urgente24
GOLAZO24 TyC Sports > Fin de Año > Fernando Lavecchia

TREMENDO

Bomba de fin de año: El anuncio de TyC Sports que revolucionó a todos

TyC Sports lanzó el bombazo de cara a fin de año que seguramente muchos espectadores estaban esperando.

19 de diciembre de 2025 - 09:57
TyC Sports sacudió a todos con su anuncio de cara a fin de año

TyC Sports sacudió a todos con su anuncio de cara a fin de año

La particularidad que tiene el canal es que uno de los programas más esperados por todos es anual y se da en esta época del año. Fernando Lavecchia hizo una confirmación al respecto que dejó a todos boquiabiertos.

image

Fernando Lavecchia y el anuncio bomba en TyC Sports

El 24 de diciembre es una fecha muy esperada por muchos, ya que significa reunirse con familia y amigos.

Seguir leyendo

Para otros, además, es un momento especial porque TyC Sports emite su tradicional especial de fin de año, conducido por Fernando Lavecchia.

Este programa, que se transmite desde 1998 y que recién en 2001 tuvo por primera vez una emisión completa de una hora, reúne goles, errores, curiosidades y hasta algunas patadas, ofreciendo un repaso entretenido de todo lo que dejó el año futbolístico.

Ayer, jueves 18 de diciembre, el conductor de este exitoso ciclo anual publicó en su cuenta de X el spot que confirma la emisión del programa.

El especial se transmitirá el próximo miércoles 24 de diciembre desde las 19 horas por TyC Sports.

image

Una semana más tarde, el miércoles 31 de diciembre, se repetirá la misma programación.

En tanto, tanto el 25 de diciembre como el 1 de enero de 2026 se emitirán especiales antiguos con lo mejor de cada uno de los años anteriores.

TyC Sports y un fin de año movido

Ha sido un fin de año movido para TyC Sports.

Ya el 2024 había sido un año difícil para el canal deportivo. A fines del año pasado, TyC Sports desvinculó a casi 80 empleados, lo que representó cerca del 20% de su plantilla y derivó en cambios en la programación.

En 2025 se confirmó que, a partir de 2026, el canal dejará de transmitir la Primera Nacional, mientras que aún existe incertidumbre sobre el futuro de la Copa Argentina. Incluso, en el último mes, TyC Sports —histórico transmisor de la Selección Argentina— no televisó el sorteo del Mundial que se disputará el año próximo.

A pesar de este panorama complejo, el tradicional especial de fin de año conducido por Fernando Lavecchia se mantiene como uno de los pilares del canal y, en principio, no se vería afectado por estos cambios.

+ EN GOLAZO 24

Crece el temor en Racing por la respuesta de Gustavo Costas a Diego Milito

River Plate va a fondo por un jugador campeón con Racing Club

Messi lo escuchó y se emocionó: el tango viral de un nene de 13 años para el 10

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES