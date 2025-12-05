El impactante anuncio de Tapia sobre el futuro de Scaloni: "Seguramente"

Hace dos semanas Tapia, en medio de un evento organizado por el Diario Olé, había anticipado que ya trabajaba para que el actual DT de la Albiceleste siga en el cargo. "Nosotros pensamos en los proyectos deportivos: yo quiero que Scaloni se quede hasta el 2030 con todo su cuerpo técnico. Si yo pensara en los resultados, no lo hubiera contratado. Pensé en un proyecto de selecciones que no teníamos", argumentó el presidente de la AFA.