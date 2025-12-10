¡Oh no! Javier Milei olvidó firmar el proyecto de Reforma Laboral y hay que esperar su regreso

Embed Hoy se cumplen dos años del mejor gobierno de la historia de Argentina. Un gobierno que más ha implementado reformas en la historia del mundo demostrando una y otra vez, que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. pic.twitter.com/aCyS0CpIlo — El fenómeno barrial (@mileibarrial) December 10, 2025

La Reforma Laboral fue mencionada en el informe final del Consejo de Mayo.

Pero la CGT reafirmó su rechazo a “cualquier reforma” y dejó por escrito sus aportes:

Creación de un Sistema Integral de Formación Profesional como eje del desarrollo productivo y la inclusión laboral, con trayectorias formativas permanentes, reconocimiento de saberes, puentes curriculares, créditos formativos, certificación de competencias y una red de Centros Tecnológicos Regionales tripartitos (universidades, empresas y sindicatos).

Junto a la UIA, un acuerdo para instalar espacios tripartitos permanentes que detecten déficits de habilidades, alineen currículas con la demanda laboral, formen instructores y realicen estudios prospectivos sobre empleos futuros y empleos verdes.

En conjunto con Martín Rappallini (UIA), reducir la litigiosidad y otorgar mayor flexibilidad negociada en los convenios colectivos, especialmente para PyMEs, mediante banco de horas, organización de jornada y sistemas de compensación con reglas claras; fortalecer comités de salud y seguridad, agilizar comisiones médicas y crear mecanismos de conciliación y arbitraje más rápidos.

Adaptación de la Ley de Contrato de Trabajo.

