Clarín vincula Gulfstream G400 / Claudio Tapia / Martín Insaurralde

Un Gulfstream G400 registrado en San Marino voló casi sólo para Claudio Tapia entre 2023 y 2025. Sin registro público del dueño, operó desde San Fernando y realizó vuelos a Europa, USA y el Caribe.

El avión es un Gulfstream G400, modelo GLF4, número de serie MSN 1522, fabricado en 2003. Fue registrado por primera vez en Estados Unidos y luego pasó por varios propietarios hasta que, en 2023, quedó inscripto en San Marino con matrícula T7-SUE.

San Marino es atractivo para jets privados por sus exenciones impositivas, la flexibilidad del prefijo T7 y, sobre todo, la ausencia de un registro público, lo que impide conocer al dueño real.

En Argentina se guardaba en Hangar 1, en el Aeropuerto de San Fernando, donde era gestionado de forma privada.

Contexto

San Marino, pese a no tener aeropuerto, ofrece desde 2015 un régimen regulatorio que atrajo a operadores internacionales por sus ventajas fiscales y la opacidad registral.

El jet se movió con frecuencia mientras su operador pedía bloquear su seguimiento en plataformas como FlightRadar24 y AirNav Radar, contactando a más de 7 empresas.

A quiénes involucra

Claudio Tapia, presidente de la AFA y principal usuario del T7-SUE.

Paraguay Logistic Services SA, administradora previa según registros.

Flyzar, operadora desde julio de 2025, con antecedentes de trabajo para la AFA y figuras como Lionel Messi.

Gustavo Carmona, dueño de Flyzar.

Usuarios ocasionales vinculados a vuelos de la empresa, como Martín Insaurralde, Sofía Clerici y Jesica Cirio, aunque no en vuelos coincidentes con Tapia.

Cómo sigue

Por la falta de acceso al registro de San Marino, no es posible confirmar al propietario final. La continuidad operativa del jet sugiere que seguirán las preguntas sobre costos, contratos y vínculos entre la AFA y operadores aéreos.

Testimonios

Fuentes de la PSA, ex empleados del Aeropuerto de San Fernando y trabajadores de Hangar 1 aseguraron que el T7-SUE “se movía a requerimiento de Tapia” y que casi siempre volaba con él a bordo."

El otro tema

Previamente, Clarín había embestido contra Tapia por la contratación de un yate bacanal llamado 'Pricesa Juliana', en el principado de Mónaco, probablemente equivalente al 'Sea Lady II', que se le quemó a José Luis Manzano en el puerto de Saint Tropez.

Sin embargo, nada de todo esto puede hundir a Tapia de la presidencia de AFA (Asociación del Fútbol Argentino), no negociará con Grupo Clarín la reposición de la transmisión de los partidos, y puede haber más novedades para TyC Sports.

Hay algo peor en el horizonte: si nada ocurre acerca de la estabilidad de Tapia, quedará seriamente comprometido el poder de fuego de Clarín, La Nación, Luis Majul, Joni Viale y varios más.

Por ejemplo, Luis Majul:

Parece una película. Una de la mafia. No tiene desperdicio. Y el cuento es así: Hay un dirigente de Talleres de Córdoba, llamado Juan Pablo Beacon, que trabajó hasta hace poco en la AFA, bajo las órdenes de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, y cuyo testimonio podría cambiarlo todo. Porque, supuestamente, Beacon tenía o tiene en su poder un pen drive con información muy sensible. Información que comprometería seriamente a ambos. Un ejemplo: Múltiples pagos de la AFA a empresas radicadas en los Estados Unidos por servicios que en realidad no se habrían prestado. Otro ejemplo: La salida de dólares desde la AFA a precio oficial y el ingreso a los bolsillos de dirigentes en modo blue, con autorización expresa de altísimos funcionarios del gobierno anterior, como Sergio Massa. Un tercer ejemplo: Contratos de servicios para la AFA con empresas de limpieza y comida, con cláusulas de recesión multimillonarias incluidas. En las últimas horas, todavía sin identificarlo, a Beacon se lo denominó, “el Oscar Centeno de los negocios opacos del fútbol”. Porque no solo tendría el pendrive. También guardaría en su poder anotaciones y las facturas correspondientes a esos movimientos de dinero tan extraños. Y chats, con Toviggino, que incluirían la mención de cifras millonarias en dólares.

También aparecen otros datos que sobrevuelan el 'mundo Toviggino', aunque más rumores que precisiones:

En X, Tomas Diaz Cueto: Acuérdense de estos nombres:

Toviggino.

Mauro Javier Paz.

Juan Pablo Beacon.

Pantano

Guillermo Santillán.

Ana Lia Terzano De Gómez.

Multiplicidad de empresas vinculadas en una escribanía en Santiago. Todo lleva a Zamora. Además de a Toviggino y al Chiqui Tapia, claro.

@Nacks_AT: Raro que todavía nadie nombró al tranza de zona norte…..

@Tomidiazcueto: Massa? Es Toviggino.

@mabelzingara: Tomás sos el único que habla de Zamora .. por eso necesitaba Los fueros? Vino con 15 personas al Congreso? total impunidad Villarruel permitió raro no? Nos acordamos de Abigahil y toda su injusticia Cto debe explicar. Todos los caminos conducen a Santiago del Estero.

Por último, hay un intento de reflotar un tema de diciembre de 2024: denuncia del abogado damnificado Edgardo Taboada, por un presunto «robo» de tierras a manos del dirigente de AFA, Pablo Toviggino.

--------------------

