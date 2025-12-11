TyC Sports lanzó la primicia sobre Enzo Pérez que enfurece a todo River

Marcelo Gallardo ha decidido prescindir de algunos futbolistas que fueron clave para River Plate. Entre los que no continuarán en 2026 se encuentra Enzo Pérez, y Germán García Grova, en TyC Sports, dio una primicia sobre el ex Estudiantes de La Plata.
Germán García Grova lanzó una primicia en TyC Sports sobre Enzo Pérez que todo River Plate mira de reojo.
Así como hay futbolistas que no seguirán en el Millonario, hay algunos otros que el Muñeco pretende para reforzar el plantel y mejorar la imagen luego de lo que fue un muy flojo 2025.
Germán García Grova es un periodista especializado en mercado de pases y comentó en TyC Sports cuál podría ser el futuro de Enzo Pérez.
El ex River Plate sonó en San Lorenzo de Almagro en las últimas horas debido a que Marcelo Moretti se lo habría ofrecido a Damián Ayude pero a priori, llegó una propuesta más atractiva para el volante central.
Según confirmó García Grova en Superfútbol, el futbolista podría continuar su carrera en Argentinos Juniors.
Este afirmó que hubo una positiva primera reunión entre el campeón de América 2018 y el Bicho de la Paternal.
Un dato no menor es que el equipo dirigido por Nicolás Diez, a diferencia de River Plate, disputará la Copa Libertadores en 2026.
Fue uno de sus competidores directos en la tabla anual y finalmente el conjunto de la Paternal fue el que obtuvo su pasaje al repechaje de la competición más importante a nivel continental.
El Millonario, por su parte, confirmó que jugará Copa Sudamericana luego de que Boca Juniors perdiera ante Racing Club por las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Marcelo Gallardo piensa posibles refuerzos para disputar dicha competencia y por qué no, para volver a hacerse fuerte en el ámbito local.
Los que busca River Plate
En las últimas horas, el periodista Gustavo Yarroch confirmó las posiciones que pretende reforzar Marcelo Gallardo de cara al 2026.
Estas son:
- Un lateral derecho
- Un central
- Un lateral izquierdo
- Un mediocentro
- Un volante creativo
- Un delantero
De los primeros nombres que se empezaron a barajar para reforzar el plantel, ya hay varios que es confirmado que no llegarán a River en el próximo mercado de pases.
Según Yarroch, Román Vega, Aníbal Moreno, Diablito Echeverri Y Luciano Gondou no jugarán en el Millonario por lo pronto.
Así como Germán García Grova aseguró que Enzo Pérez podría continuar su carrera en Argentinos Juniors, confirmó que hay dos futbolistas por los que avanza el club de Núñez.
En primer lugar, el de TyC Sports aseguró: "River abre negociaciones por Tadeo Allende. Ofertará un préstamo con opción de compra por el campeón con Inter Miami cuya ficha pertenece a Celta de Vigo"
El otro jugador en cuestión es Santiago Ascacíbar: "River abre negociaciones por Santiago Ascacibar Buscará quedarse con un porcentaje de los derechos económicos del mediocampista de Estudiantes", dijo GGG.
A estos dos futbolistas se les suman Fausto Vera y Julio Soler, jugadores por los que el Millonario ya está en negociaciones.
