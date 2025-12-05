Los ojos del mundo están puestos en Estados Unidos para lo que será el sorteo del Mundial 2026 donde finalmente la Selección Argentina conocerá quiénes serán sus rivales en la fase de grupos y cuál será su camino en el certamen. En la previa fue Claudio Tapia el que realizó un anuncio importantísimo sobre Lionel Scaloni.
LO CONFIRMÓ
El impactante anuncio de Tapia sobre el futuro de Scaloni: "Seguramente"
Chiqui Tapia habló en la previa del sorteo Mundial y reveló cuál será el futuro de Lionel Scaloni en la Selección Argentina.
El Mundial está a la vuelta de la esquina y es un hecho que Lionel Scaloni será el entrenador de la Selección Argentina tal y como sucedió en 2022. El contrato actual del Gringo expira una vez que termina a la competencia que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá pero Tapia está convencido que esta historia continuará por más tiempo.
Chiqui Tapia habló con Telefé en la previa del sorteo del Mundial y reveló sus expectativas previo a que salgan las bolillas. “Con el Gringo estamos bien, con los mismos nervios que siento yo o cualquiera. Uno siente ese cosquilleo interno de querer saber todo ya, de empezar a planificar a los rivales y todo. Pero bien”, aseveró.
Tapia confirmó la renovación de Scaloni
Lo más importante fue lo que dijo después, cuando aseguró que está todo dado para que Lionel Scaloni siga siendo el entrenador de la Selección Argentina por cuatro años más. “Va a haber renovación (de contrato) seguramente. Estamos hablando con su representante y con todos. La idea es renovar con todos los cuerpos técnicos de juveniles hasta el 2030 que tenemos el próximo Mundial”, afirmó.
Hace dos semanas Tapia, en medio de un evento organizado por el Diario Olé, había anticipado que ya trabajaba para que el actual DT de la Albiceleste siga en el cargo. "Nosotros pensamos en los proyectos deportivos: yo quiero que Scaloni se quede hasta el 2030 con todo su cuerpo técnico. Si yo pensara en los resultados, no lo hubiera contratado. Pensé en un proyecto de selecciones que no teníamos", argumentó el presidente de la AFA.
Si bien restan detalles, todo indica que Scaloni estampará la firma para extender el vínculo por 4 años más con la Selección Argentina, lo que lo convertiría en el primer entrenador en comandar al conjunto nacional en tres Mundiales y de manera consecutiva. Al mismo tiempo también se extenderá el proceso de Diego Placente que viene trabajando en las divisiones Sub17 y Sub20 así como el resto de una estructura que viene dando buenos resultados.
