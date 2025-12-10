Amazon volvió a sacudir el mundo del streaming con una movida inesperada en Prime Video: incorporó pistas de voz generadas por inteligencia artificial en títulos populares de anime, y la reacción de la comunidad fue inmediatamente negativa. La idea de este experimento era agilizar los doblajes pero ahora podría derivar en conflictos legales con la Justicia.
MUY DESASTROSO
Todo mal, Amazon: Prime Video suma doblajes con IA y podría vérselas con la Justicia
Prime Video metió voces generadas por IA y ahora se armó la polémica. Los usuarios y varios estudios cuestionan la legalidad del nuevo experimento de Amazon.
Voces artificiales que enfurecieron a la audiencia de Prime Video
La empresa de Jeff Bezos, Amazon, decidió implementar doblajes automáticos tanto en las versiones en inglés como en español latino para algunos títulos de anime, como Banana Fish, No Game, No Life Zero, Pet y Registro de criaturas fantásticas, buscando acelerar los procesos y reducir los costos, según publicó Anime News Network.
Pero el resultado fue de lo más desastroso: el público detectó enseguida una cadencia extraña, tonos planos y una sensación general de artificialidad imposible de pasar desapercibida. En redes sociales, sobre todo Twitter y TikTok, se viralizaron comparaciones entre los actores originales y las voces sintéticas, y la indignación creció más y más.
Varias voces de la industria del doblaje fueron contundentes al señalar que este tipo de doblajes "devalúa nuestro trabajo y engaña al público con performances sin alma". Es decir que no se trataba solo de una queja de la audiencia, sino de una alarma sobre cómo la IA puede afectar la profesión.
Peor todavía: el escándalo se profundizó cuando se supo que algunos doblajes de IA reemplazaban a versiones humanas ya existentes; por ejemplo, No Game, No Life Zero tenía un doblaje oficial en inglés de Sentai Filmworks y de Paraíso Pro en español, pero Amazon publicó la versión artificial mientras seguía acreditando al personal original, lo cual generó confusión y dudas sobre los derechos y los contratos.
Amazon entre la polémica y los cruces con la ley
Los estudios involucrados en los doblajes de estos animes dejaron claro que no autorizaron ningún doblaje con IA, lo cual hace que más de uno se pregunte hasta qué punto Amazon puede decidir unilateralmente qué se publica y qué no. La compañía eliminó algunas de estas pistas, como las de Banana Fish y No Game, No Life Zero, pero igual dejó otras activas, dejando entrever que el control interno fue más bien limitado.
El tema toca una dimensión legal que empieza a preocupar. ¿Se violaron contratos? ¿Se usaron derechos de doblaje sin autorización? ¿Se reemplazó trabajo humano pago por voces artificiales?
En este contexto, el experimento de Amazon expone que hay una falta de transparencia, vulnerabilidad de los creadores y tensión entre la innovación y el respeto por la industria creativa, y podría marcar un antes y un después en cómo estas plataformas manejan la inteligencia artificial en contenidos audiovisuales.
Si la empresa no logra reconectar con los estudios, los actores y el público, esta prueba piloto podría ser recordada más como un error de gestión que como un avance tecnológico.
