRO y el peronismo local dejó fuera de juego a La Libertad Avanza (LLA) y modificó por completo el mapa de poder dentro del Concejo Deliberante. La maniobra derivó en la ruptura formal de la alianza opositora que ambas fuerzas sostenían desde las últimas elecciones.

El cortocircuito se terminó de concretar luego de que los concejales del PRO vinculados a Cristian Ritondo acompañaran el paquete fiscal impulsado por el intendente Federico Susbielles (PJ), que contempla aumentos de tributos y una sobretasa para las grandes empresas del Polo Petroquímico. La votación, decisiva para el Ejecutivo local, desató la reacción inmediata del sector libertario.

VER NOTA

Live Blog Post

Luis Caputo va de puente en puente, según Redrado

El economista Martín Redrado, expresidente del Banco Central, advirtió este miércoles sobre la "dependencia" del Gobierno de "dólares financieros" y en ese sentido señaló que el Ejecutivo sigue "de puente en puente", es decir, buscando salidas de corto plazo para financiar la economía.

Redrado indicó como ejemplo la licitación de bonos en dólares en la plaza local prevista para este mismo 10/12, lo que se interpreta como una antesala del regreso de la Argentina a los mercados internacionales de crédito.

VER NOTA

Live Blog Post

El BCRA quiere asegurar la licitación

La noche previa a una licitación clave dejó en claro que el Gobierno de Milei no quiere sorpresas. El Banco Central (BCRA) decidió retocar las reglas del mercado cambiario para favorecer la colocación del Bonar 2029, el título con el que Luis Caputo apunta a conseguir US$1.000 millones en un mes atravesado por vencimientos pesados que acumulan US$4.300 millones.

Los anuncios se conocieron pasadas las 22 ayer (9/12) y generaron ruido inmediato en la City. Christian Buteler lo resumió sin vueltas: “El BCRA acomoda la normativa para incentivar la colocación de deuda del Tesoro”.

VER NOTA

Más noticias en Urgente24

César Milani pregunta porqué compraron los F-16 y no los JF-17 Block III

El misterio de los F-16 que a Rumania le cuestan 1 euro y a Argentina US$300M

Mala para la industria y los trabajadores, buena para los exportadores

¿El peor noviembre de la historia?; Milei a bordo de un F16; ¿El Zorro factura US$ 17 millones por año?

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES