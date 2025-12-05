Más allá del Caribe: 30 islas del mundo que todos quieren visitar en 2025

Un archipiélago privado ubicado frente al Golfo de Chiriquí, una zona reconocida por su biodiversidad marina y por estar cerca de parques nacionales protegidos. Convertidas en refugio de lujo y conservación, las islas combinan playas vírgenes, aguas ideales para buceo y un resort con capacidad extremadamente limitada, creado para preservar el entorno. Muchos visitantes eligen pasar el día en una isla deshabitada donde, tras ser dejados con un almuerzo preparado y paddleboards, pueden sentir que tienen el Pacífico panameño entero para ellos.

3. Roatán, Honduras

Un paraíso para el buceo, donde corales gigantes, peces multicolor y barcos hundidos forman un museo submarino a cielo abierto. La isla combina esa riqueza marina con playas de arena blanca y un clima estable durante todo el año. En el extremo norte se encuentra Carambola Gardens, una reserva que permite caminar entre selva densa, ver iguanas endémicas y observar aves tropicales. Es un recorrido que revela la cara salvaje de Roatán más allá de sus playas.

4. Ambergris Caye, Belice

La isla más visitada de Belice resume el espíritu relajado del Caribe: playas cálidas, calles angostas donde predominan los carritos de golf y un ambiente que mezcla cultura local con viajeros de todas partes. Además del snorkel sobre el Barco Coralino y del buceo en sitios mundialmente famosos como Hol Chan, se pueden hacer excursiones nocturnas para ver cocodrilos en los manglares y probar ceviches, pescados y platos beliceños preparados al estilo tradicional. Es un destino muy elegido por quienes buscan descanso sin perder la conexión con la vida isleña auténtica.

5. Islas del Rosario, Colombia

A una hora en barco desde Cartagena, este archipiélago de unas 30 islas combina aguas turquesas, hoteles pequeños y un ritmo de vida desconectado del continente. Lo ideal es recorrer sus bahías en kayak, nadar entre corales de colores y alojarse en alguna isla con acceso directo al mar. Conviene llevar efectivo: no hay cajeros automáticos y la infraestructura es mínima para preservar el entorno. Para viajeros argentinos, es además uno de los destinos tropicales más cercanos y accesibles, lo que lo vuelve especialmente atractivo.

_ Las Islas Galápagos, el único lugar del mundo donde las iguanas se sumergen y se alimentan bajo el mar.

El Caribe y Atlántico

1. Bermudas

Un archipiélago famoso por su historia enigmática (durante décadas se habló del Triángulo de las Bermudas y de barcos o aviones que desaparecían misteriosamente), sus playas rosadas y su cercanía con la costa este de Estados Unidos. Combina deportes acuáticos, gastronomía sofisticada y una herencia colonial muy cuidada. Los locales tienen una costumbre curiosa: evitan meterse al mar fuera de la temporada cálida, algo útil para planificar la visita.

2. Islas Vírgenes Británicas

Más de 60 islas donde el lujo, la naturaleza y la sostenibilidad conviven en equilibrio. Entre manglares profundos, playas de agua transparente y hoteles de renombre, se destaca The Baths, un paisaje formado por enormes rocas graníticas que crean túneles, piscinas naturales y cavernas abiertas al mar. Es uno de los escenarios más fotografiados del Caribe.

3. Saint Barth

La postal del glamour caribeño. Moda francesa, playas que parecen retocadas por un diseñador y una capital, Gustavia, ideal para caminar entre edificios volcánicos, muelles repletos de yates y pequeños mercados de pescadores. Muchos viajeros eligen alquilar villas privadas, una experiencia que se volvió parte de la identidad de la isla.

4. Santa Lucía

Montañas verdes, selva tropical y dos volcanes cónicos —los Pitons, ubicados en la costa suroeste— que se han convertido en símbolo de la isla y Patrimonio de la Humanidad. Es un destino que combina aventura y romance: caminatas por bosques espesos, snorkel en aguas cálidas y hoteles boutique con vistas que parecen pintadas a mano.

5. Puerto Rico

La ya conocida isla caribeña que forma parte de Estados Unidos es ideal para escapadas rápidas y sin complicaciones migratorias para los viajeros norteamericanos. Más allá de San Juan, vale la pena explorar pueblos surfistas como Rincón, los bosques del Yunque —la única selva tropical del sistema de parques nacionales de EE.UU.— y una gastronomía callejera donde el lechón asado es protagonista absoluto.

