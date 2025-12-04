Beto Casella finalmente lo confirmó: abandona el barco de El Nueve y se larga a una nueva aventura en América TV. Después de semanas de rumores, versiones cruzadas y especulaciones que inundaron los pasillos de la televisión argentina, el conductor de "Bendita" decidió plantarse frente a las cámaras y ponerle punto final al misterio.
¡DURÍSIMO!
Beto Casella se va, pero antes le marcó a El Nueve que Edith no suma: "No tiene la misma..."
En diálogo con Intrusos, Beto Casella sorprendió al mencionar a Edith Hermida y exponer diferencias de trabajo que nadie esperaba en medio del cambio de canal.
En diálogo con "Intrusos", el presentador soltó la lengua: "Lo confirmé porque hay mucha gente preguntando y me parece que estaba bueno contar que me voy en mi propio programa", arrancó diciendo con esa sinceridad que lo caracteriza y con la que ha ganado el cariño del público durante tantos años.
Pero ahí no terminó todo, Casella también dejó entrever que no se va solo. Varios de sus compañeros estarían dispuestos a seguirlo hasta el nuevo puerto televisivo, armando así un equipo que ya conoce la receta del éxito. "El programa sigue y posiblemente algunos compañeros y compañeras se vendrán conmigo a esta aventura que me da un poco de vértigo y de responsabilidad. Mi respaldo es a muerte, pero ahora también tenemos que respaldarlo funcionando bien como programa", explicó con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo.
Beto Casella blanqueó diferencias fuertes con Edith Hermida
Sin embargo, lo más jugoso de la noche llegó cuando le tocó hablar sobre Edith Hermida, su compañera durante tantos años, quien aparentemente no recibió con los brazos abiertos la decisión de Beto. Ante ello, el conductor expresó: "Yo la quiero mucho y ella va y se sienta, se hacen las 10 de la noche, si puede se divierte un rato, si yo no estoy me reemplaza, tiene otra cosa en la cabeza", disparó sin vueltas, marcando una diferencia de enfoques.
Y ahí fue donde la cosa se puso más picante todavía. Casella profundizó su análisis sobre Hermida con una franqueza brutal: "No tiene las mismas cosas en la cabeza que tengo yo, ni la misma pasión por la tele por todos los días reinventarse, es otro carácter, otra personalidad y tiene otras formas de ingreso de dinero. Está en una comodidad que yo la entiendo. Pero yo no quiero tener esa comodidad", cerró diciendo.
Implosión: Beto Casella usó Bendita para despedirse de El Nueve
En el programa del miércoles 03/12, Beto Casella dejó en claro que el 19 de diciembre será el último día que esté en El Nueve. Asimismo, señaló que no fue una decisión que haya tomado "alegremente": "Se dieron unas circunstancias que para mí habían dejado de ser gratas, gratificantes, en el día a día, para el trabajo".
"Uno busca trabajar feliz", agregó posteriormente señalando que no lo es en la actualidad y si bien evitó mencionar el canal al que pasará por una cuestión de respeto, advirtió que algunos de sus compañeros lo acompañarán en el nuevo proyecto como es el caso de Horacio Pagani y Any Ventura, entre otros.
Sobre el final de su descargo reiteró el agradecimiento a quienes estuvieron del otro lado de la pantalla durante 20 años: "Sin ustedes ahí esto no hubiera sido posible. Así que gracias por tanta compañía. Son conmovedores. Así que hasta el 19 de diciembre estamos".
---------------------------
