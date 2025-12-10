Mientras Maria Corina Machado afirma que llegará a Oslo (Noruega) pero después de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz (?), Javier Milei tiene que volver cuanto antes para firmar el proyecto de ley de Reforma Laboral: no lo firmó antes de irse y sin su rúbrica no puede ingresar al Senado de la Nación.
NO SIRVE EL CONTROL REMOTO
¡Oh no! Javier Milei olvidó firmar el proyecto de Reforma Laboral y hay que esperar su regreso
El texto de proyecto de Reforma Laboral precisa la firma de Javier Milei, quien no la firmó antes de ir a Oslo. Hay que esperar a que regrese.
En estos quehaceres no es posible que el Presidente firme a la distancia, por control remoto. Debe hacerlo en forma presencial, según lo quieren las normas protocolares.
Probablemente tuvo que ver conque el proyecto de Presupuesto 2026 es la prioridad para las 4 semanas del período extraordinario de sesiones a que convocó el Presidente.
Sin embargo, también es cierto que el ingreso cuanto antes del texto ayuda a movilizar las comisiones que lo abordarán, y donde se anticipa mucho ajetreo.
Es curioso que Milei pasó viajando entre Oslo y Ciudad de Buenos Aires el aniversario de sus 2 años en el Ejecutivo Nacional.
La Reforma Laboral fue mencionada en el informe final del Consejo de Mayo.
Pero la CGT reafirmó su rechazo a “cualquier reforma” y dejó por escrito sus aportes:
- Creación de un Sistema Integral de Formación Profesional como eje del desarrollo productivo y la inclusión laboral, con trayectorias formativas permanentes, reconocimiento de saberes, puentes curriculares, créditos formativos, certificación de competencias y una red de Centros Tecnológicos Regionales tripartitos (universidades, empresas y sindicatos).
- Junto a la UIA, un acuerdo para instalar espacios tripartitos permanentes que detecten déficits de habilidades, alineen currículas con la demanda laboral, formen instructores y realicen estudios prospectivos sobre empleos futuros y empleos verdes.
- En conjunto con Martín Rappallini (UIA), reducir la litigiosidad y otorgar mayor flexibilidad negociada en los convenios colectivos, especialmente para PyMEs, mediante banco de horas, organización de jornada y sistemas de compensación con reglas claras; fortalecer comités de salud y seguridad, agilizar comisiones médicas y crear mecanismos de conciliación y arbitraje más rápidos.
- Adaptación de la Ley de Contrato de Trabajo.