Norteamérica

1. Isla Mujeres, México

A solo 20 minutos en ferry desde Cancún, ofrece un ritmo completamente distinto: playas calmas, aguas poco profundas y uno de los mejores lugares del mundo para nadar con tiburones ballena en temporada. Playa Norte es la favorita del público y una de las más concurridas del Caribe mexicano, junto con Cozumel, por su amplitud, agua transparente y ambiente relajado.

2. Cape Breton, Canadá

Una isla agreste y espectacular, famosa por el Cabot Trail, un camino panorámico que serpentea entre acantilados, bosques y miradores. En otoño, el paisaje estalla en tonos rojos y dorados. En verano y a comienzos del otoño, distintas especies de ballenas se acercan a la costa, convirtiendo la observación marina en una experiencia frecuente para quienes visitan la zona.

3. Vancouver Island, Canadá

Un destino ideal para quienes buscan naturaleza diversa: largas playas, rutas de senderismo, pesca de salmón y pueblos costeros con tradición artística. Muchos viajeros eligen Tofino, un enclave surfero que funciona como puerta de entrada al Pacific Rim National Park Reserve, una zona famosa por sus bosques húmedos, playas salvajes y nieblas que avanzan desde el Pacífico como si fueran parte del paisaje místico local.

4. Isla Holbox, México

Un refugio sin autos donde el tiempo parece avanzar más lento. Aquí es común ver flamencos al amanecer, descansar en hamacas sobre el agua o recorrer el pueblo pintado con murales coloridos. Por la noche, la isla ofrece bares pequeños, música en vivo y un ambiente bohemio que se mantiene incluso en temporada alta.

5. Cozumel, México

Aunque es un puerto muy frecuentado por cruceros, basta alejarse unos kilómetros de la zona principal para encontrar cenotes escondidos, playas tranquilas y arrecifes imponentes ideales para el buceo. Varias calas protegen su ecosistema prohibiendo ciertos protectores solares, por lo que conviene viajar preparado. A diferencia de Isla Mujeres, suele tener menos densidad de visitantes fuera del área del muelle.

. Sicilia, uno de los destinos europeos preferidos en las costas italianas.

Europa

1. Creta, Grecia

La isla más grande del país y una de las más singulares del Mediterráneo. Creta combina playas turquesas con montañas imponentes, una gastronomía vibrante y un legado histórico que se remonta a la civilización minoica. Quienes se animan a explorar más allá de la costa pueden visitar el Palacio de Knossos, o llegar a Balos Beach, una laguna de arena rosada que parece irreal vista desde los miradores de Kissamos. El acceso más cómodo es en ferry: evita la caminata larga y las rutas de tierra.

2. Corfú, Grecia

Un rincón verde del mar Jónico donde los acantilados se mezclan con calas escondidas y playas de agua translúcida. Entre las más emblemáticas está Issos, escenario del film de James Bond, y el famoso Canal d’Amour, una formación natural rodeada de leyendas locales sobre el amor eterno. Corfú combina historia, comida extraordinaria y naturaleza de postal. Para elegir dónde ir, conviene revisar cuáles playas tienen la certificación Blue Flag, un indicador de calidad ambiental que en la isla se toma muy en serio.

3. Cerdeña, Italia

Playas de agua cristalina, acantilados blancos, pueblos pesqueros y una cultura que no se parece a ninguna otra región italiana. La isla sorprende al visitante que decide mirar hacia el interior: montes cubiertos de viñedos, ruinas nurágicas y caballos salvajes que a veces aparecen al costado de la ruta. Pequeños pueblos como Irgoli son un imán para senderistas y para quienes buscan una versión más auténtica de la isla, lejos del glamour de la Costa Esmeralda.

4. Hvar, Croacia

Uno de los puntos más soleados de Europa —más de 2.800 horas de luz al año—, conocido por sus aguas turquesas, sus playas tranquilas y sus laderas cubiertas de lavanda. Desde la ciudad de Hvar se puede subir a la fortaleza Tvrava Fortica, que ofrece las mejores vistas del archipiélago. Para quienes viajan en junio, el paisaje se tiñe de violeta con la floración de la lavanda, una de las postales más características de la isla.

5. Sicilia, Italia

La isla más grande del Mediterráneo es un universo aparte: volcanes activos, ciudades con mercados históricos, ruinas griegas y playas que parecen del Caribe. Entre las más emblemáticas está Scala dei Turchi, un acantilado blanco que desciende al mar como una escalera natural, y Cala Tonnarella, una joya escondida dentro de la reserva de Monte Cofano. Para una experiencia más local, los mercados de Ballarò, en Palermo, son un festín sensorial de especias, pistachos y pescados frescos.

