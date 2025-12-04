Cafú, Tévez, Batistuta y The Athletic coinciden: la Selección Argentina, firme candidata

Luego están los serios candidatos. Esos que no presentan mayores dudas. La Selección Argentina, España, Francia. También Brasil, que a pesar del momento crítico de su historia obliga a colocarlo en la repisa de posibles campeones por ser el único pentacampeón del mundo.

En la antesala del sorteo del Mundial 2026, varias personalidades coincidieron en el favoritismo de la Albiceleste. Vigente campeón, con muchos referentes de Qatar 2022, con Lionel Messi, con el liderazgo de Scaloni, con un grupo humano sólido como una roca y con un recambio generacional que hasta ahora ha sido sobresaliente, la Selección Argentina puede llegar lejos otra vez. Y con su impronta, claro: el estilo de juego tan característico que ha forjado, del pase, la asociación, el engaño, la gambeta.

Selección Argentina: Scaloni confirmó el defensor de River que hará su debut Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina @Argentina

En diferentes contextos, el goleador Gabriel Batistuta, el ahora DT Carlos Tévez y la leyenda brasileña Cafú estuvieron de acuerdo en que el combinado nacional es gran candidato. También The Athletic, el prestigioso medio norteamericano perteneciente a The New York Times.

"Estoy seguro de que la Selección Argentina juega la final otra vez"

El que se animó a pronosticar con mayor determinación, sin medio al exceso, fue el Bati. En diálogo con TyC Sports, el histórico goleador de la Selección Argentina pronosticó a una Albiceleste en la final del Mundial 2026.

"Creo que Argentina en este momento es de lo mejor que hay. Venimos de ganar el Mundial y saben los chicos a qué juegan. Están relajados, saben lo que es ganar también", dijo el ex Fiorentina y Boca Juniors, entre otros.

gabriel-batistuta-denuncia.jpg El Bati, confiado

"Por supuesto que la presión lógica de defender ese título es grande, pero este grupo está capacitado. A mí me da esa sensación. No sé porqué a Argentina no la dan como candidata, es como que no la tienen en cuenta. Yo estoy seguro y convencido de que se juega la final otra vez. Este grupo me da mucha seguridad", sentenció.

Un rato más tarde, el DT de Talleres de Córdoba, Carlos Tévez, también se refirió a las chances de la Scaloneta. "En la Selección lograron ser un equipo. Se miran y saben cuándo tienen que pisar el acelerador, cuándo tienen que sufrir, cuándo tienen que activarse. Eso los hace un grupo. Seguramente en este campeonato del mundo van como candidatos", le dijo a DSports Radio.

En la misma jornada, Cafú se refirió a la Albiceleste y a Brasil como favoritos, en diálogo con TNT Sports. "Brasil y Argentina son siempre favoritas si se habla sobre ser campeones del mundo. Argentina viene con el objetivo de defender su título, con experiencia, y Brasil es siempre una selección muy peligrosa. Brasil, además, es la única selección pentacampeona del mundo".

El prestigioso medio The Athletic sostuvo lo propio: "El estatus de favorito lo tienen bien merecido".

+ de Golazo24