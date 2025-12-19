River está sumergido en un mercado de pases más que importante donde el objetivo de Marcelo Gallardo y Stéfano Di Carlo es armar un plantel mejorado para encarar un 2026 totalmente diferente al 2025. En medio de esta situación surgió la información que Pep Guardiola está listo para darle un jugador del Manchester City al Millonario.
Guardiola dijo que sí y River trae a un refuerzo de Manchester City
Parecía que River no iba a poder incorporarlo pero finalmente Pep Guardiola autorizó que un jugador del Manchester City llegue al Millonario.
Desde el comienzo del mercado de pases, Marcelo Gallardo estableció como una de las prioridades sumar a un volante ofensivo con velocidad, uno contra uno y gambeta. El primer nombre que surgió para cumplir este rol fue Claudio Echeverri, quien dejó River a finales del 2024 para sumarse a las filas de Manchester City a cambio de una fortuna.
El último año de Echeverri no fue nada fácil ya que pasó varios meses adaptando su físico hasta que Pep Guardiola le dio la chance de jugar, y posteriormente le indicaron que lo mejor era que se marche a otro club en condición de cedido para ganar rodaje y experiencia que no iba a tener en Manchester City por la superpoblación de jugadores. Fue así que recaló en Bayer Leverkusen.
La realidad es que Echeverri no logró ganar regularidad en Bayer Leverkusen y es por eso que desde hace varios meses indicó que tenía intenciones de salir de Alemania con el único objetivo de regresar a River. El problema en toda esta historia era que Pep Guardiola dejó en claro que no quería que el Diablito sea cedido a Sudamérica y que su intención era repescar al atacante para cederlo al Girona de España.
Esta mañana la primera noticia en relación a Echeverri indicó que Manchester City había hecho efectiva la repesca, por lo que todo apuntaba a que finalmente se acelerarían los trámites para que el Diablito de marche al Girona. Horas más tarde se supo que Pep Guardiola cambió de parecer y ahora le levantó el pulgar para que llegue a River.
Guardiola autorizó la vuelta de Echeverri a River
“Manchester City le abre la Puerta a Claudio Echeverri para jugar en River. El jugador tiene la pelota y deberá decidir si avanza para cumplir su deseo de retornar al club que lo vio nacer. Los ingleses le solicitan que evalúe un cambio de representación”, expresó Germán García Grova en su cuenta de X, un verdadero bombazo en el mercado.
Se sabe que en Manchester City no están para nada contentos con que Enzo Montepaone, agente del Diablito, haya propiciado su llegada al Bayer Leverkusen en detrimento del Girona y ahora le indicaron a Echeverri que le permiten regresar a River si lo desea, pero a cambio también le solicitan que cambie a su agente. Mientras tanto en el Millonario esperan a que la situación avance para poder quedarse con el chaqueño en este mercado de pases.