De África y el Océano Índico

1. Maldivas

Un clásico del lujo tropical: más de mil islas, playas que parecen editadas y un mar donde conviven mantarrayas, tiburones de arrecife y bancos de peces fluorescentes. Cada resort ocupa su propio islote y la experiencia empieza apenas el hidroavión despega desde Malé. Para quienes buscan una recomendación puntual, Ari Atoll ofrece algunos de los mejores puntos de buceo de todo el Índico, con corrientes suaves que permiten incluso a principiantes disfrutar del mundo submarino.

2. Mauricio

Una isla donde conviven culturas indias, africanas, europeas y chinas, y donde los paisajes parecen diseñados para postales: playas de arena fina, montañas volcánicas y lagunas que cambian de color según la luz del día. Desde el aire se puede ver su famosa “cascada submarina”, un efecto óptico creado por la arena que cae por el borde de una fosa marina. Quienes visitan la isla suelen sorprenderse por un detalle: la gravedad ligeramente más fuerte, que hace que todo pese apenas un poco más.

3. Seychelles

Playas tan perfectas que parecen ficción: agua transparente, rocas gigantes pulidas por siglos de erosión y una selva espesa que llega hasta la arena. Algunas zonas, como las islas La Digue o Félicité, ofrecen snorkel de nivel extraordinario, con tortugas marinas nadando a pocos metros de la costa. No es casualidad que parejas de alto perfil —como los Beckham o los príncipes de Gales— hayan elegido este archipiélago para sus lunas de miel.

4. Zanzíbar, Tanzania

Martín pescador, casas árabes, especias y playas infinitas. Zanzíbar combina historia y descanso en partes iguales. En Stone Town, un antiguo centro de comercio, se puede caminar entre callejones estrechos, mezquitas, mercados de especias y antiguas casas nobles. La mejor época para visitarlo es durante la estación seca (junio a octubre), cuando el clima es ideal para alternar días de playa con safaris en el continente.

5. Archipiélago de Bazaruto, Mozambique

Seis islas protegidas dentro de un parque nacional, donde el turismo masivo aún no llegó. El agua es tan clara que desde el bote se ven tortugas y cardúmenes enteros moviéndose en sincronía. Uno de sus grandes tesoros es el dugongo, un mamífero marino en peligro de extinción que los marineros confundían antiguamente con sirenas. Los viajeros suelen llegar en avioneta desde Vilanculos, una experiencia que adelanta lo que viene: un paraíso intacto.

.. Las costas de Boracay, en Filipinas.

Asia

1. Phú Quc, Vietnam

Una isla en pleno crecimiento turístico pero aún tranquila, con playas amplias y colinas verdes que caen hacia el mar. A pocos minutos en barco está el archipiélago de An Thoi, un conjunto de islas pequeñas donde el snorkeling es casi obligatorio por la variedad de corales. Más al norte, las plantaciones de pimienta negra, uno de los productos estrella de Vietnam, permiten conocer todo el proceso de cultivo en fincas familiares como Duc Ninh.

2. Langkawi, Malasia

Un archipiélago de 99 islas dominado por selvas antiguas, playas doradas y un puente colgante —el Sky Bridge— que se alza sobre un paisaje de montañas cubiertas de jungla. Langkawi es también un destino gastronómico fascinante, con puestos donde se preparan satay, pescados y cocos frescos. Muchos viajeros combinan la playa con estancias en resorts rodeados de bosques que tienen millones de años.

3. Koh Samui, Tailandia

Palmeras, aguas cálidas, vida nocturna y hoteles escondidos entre colinas. La playa de Chaweng, de cinco kilómetros, es la más conocida, pero los viajeros que buscan tranquilidad suelen ir a las calas del norte. La isla combina bares, templos budistas, rutas para caminar y clubes legendarios como Green Mango, parte de la identidad nocturna local desde hace décadas.

4. Boracay, Filipinas

Una isla pequeña que renació luego de una restauración ambiental ejemplar en 2018. Sus arenas blancas, aguas turquesas y puestas de sol perfectas explican por qué sigue siendo uno de los destinos favoritos de Filipinas. Del lado este, los vientos constantes crean condiciones ideales para kitesurf y windsurf, mientras que en White Beach la vida transcurre entre bares de playa y caminatas al atardecer.

5. Palawan, Filipinas

Acantilados de piedra caliza que caen al mar, ríos subterráneos navegables y aguas que parecen iluminadas desde abajo. En Coron Bay, los buzos exploran barcos hundidos entre cardúmenes de peces tropicales, mientras que en el río subterráneo de Puerto Princesa las formaciones rocosas acompañan el recorrido como si fuera una catedral natural. Es uno de los destinos más completos del Sudeste Asiático.

