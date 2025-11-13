Amazon LEO, aliado de DirecTV y SKY (Werthein) para la internet satelital

Amazon lanzó su marca 'Amazon LEO', de internet satelital, el servicio que comercializarán en América Latina tanto DirecTV como SKY, para impulsar la inclusión digital en comunidades urbanas y rurales, facilitando comunicaciones de alta velocidad y estabilidad para la educación, la salud, el comercio y el desarrollo sostenible.
Amazon lanzó hoy (13/11) su Project Kuiper rebautizado Amazon LEO, para garantizar la internet satelital que prestará a través de:
- DirecTV Latin America comercializará en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay; y
- SKY, en Brasil.
DirecTV Latin America y SKY Brasil tienen un poderío logístico en la región para el negocio de las telecomunicaciones, con más de 3 décadas de experiencia en los mercados.
Entonces ampliarán y diversificarán la propuesta de conectividad que el Grupo Werthein está desplegando en Sudamérica a través de fibra óptica.
Claves del servicio
El sistema empleará enlaces ópticos y antenas de banda Ka, con velocidades anunciadas de hasta 400 Mbps para viviendas y 1 Gbps para empresas, y una latencia comparable a la fibra óptica.
- Precios accesibles: Una propuesta competitiva que democratizará el acceso a internet satelital.
- Tecnología de vanguardia: la red de órbita baja garantiza velocidades superiores y menor latencia, ideal para streaming, videollamadas y gaming.
- Atención al cliente local: A diferencia de otros proveedores globales, DirecTV Latin America y SKY Brasil ofrecerán soporte personalizado en cada mercado, asegurando cercanía y confianza en el idioma local.
La constelación
A través de 6 lanzamientos, Amazon ya alcanzó la totalidad de 153 satélites puestos en Órbita Terrestre Baja (LEO, por sus siglas en inglés), como parte de su progresivo plan despliegue de la costelación con la que brindará internet de alta velocidad, calidad y estabilidad en todo el mundo.
Se prevé que en el corto plazo inicie una progresiva comercialización del servicio de internet satelital desde el sur hacia la línea del ecuador, en sintonía con el despliegue de la costelación, que en 80 lanzamientos alcanzará los 3.236 satélites ubicados a unos 630 kilómetros de la superficie terrestre.
El sistema integrará satélites, estaciones terrestres y terminales de usuario compactas, con el objetivo de atender a clientes residenciales y empresariales, con una inversión que -según anunció la compañía- alcanzará los US$ 10.000 millones.
En forma simultánea, Amazon está avanzando
- con el envío de los satélites al espacio, y
- con el desarrollo de la infraestructura en diversas regiones del mundo.
