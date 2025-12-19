Bomba de fin de año: El anuncio de TyC Sports que revolucionó a todos

Ayer, jueves 18 de diciembre, el conductor de este exitoso ciclo anual publicó en su cuenta de X el spot que confirma la emisión del programa.

El especial se transmitirá el próximo miércoles 24 de diciembre desde las 19 horas por TyC Sports.

image

Una semana más tarde, el miércoles 31 de diciembre, se repetirá la misma programación.

En tanto, tanto el 25 de diciembre como el 1 de enero de 2026 se emitirán especiales antiguos con lo mejor de cada uno de los años anteriores.

TyC Sports y un fin de año movido

Ha sido un fin de año movido para TyC Sports.

Ya el 2024 había sido un año difícil para el canal deportivo. A fines del año pasado, TyC Sports desvinculó a casi 80 empleados, lo que representó cerca del 20% de su plantilla y derivó en cambios en la programación.

En 2025 se confirmó que, a partir de 2026, el canal dejará de transmitir la Primera Nacional, mientras que aún existe incertidumbre sobre el futuro de la Copa Argentina. Incluso, en el último mes, TyC Sports —histórico transmisor de la Selección Argentina— no televisó el sorteo del Mundial que se disputará el año próximo.

A pesar de este panorama complejo, el tradicional especial de fin de año conducido por Fernando Lavecchia se mantiene como uno de los pilares del canal y, en principio, no se vería afectado por estos cambios.

+ EN GOLAZO 24

Crece el temor en Racing por la respuesta de Gustavo Costas a Diego Milito

River Plate va a fondo por un jugador campeón con Racing Club

Messi lo escuchó y se emocionó: el tango viral de un nene de 13 años para el 10