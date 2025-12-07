¿Qué escándalos libertarios se “tapiaron” con las desventuras del titular de la Asociación del Fútbol de Argentina en la primer semana de diciembre?
LA AFA, ALFOMBRA DE MILEI
Lo que esconde el 'Caso Chiqui Tapia': Bajo consumo, desempleo, no reservas, sin crédito
Chiqui Tapia estuvo en "cadena nacional" varios días para que no se hable de que la economía de Javier Milei es sin consumo y sin crédito.
Veamos apenas 10 casos diferentes:
1-El precio de la nafta se disparó otra vez
Por el efecto del aumento en el impuesto al combustible (para arreglar rutas y subsidiar el transporte) el combustible superó los $2.000 por litro a pesar de la baja del precio internacional del crudo.
En la primera semana de diciembre, la nafta súper superó los US$ 1.36 dólares cuando en Estados Unidos, que es un gran importador, cuesta US$ 0.80. Tenemos una equivalencia con Europa Occidental, donde casi no existe el “oro negro”.
2-Se multiplican los despidos en Argentina
La fábrica de alimentos Mondelez, con planta en Pacheco, suspendió a más de 2.300 empleados. la multinacional paralizó todo como consecuencia de la caída del consumo y la invasión de productos importados.
En el gremio denuncian que se trata de una situación inédita, nunca había sucedido en esa empresa líder. La compañía recurrió al eufemismo de una "adecuación operativa" de la planta.
Sin embargo, para los trabajadores la medida fue sorpresiva y responde a un sobre stock de mercadería por la caída del consumo interno.
La paralización de la fábrica se extenderá hasta el 5 de enero.
3-Escándalo por un celular "desaparecido"
La Dirección Nacional de Migraciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria quedaron bajo la lupa judicial por la fallida requisa al empresario Sergio Mastropietro porque el juez federal Sebastián Casanello ordenó secuestrar su Smart phone pero las fuerzas de Patricia Bullrich ignoraron semejante pedido.
Lo dejaron pasar como si nada a pesar de ser el señalado en la causa Agencia Nacional de Discapacitados por “lavado” de dinero.
Mastropietro habría sido el nexo en un encuentro de empresarios entre José Luis Espert y Federico “Fred” Machado, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, lavado y fraude.
El “olvidadizo” y “descuidado” hombre de negocios está vinculado a las firmas de aviación Baires Fly y Baires Jets. Mantenía una relación de larga data con Machado.
4-El INDEC sigue dibujando sin inhibiciones
El Instituto Nacional de Estadística y Censos volvió a ser cuestionado por un sorpresivo dato de actividad económica en septiembre.
El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre mostró una poco creíble expansión del 5% interanual.
Las consultoras esperaban una caída mensual y la confirmación de una recesión técnica debido a un parate que reconoce hasta el propio Javier Milei.
Marco Lavagna, titular del INDEC, se muestra “más papista que el Papa” y decora los guarismos para festejo de la Casa Rosada.
5-Temor por un “efecto dominó” de despidos
El cierre de Whirlpool amenaza con más suspensiones y desvinculaciones laborales en el Parque Industrial de Pilar.
El desembarco de Whirlpool hace 3 años incitó a proyectar una cadena de valor a largo plazo ya que la firma de electodomésticos presentaba su nueva planta como la más moderna del mundo en su tipo, con una inversión de US$ 52 millones.
6-Derrumbe en la producción automotriz: cayó 29%
Una fuerte caída se registró en el sector según datos de la Asociación de Fábricas de Automotores, Adefa. En noviembre la producción cayó 29,3% frente al mismo mes de 2024 y 19,6% respecto de octubre pasado.
En el acumulado de los once meses que pasaron de 2025, el sector fabricó 464.408 vehículos, un 0,9 % por debajo del volumen registrado en igual período del año pasado (468.553 unidades). El informe de Adefa también expuso que, en ventas mayoristas, el sector comercializó a la red de concesionarios 35.249 vehículos en noviembre, 21,3 % menos comparado con octubre y 12,1 % abajo de noviembre del 2024.
7-Lorena Villaverde debió renunciar a su banca en el Senado
La actual diputada nacional publicó en redes sociales una carta dirigida a Javier Milei para anunciar que ponía la renuncia a su banca en el Senado a disposición del Presidente.
Ocurrió luego que los senadores impugnaran su pliego y ella le pidiera a Martín Menem que retirase el expediente de su dimisión en la Cámara Baja.
En su misiva de resignación, la patagónica se victimizó ante supuestas " operaciones mediáticas" a las que calificó de " obscenas y maliciosas".
8-Barclays muy duro con Milei por la falta de reservas
Argentina no crece y las reservas del Banco Central están peor que antes que asumiera Milei.
Pasamos de un rojo de US$ 11.000 millones a un quebranto de US$ 16.000 millones.
Por ello, uno de los bancos más grandes del mundo, Barclays, abonó las dudas sobre cómo hará Argentina para pagar su deuda. "No siempre puedes tener lo que quieres". Así se titula un informe sobre Argentina, en clave Rolling Stones, que el banco Barclays circuló entre sus clientes.
En crudo, dispararon:
9-Santiago Caputo hizo echar al titular de la SIDE
Sergio Neiffert fue relevado como jefe de los espías pero quien lo reemplaza, el contador Cristian Auguarda, tampoco tiene expertise en cuestiones de seguridad interna de un país.
Neiffert había perdido la confianza del asesor estrella y debió abdicar.
Auguarda responde al Mago del Kremlin quien seguirá teniendo el control de la estratégica secretaría.
9-Bessent canceló su viaje a la Argentina
En medio de rumores de molestias del presidente Donald Trump con Milei por no cumplir su promesa de congelar las relaciones con China, el secretario del Tesoro de USA faltó a la cita en Buenos Aires.
Milei no está cumpliendo los pedidos que le hizo la administración Trump directamente a Karina.
La administración norteamericana había pedido 2 cuestiones principales:
-un acuerdo de gobernabilidad con Mauricio Macri y la "oposición dialoguista"
-la ruptura con la República Popular de China.
10-Redrado y Cavallo ya no son optimistas
El ex titular del BCRA denunció que:
Por su parte, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo en su último artículo dijo que la política cambiaria está sofocando la recuperación económica.
"La actividad, excluyendo la intermediación financiera, está estancada y se ubica 0,7% por debajo del nivel de diciembre de 2024".