Beto Casella se va, pero antes le marcó a El Nueve que Edith no suma: "No tiene la misma..."

Implosión: Beto Casella usó Bendita para despedirse de El Nueve

En el programa del miércoles 03/12, Beto Casella dejó en claro que el 19 de diciembre será el último día que esté en El Nueve. Asimismo, señaló que no fue una decisión que haya tomado "alegremente": "Se dieron unas circunstancias que para mí habían dejado de ser gratas, gratificantes, en el día a día, para el trabajo".

"Uno busca trabajar feliz", agregó posteriormente señalando que no lo es en la actualidad y si bien evitó mencionar el canal al que pasará por una cuestión de respeto, advirtió que algunos de sus compañeros lo acompañarán en el nuevo proyecto como es el caso de Horacio Pagani y Any Ventura, entre otros.

Sobre el final de su descargo reiteró el agradecimiento a quienes estuvieron del otro lado de la pantalla durante 20 años: "Sin ustedes ahí esto no hubiera sido posible. Así que gracias por tanta compañía. Son conmovedores. Así que hasta el 19 de diciembre estamos".

