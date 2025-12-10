Test en curso: Casa Rosada prueba la reforma laboral en tensión con la CGT

Live Blog Post

Javier Milei sigue de cerca lo que pasa en Chile

El presidente argentino Javier Milei está hinchando por el ultraderechoso aspirante a la presidencia de Chile, José Antonio Kast (Partido Republicano), un aliado regional, del otro lado de la Cordillera, que ha hecho campaña en su país con la promesa de indultar a los condenados por crímenes de lesa humanidad, al mismo tiempo que reivindica al dictador Augusto Pinochet y ha presentado un programa para "erradicar al terrorismo mapuche".

En la antesala del balotaje del domingo en Chile, el gobierno argentino, el cual más de una vez ha dicho que la "izquierda es asesina y un cáncer", prende una velita para que se corone de gloria el ultraconservador José Antonio Kast y que salga derrotada su rival comunista, Jeannette Jara (Partido Comunista), la candidata de la extrema izquierda, quien ya le anticipó al mandatario argentino, a modo de chascarrillo, que “tendrá que hablar con esta zurda de mierda”.

