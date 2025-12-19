TyC Sports no cierra el 2025 de la mejor manera, especialmente tras confirmarse que en 2026 dejará de transmitir el ascenso y luego de no televisar el sorteo del Mundial. Sin embargo, el canal sorprendió con un anuncio de fin de año que muchos venían esperando.
Bomba de fin de año: El anuncio de TyC Sports que revolucionó a todos
TyC Sports lanzó el bombazo de cara a fin de año que seguramente muchos espectadores estaban esperando.
La particularidad que tiene el canal es que uno de los programas más esperados por todos es anual y se da en esta época del año. Fernando Lavecchia hizo una confirmación al respecto que dejó a todos boquiabiertos.
Fernando Lavecchia y el anuncio bomba en TyC Sports
El 24 de diciembre es una fecha muy esperada por muchos, ya que significa reunirse con familia y amigos.
Para otros, además, es un momento especial porque TyC Sports emite su tradicional especial de fin de año, conducido por Fernando Lavecchia.
Este programa, que se transmite desde 1998 y que recién en 2001 tuvo por primera vez una emisión completa de una hora, reúne goles, errores, curiosidades y hasta algunas patadas, ofreciendo un repaso entretenido de todo lo que dejó el año futbolístico.
Ayer, jueves 18 de diciembre, el conductor de este exitoso ciclo anual publicó en su cuenta de X el spot que confirma la emisión del programa.
El especial se transmitirá el próximo miércoles 24 de diciembre desde las 19 horas por TyC Sports.
Una semana más tarde, el miércoles 31 de diciembre, se repetirá la misma programación.
En tanto, tanto el 25 de diciembre como el 1 de enero de 2026 se emitirán especiales antiguos con lo mejor de cada uno de los años anteriores.
TyC Sports y un fin de año movido
Ha sido un fin de año movido para TyC Sports.
Ya el 2024 había sido un año difícil para el canal deportivo. A fines del año pasado, TyC Sports desvinculó a casi 80 empleados, lo que representó cerca del 20% de su plantilla y derivó en cambios en la programación.
En 2025 se confirmó que, a partir de 2026, el canal dejará de transmitir la Primera Nacional, mientras que aún existe incertidumbre sobre el futuro de la Copa Argentina. Incluso, en el último mes, TyC Sports —histórico transmisor de la Selección Argentina— no televisó el sorteo del Mundial que se disputará el año próximo.
A pesar de este panorama complejo, el tradicional especial de fin de año conducido por Fernando Lavecchia se mantiene como uno de los pilares del canal y, en principio, no se vería afectado por estos cambios.
