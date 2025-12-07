Lo que esconde el 'Caso Chiqui Tapia': Bajo consumo, desempleo, no reservas, sin crédito

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1997300550782882212&partner=&hide_thread=false Siguen los éxitos del mejor economista de toda la historia Argentina.

2-Se multiplican los despidos en Argentina

La fábrica de alimentos Mondelez, con planta en Pacheco, suspendió a más de 2.300 empleados. la multinacional paralizó todo como consecuencia de la caída del consumo y la invasión de productos importados.

En el gremio denuncian que se trata de una situación inédita, nunca había sucedido en esa empresa líder. La compañía recurrió al eufemismo de una "adecuación operativa" de la planta.

Sin embargo, para los trabajadores la medida fue sorpresiva y responde a un sobre stock de mercadería por la caída del consumo interno.

Mondelez elabora productos muy populares y masivos como las galletitas Oreo y Pepitos o las golosinas Milka y Terrabusi. Otras marcas que se producen en Pacheco son Cadbury, Halls, Beldent, Cerealitas y Clight.

La paralización de la fábrica se extenderá hasta el 5 de enero.

3-Escándalo por un celular "desaparecido"

La Dirección Nacional de Migraciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria quedaron bajo la lupa judicial por la fallida requisa al empresario Sergio Mastropietro porque el juez federal Sebastián Casanello ordenó secuestrar su Smart phone pero las fuerzas de Patricia Bullrich ignoraron semejante pedido.

Lo dejaron pasar como si nada a pesar de ser el señalado en la causa Agencia Nacional de Discapacitados por “lavado” de dinero.

Mastropietro regresaba de Estados Unidos y era muy sencillo interceptarlo pero ni los inspectores ni los agentes policiales lo demoraron. Luego, el privado sostuvo que "perdió" su teléfono personal justo cuando salió a la calle tras dejar una aeroestación porteña. Alegó que había apoyado su celular sobre un valija y "desapareció".

Mastropietro habría sido el nexo en un encuentro de empresarios entre José Luis Espert y Federico “Fred” Machado, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, lavado y fraude.

El “olvidadizo” y “descuidado” hombre de negocios está vinculado a las firmas de aviación Baires Fly y Baires Jets. Mantenía una relación de larga data con Machado.

image Marco Lavagna, cuestionado por el INDEC

4-El INDEC sigue dibujando sin inhibiciones

El Instituto Nacional de Estadística y Censos volvió a ser cuestionado por un sorpresivo dato de actividad económica en septiembre.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre mostró una poco creíble expansión del 5% interanual.

Las consultoras esperaban una caída mensual y la confirmación de una recesión técnica debido a un parate que reconoce hasta el propio Javier Milei.

Marco Lavagna, titular del INDEC, se muestra “más papista que el Papa” y decora los guarismos para festejo de la Casa Rosada.

El llamativo cambio de tendencia fue causado por el desempeño insólitamente elevado del sector de Intermediación Financiera que creció 29,7% interanual en septiembre y explicó 1,37 de los cinco puntos de crecimiento. En el otro extremo de la pirámide productiva la industria cayó 1% interanual en septiembre.

image Parque Industrial de Pilar

5-Temor por un “efecto dominó” de despidos

El cierre de Whirlpool amenaza con más suspensiones y desvinculaciones laborales en el Parque Industrial de Pilar.

Tras el colapso de Whirlpool, que afectó a casi 300 trabajadores, la empresa Novax paralizó la línea de producción dedicada a fabricar partes para los lavarropas de la mega planta citada que cerró.

El desembarco de Whirlpool hace 3 años incitó a proyectar una cadena de valor a largo plazo ya que la firma de electodomésticos presentaba su nueva planta como la más moderna del mundo en su tipo, con una inversión de US$ 52 millones.

las-automotrices-y-su-produccion-argentina-junio.jpeg Parate en las automotrices de Argentina

6-Derrumbe en la producción automotriz: cayó 29%

Una fuerte caída se registró en el sector según datos de la Asociación de Fábricas de Automotores, Adefa. En noviembre la producción cayó 29,3% frente al mismo mes de 2024 y 19,6% respecto de octubre pasado.

