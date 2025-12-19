Racing mete un batacazo y le roba un refuerzo a River

image

Racing se acerca a Miljevic

Según informaron en TyC Sports, Miljevic ve con mejor ojos ponerse la camiseta Racing en detrimento que Cruzeiro ya que considera que estar en La Academia bajo el mando de Gustavo Costas será una “mejor vidriera” para ser observado por Mauricio Pochettino, entrenador de la Selección de Estados Unidos, pensando en meterse en la lista de 26 que afrontarán el Mundial 2026.

Con el sí del jugador, Racing está listo para avanzar en las negociaciones formales con Huracán que lógicamente hará valer a una de sus figuras principales. Si bien todavía no se estableció un monto oficial, se presume que el conjunto de Parque Patricios pedirá cerca de 5 millones de dólares quedándose además con un porcentaje de la ficha pensando en una futura venta.

