Todo mal, Amazon: Prime Video suma doblajes con IA y podría vérselas con la Justicia

image Varios actores de doblaje profesionales criticaron que la práctica devalúa su trabajo y confunde al público.

Amazon entre la polémica y los cruces con la ley

Los estudios involucrados en los doblajes de estos animes dejaron claro que no autorizaron ningún doblaje con IA, lo cual hace que más de uno se pregunte hasta qué punto Amazon puede decidir unilateralmente qué se publica y qué no. La compañía eliminó algunas de estas pistas, como las de Banana Fish y No Game, No Life Zero, pero igual dejó otras activas, dejando entrever que el control interno fue más bien limitado.

El tema toca una dimensión legal que empieza a preocupar. ¿Se violaron contratos? ¿Se usaron derechos de doblaje sin autorización? ¿Se reemplazó trabajo humano pago por voces artificiales?

image Varios de los estudios negaron haber autorizado esta clase de doblajes hechos con IA. Quedó en evidencia la falta de control de Amazon sobre su propio piloto y podría derivar en un reclamo judicial.

En este contexto, el experimento de Amazon expone que hay una falta de transparencia, vulnerabilidad de los creadores y tensión entre la innovación y el respeto por la industria creativa, y podría marcar un antes y un después en cómo estas plataformas manejan la inteligencia artificial en contenidos audiovisuales.

Si la empresa no logra reconectar con los estudios, los actores y el público, esta prueba piloto podría ser recordada más como un error de gestión que como un avance tecnológico.

