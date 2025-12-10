Indignación total en San Lorenzo: Qué pasó con Enzo Pérez y Marcelo Moretti

A la hora de analizar esta chance, hay al menos tres puntos a tener en cuenta:

Edad del jugador: Pérez está cerca de cumplir 40 años.

Pérez está cerca de cumplir 40 años. Inhibiciones e inestabilidad institucional: no está claro si el Cuervo podrá levantar las 14 inhibiciones, ni quién se encargará de gestionarlo.

no está claro si el Cuervo podrá levantar las 14 inhibiciones, ni quién se encargará de gestionarlo. Cobertura del puesto: San Lorenzo ya cuenta con Ignacio Perruzzi y Nicolás Tripichio en esa posición, por lo que resultaría extraño destinar un salario probablemente alto para un puesto que no es prioritario, mientras otros sectores del equipo tienen más necesidad.

Habrá que ver qué sucede finalmente con esta posibilidad, pero lo cierto es que la noticia generó repercusión dentro del seno del Ciclón.

La inestabilidad institucional sigue marcando a San Lorenzo.

Desde abril, existen dudas sobre quién conduce el club y, hasta el momento, no hay certezas al respecto.

En lo deportivo, el Ciclón deberá afrontar un 2026 con la Copa Sudamericana, un logro que llegó gracias al buen nivel del equipo, aunque probablemente con varias bajas.

Jhohan Romaña, Gastón Hernández y Alexis Cuello son tres de los futbolistas que podrían buscar nuevos clubes, considerando la necesidad de liquidez que atraviesa el club de Boedo.

Las próximas semanas serán determinantes para San Lorenzo, tanto desde lo institucional como en consecuencia, para lo futbolístico.

El comunicado por Sur Finanzas

En un día plagado de allanamientos por la causa Sur Finanzas, San Lorenzo no fue la excepción y lanzó el siguiente comunicado:

"El Club Atlético San Lorenzo de Almagro informa a sus socios, socias y opinión pública en general que en el marco de la investigación judicial relacionada a la firma Sur Finanzas, desde la mañana de hoy y por orden del Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora N° 2, se efectuaron allanamientos en la sede administrativa de Av. La Plata y en Ciudad Deportiva. Los efectivos de la Policía Federal y el ARCA fueron asistidos en todo momento por personal del Club de las áreas correspondientes, colaborando ante cada requerimiento hasta completar el total de las solicitudes. Como siempre, San Lorenzo se encuentra a total disposición de la Justicia en este y en todos los casos que se lo requiera."

