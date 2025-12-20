Fuga de cerebros en Israel: 1 de 4 Doctores en Matemáticas ya emigraron

Según una nueva encuesta del IMEU Policy Project, realizada por YouGov, los republicanos jóvenes (definidos como aquellos de 44 años o menos) se están alejando rápidamente del 'statu-quo' de apoyo a Israel, lo que podría tener consecuencias significativas en las elecciones 2026 y 2028.

La encuesta a 1.287 republicanos reveló que los votantes jóvenes consideran la asistencia militar a Israel como una debilidad electoral.

La mayoría de los votantes republicanos menores de 45 años dicen que, en las primarias presidenciales republicanas de 2028 (51%), preferirían apoyar a un candidato que apoye la reducción de las armas financiadas por los contribuyentes estadounidenses a Israel.

Apenas el 27% prefiere un candidato que mantenga o aumente las armas.

Fuga de cerebros

Lior Dattel escribió en el diario Haaretz, de Tel Aviv:

"Los temores de una fuga de cerebros aumentaron esta semana cuando la Oficina Central de Estadísticas informó que alrededor de 1/4 parte de los israelíes con un Doctorado en Matemáticas vivían en el extranjero, así como alrededor del 12% de los graduados tenían todo tipo de doctorados.

Las cifras se refieren a los beneficiarios de títulos académicos israelíes que en 2024 habían permanecido en el extranjero durante al menos 3 años.

Este mes se cumplen 3 años desde que el actual gobierno del primer ministro Netanyahu asumió el poder. Menos de 1 semana después lanzó su intento de debilitar el Poder Judicial, para zafar de su caso de corrupción. Esto fue antes de la guerra en Gaza que ya lleva 2 años.

La Oficina de Estadísticas añadió que en 2024 Israel registró una migración negativa entre las personas con título universitario. Los expatriados son jóvenes y provienen de la acomodada Tel Aviv y sus suburbios del norte.

Según la oficina de estadísticas,

25,4% de los doctorandos israelíes en Matemáticas ya residían en el extranjero en 2024:

21,7% de los doctorando en Informática,

19,4% en Genética,

17,3% en Microbiología,

17% en Física y

14% en Química, Ingeniería Eléctrica y Biología. (...)".

El 23% de los doctorados del Instituto de Ciencias Weizmann ya vivían en el extranjero en 2024; el 18,2% de los doctores del Instituto de Tecnología Technion; el 15% de los doctores en Ciencias de la Universidad de Tel Aviv y el 10% de los de la Universidad Ariel (Cisjordania).

Las cifras se refieren a personas que obtuvieron sus títulos académicos entre 1990 y 2018: son israelíes que se instalaron en el extranjero.

Los presupuestos de educación superior han sido recortados en Israel porque Netanyahu reasignó recursos a favor de los colonos y los judíos ultraortodoxos.

Por ejemplo, al inicio del año académico en octubre, el gobierno transfirió 40 millones de shekels de la educación superior al Ministerio de Seguridad Nacional de Itamar Ben-Gvir. Un mes antes, el presupuesto de educación se había recortado en 150 millones de shekels para financiar las actividades de relaciones públicas del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Según la Oficina de Estadísticas, desde 2022 hay un descenso en el número de israelíes que regresan, y en 2023 se inició un aumento en el número de israelíes que se mudan al extranjero en forma permanente.

El gobierno de Netanyahu es hostil hacia el mundo académico, comenzando por el ministro de Educación, Yoav Kisch.

Mientras tanto, las universidades israelíes informan de una disminución en las subvenciones del Consejo Europeo de Investigación, la principal fuente de financiación de la investigación científica israelí. Entonces, los investigadores israelíes planifican viajar al extranjero.

----------------------------

Más noticias en Urgente24

Es figura absoluta en Racing y aceptó marcharse a River

FAdeA dice tener un salvavidas: Fabricar el avión entrenador para pilotos F-16

¿Paro de colectivos?: UTA reclama aguinaldos y puede coincidir con la marcha de la CGT

El nuevo Keylor Navas de River: llegó hace meses y ya lo citaron a la Selección

El Trece sacudido por un video íntimo que involucra a dos de sus figuras