River aceleró y Gallardo está a punto de cerrar a su primer refuerzo para 2026

River está en pleno rearmado del plantel profesional de cara a lo que será el 2026. Marcelo Gallardo ya dio el primer paso limpiando a nombres muy importantes para la historia del club y ahora está por llegar el primer refuerzo de cara a un año donde la Copa Sudamericana será el gran objetivo.
Desde el momento en el que se terminó la competencia para River con la eliminación del Torneo Clausura ante Racing, Gallardo empezó a trabajar en el rearmado del plantel de cara a la próxima temporada. Una de las búsquedas principales y que es una demanda desde hace mucho tiempo por parte de los hinchas es sumar a un volante central de calidad y finalmente ya está por darse el arribo de un nombre interesante.
River está a punto de cerrar la llegada de Fausto Vera, volante central surgió en Argentinos Jrs que se fue a Brasil para jugar primero en Corinthians y ahora se encuentra en Atlético Mineiro. Las dirigencias de ambos clubes ya están charlando para definir el acuerdo final pero hay grandes posibilidades que esta semana se pueda cerrar.
River se acerca a un acuerdo final por Fausto Vera
“River negocia para sacarlo a préstamo con un cargo alto, de 2 millones de dólares, y una opción de compra que pueda llegar a alcanzar lo que pretende Mineiro por el jugador e incluir el costo alto por el préstamo por una temporada”, afirmó Juan Patricio Balbi en ESPN dando precisiones de la negociación que se está llevando a cabo.
A diferencia de otros mercados de pases donde Fausto Vera rechazó llegar a River para quedarse en Brasil, en esta oportunidad el jugador le dijo de inmediato que sí a la chance de ser dirigido por Marcelo Gallardo y de hecho ya se despidió de sus compañeros en Atlético Mineiro, una señal clara de no continuará en el Galo.
En la última temporada Fausto Vera disputó un total de 1728 minutos repartidos en un total de 32 partidos y la realidad es que desde que se dio la llegada de Jorge Sampaoli como entrenador comenzó a tener menos participación. Con el jugador con ganas de salir, River intentando sumarlo y Sampaoli y Mineiro sin intención de retenerlo está todo dado para que la operación se cierre.