Ante semejante cuadro, Peugeot-Citroën decidió paralizar su planta de El Palomar por más de un mes, hasta el 5 de enero. También, General Motors ejecutó 90 nuevos retiros voluntarios en su planta de Alvear (Santa Fe) y ya redujo un 50% su dotación en menos de un año.

En el acumulado de los once meses que pasaron de 2025, el sector fabricó 464.408 vehículos, un 0,9 % por debajo del volumen registrado en igual período del año pasado (468.553 unidades). El informe de Adefa también expuso que, en ventas mayoristas, el sector comercializó a la red de concesionarios 35.249 vehículos en noviembre, 21,3 % menos comparado con octubre y 12,1 % abajo de noviembre del 2024.

En el acumulado de los once meses que van de 2025, el sector fabricó 464.408 vehículos, un 0,9 % por debajo del volumen registrado en igual período.

Lorena Villaverde DIPUTADA NACIONAL.jpg Lorena Villaverde y Javier Milei

7-Lorena Villaverde debió renunciar a su banca en el Senado

La actual diputada nacional publicó en redes sociales una carta dirigida a Javier Milei para anunciar que ponía la renuncia a su banca en el Senado a disposición del Presidente.

Ocurrió luego que los senadores impugnaran su pliego y ella le pidiera a Martín Menem que retirase el expediente de su dimisión en la Cámara Baja.

La legisladora rionegrina, electa senadora en los últimos comicios del 26 de Octubre, prefirió mantener sus fueros parlamentarios por 2 años más temerosa que pudieran reactivarse causas en su contra.

En su misiva de resignación, la patagónica se victimizó ante supuestas " operaciones mediáticas" a las que calificó de " obscenas y maliciosas".

8-Barclays muy duro con Milei por la falta de reservas

Argentina no crece y las reservas del Banco Central están peor que antes que asumiera Milei.

Pasamos de un rojo de US$ 11.000 millones a un quebranto de US$ 16.000 millones.

Por ello, uno de los bancos más grandes del mundo, Barclays, abonó las dudas sobre cómo hará Argentina para pagar su deuda. "No siempre puedes tener lo que quieres". Así se titula un informe sobre Argentina, en clave Rolling Stones, que el banco Barclays circuló entre sus clientes.

En crudo, dispararon:

Las reservas netas, excluyendo los desembolsos del FMI, son hoy más bajas que cuando Milei asumió. No hay señales claras de que el Gobierno tenga intención de revertir esa fragilidad externa.

9-Santiago Caputo hizo echar al titular de la SIDE

Sergio Neiffert fue relevado como jefe de los espías pero quien lo reemplaza, el contador Cristian Auguarda, tampoco tiene expertise en cuestiones de seguridad interna de un país.

Neiffert había perdido la confianza del asesor estrella y debió abdicar.

Auguarda responde al Mago del Kremlin quien seguirá teniendo el control de la estratégica secretaría.

9-Bessent canceló su viaje a la Argentina

En medio de rumores de molestias del presidente Donald Trump con Milei por no cumplir su promesa de congelar las relaciones con China, el secretario del Tesoro de USA faltó a la cita en Buenos Aires.

Milei no está cumpliendo los pedidos que le hizo la administración Trump directamente a Karina.

La administración norteamericana había pedido 2 cuestiones principales:

-un acuerdo de gobernabilidad con Mauricio Macri y la "oposición dialoguista"

-la ruptura con la República Popular de China.

Sin embargo, Argentina registró importaciones desde China que superaron los US$ 13.091 millones los primeros 9 meses de 2025 lo que significó un salto de 66% respecto del mismo período del año anterior.

image Domingo Cavallo, ex ministro de Economía

10-Redrado y Cavallo ya no son optimistas

El ex titular del BCRA denunció que:

La Casa Rosada necesita US$ 20.000 millones cada 6 meses para ordenar sus cuentas. Primero, fue el blanqueo. Luego, el dinero del Fondo Monetario. Más tarde, un swap con Estados Unidos. Ahora, se sale a los mercados a buscar más deuda para afrontar los vencimientos de 2026.

Por su parte, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo en su último artículo dijo que la política cambiaria está sofocando la recuperación económica.

"La actividad, excluyendo la intermediación financiera, está estancada y se ubica 0,7% por debajo del nivel de diciembre de 2024".