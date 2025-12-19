Racing mete un batacazo y le roba un refuerzo a River

Racing viene de vivir una gran decepción al perder la final del Torneo Clausura ante Estudiantes de La Plata. La dirigencia de La Academia no se detuvo a llorar y rápidamente comenzó a planear la conformación del plantel para la próxima temporada y es por eso que avanzaron por un viejo deseo de Marcelo Gallardo para River.
Durante los últimos días la dirigencia de Racing con Diego Milito a la cabeza puso buena parte de su energía en cerrar la renovación del contrato de Gustavo Costas. El entrenador dejó en claro que tiene deseos de continuar y las negociaciones avanzaron por muy buen rumbo por lo que en los próximos días se terminará de sellar el acuerdo.
Mientras tanto la Secretaría Técnica de Racing también encendió motores en el mercado de pases sabiendo que el plantel necesita más calidad en sectores puntuales y en las últimas horas se supo que La Academia avanzó para contratar a un jugador que estuvo a punto de llegar a River hace algunos meses y que continúa en la agenda de Marcelo Gallardo.
Racing está en charlas para lograr la contratación de Matko Miljevic, volante ofensivo de 24 años que viene de ser lo más destacado de Huracán en el último año. Fue en el mes de junio que River inició negociaciones para poder tenerlo y el jugador llegó a declarar incluso que buena parte de su familia son simpatizantes del Millonario. Pero Gallardo no terminó de avalar su llegada.
En el momento que surgió la chance de que regrese Juanfer Quintero, el Muñeco se decantó por el colombiano y fue así que Miljevic se quedó un semestre más en Huracán. Ahora parecía que el que se lo llevaba era Cruzeiro de Brasil pero en el momento en el que Racing levantó el teléfono para realizarle una oferta comenzó a ganar la batalla.
Racing se acerca a Miljevic
Según informaron en TyC Sports, Miljevic ve con mejor ojos ponerse la camiseta Racing en detrimento que Cruzeiro ya que considera que estar en La Academia bajo el mando de Gustavo Costas será una “mejor vidriera” para ser observado por Mauricio Pochettino, entrenador de la Selección de Estados Unidos, pensando en meterse en la lista de 26 que afrontarán el Mundial 2026.
Con el sí del jugador, Racing está listo para avanzar en las negociaciones formales con Huracán que lógicamente hará valer a una de sus figuras principales. Si bien todavía no se estableció un monto oficial, se presume que el conjunto de Parque Patricios pedirá cerca de 5 millones de dólares quedándose además con un porcentaje de la ficha pensando en una futura venta.
