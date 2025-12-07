Mensaje de Claudio Tapia a Javier Milei: 'Yo también voy a Mar-a-Lago'

trump lasarte Felix Lasarte -traje gris claro, papel en mano, parado a la derecha de Donald Trump- en reunión de trabajo.

El anfitrión

Veamos qué dice Miami Herald, diario del estado de Florida, acerca de Lasarte (26/02/2025):

"El hombre de Trump en Miami: Cómo un cabildero local se convirtió en confidente del presidente electo

Por Douglas Hanks

Cuando las iniciales "DJT" aparecen en el teléfono celular de Felix Lasarte, hay negocios que discutir con un exPresidente y futuro presidente.

El veterano cabildero de Miami y abogado especializado en uso de terrenos aceptó como cliente el resort Doral del presidente electo Donald J. Trump, semanas después del asalto al Capitolio el 06/01/2021 por parte de partidarios del esfuerzo de Trump por revocar las elecciones presidenciales de 2020.

Otros 2 destacados abogados especializados en uso de tierras rechazaron los negocios de Trump en ese momento, pero Lasarte dijo que felizmente se comprometió a ayudar al (N. de la R.: por entonces) exPresidente a buscar un nuevo complejo de condominios y tiendas minoristas de lujo en el terreno de 650 acres (263 hectáreas) del resort en el condado de Miami-Dade.

"No dudé en absoluto. Sabía que haríamos clic", dijo Lasarte, de 54 años, quien dijo haber votado por Trump 3 veces.

"Para mí, ha sido el honor de mi vida".

Después de unirse a la órbita de Trump en un nadir político, Lasarte ahora se sienta en una corta lista de actores políticos en Miami-Dade con acceso directo al círculo íntimo del Presidente entrante y, a veces, al propio Presidente electo.

lasarte3 Felix Lasarte.

“Es alguien en quien mi padre tiene mucha confianza”, dijo Eric Trump, vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump e hijo del Presidente electo. “Es muy divertido estar con él”.

Cuando Trump celebró un mitin de campaña en julio en el hoyo 10 de su resort de golf, el Trump National Doral, Lasarte dijo que lo conoció tras bambalinas y le sugirió que añadiera los nombres de los miembros del Concejo Municipal de Doral a la parte del discurso donde Trump planeaba reconocer a los funcionarios electos y otras personalidades.

Trump estuvo de acuerdo y dijo que también quería el nombre de Lasarte en el guion. “¿Dónde está Félix, mi abogado?”, preguntó Trump a la multitud que lo vitoreaba esa noche, justo después de saludar a la activista de extrema derecha Laura Loomer. “¿Estoy terminando con la maldita zonificación?... Está haciendo un gran trabajo”.

Mar-a-lago.jpg La casa de Donald Trump en Mar-a-Lago.

Interesante tambien conocer la perspectiva de la web DobleAmarilla, tan cercana a la conducción de AFA, dirigida por Pablo Jiménez (el mismo de DSports y cercano a Pablo Toviggino, además de tener acceso directo a Lionel Messi):

"Claudio Tapia viajó a Estados Unidos y participó de un homenaje a Charlie Kirk en Mar-a-Lago, una casa que Donald Trump compró al Gobierno hace 40 años y lo convirtió en un club para figuras de la política, la economía y el deporte que suelen mantener vínculos directos con la agenda norteamericana. En ese marco, el presidente de la AFA consiguió insertarse en un momento clave en las relaciones entre la Casa Rosada y Washington.

Durante la cena, Tapia mantuvo una larga charla con Felix Lasarte, asesor de la Comisión de Inteligencia del Presidente y de ese diálogo surgió una invitación para que el máximo dirigente de AFA se junte con Trump en la Casa Blanca previo a la Copa del Mundo que se realizará en el próximo mes de junio. (...)

El viaje se dio horas después del sorteo del Mundial 2026, donde la delegación argentina ocupó un rol activo, y la final de la MLS a la que asistió Tapia. Pero el dato político es que esta visita ocurrió luego que Javier Milei decidiera no viajar, generando ruido diplomático. Estados Unidos esperaba su presencia para reforzar la sinfonía bilateral construida durante los últimos meses, en el marco del salvataje económico que fue clave para la continuidad del programa financiero argentino.

(...) Durante el cónclave, se discutieron cuestiones estratégicas sobre logística, infraestructura y coordinación entre los países. Para los organizadores norteamericanos, la presencia argentina era indispensable, ya que el país sigue siendo un actor relevante dentro del ecosistema FIFA y un socio valioso para eventos globales. (...)".

