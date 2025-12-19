Guardiola dijo que sí y River trae a un refuerzo de Manchester City

image

Guardiola autorizó la vuelta de Echeverri a River

“Manchester City le abre la Puerta a Claudio Echeverri para jugar en River. El jugador tiene la pelota y deberá decidir si avanza para cumplir su deseo de retornar al club que lo vio nacer. Los ingleses le solicitan que evalúe un cambio de representación”, expresó Germán García Grova en su cuenta de X, un verdadero bombazo en el mercado.

Se sabe que en Manchester City no están para nada contentos con que Enzo Montepaone, agente del Diablito, haya propiciado su llegada al Bayer Leverkusen en detrimento del Girona y ahora le indicaron a Echeverri que le permiten regresar a River si lo desea, pero a cambio también le solicitan que cambie a su agente. Mientras tanto en el Millonario esperan a que la situación avance para poder quedarse con el chaqueño en este mercado de pases.

