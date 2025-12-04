Este viernes, cuando el sorteo de los grupos para el Mundial 2026 se realice en la ceremonia de Washington, en Estados Unidos, la Selección Argentina ocupará un lugar especial: el entrenador, Lionel Scaloni, ingresará la Copa al recinto ya que, por protocolo, es el DT del vigente campeón del Mundo.
MUNDIAL 2026
Cafú, Tévez, Batistuta y The Athletic coinciden: la Selección Argentina, firme candidata
Por qué la Selección Argentina es candidata a quedarse con el título del Mundial 2026. Cuatro protagonistas coinciden a coro.
Para el Mundial 2026, lo ojos estarán más divididos que antes. Tiene una explicación estadísticamente lógica: habrá más selecciones, 48, siendo la primera Copa del Mundo de la historia que contará con tantos equipos participando. Es así que, en esta oportunidad, habrá 12 grupos en vez de 8, pero siempre divididos en 4 países cada uno.
Con el color mundialista tiñiendo el panorama, es inevitable pensar en quiénes serán los candidatos al título. Será un certamen más complejo porque será más largo. Tras la fase de grupos, antes de pasar a octavos de final habrá que superar la instancia de 16avos.
Sorpresas y promesas para el Mundial 2026
Están siempre los equipos que pueden dar la sorpresa: Marruecos, Japón y la revelación Noruega van sumando, año tras años, argumentos para dar el batacazo.
Están aquellas que siempre son una duda, como Inglaterra. Su jerarquía en el plantel es inobjetable pero su performance en las Copas del Mundo a lo largo de la historia han dejado mucho que desear. También Portugal, cuya buena camada conforma hoy por hoy un equipo peligroso. Sin embargo, su poca trayectoria mundialista también lo encierra en una incógnita. Alemania también ingresa perfectamente en esa categoría.
Luego están los serios candidatos. Esos que no presentan mayores dudas. La Selección Argentina, España, Francia. También Brasil, que a pesar del momento crítico de su historia obliga a colocarlo en la repisa de posibles campeones por ser el único pentacampeón del mundo.
En la antesala del sorteo del Mundial 2026, varias personalidades coincidieron en el favoritismo de la Albiceleste. Vigente campeón, con muchos referentes de Qatar 2022, con Lionel Messi, con el liderazgo de Scaloni, con un grupo humano sólido como una roca y con un recambio generacional que hasta ahora ha sido sobresaliente, la Selección Argentina puede llegar lejos otra vez. Y con su impronta, claro: el estilo de juego tan característico que ha forjado, del pase, la asociación, el engaño, la gambeta.
En diferentes contextos, el goleador Gabriel Batistuta, el ahora DT Carlos Tévez y la leyenda brasileña Cafú estuvieron de acuerdo en que el combinado nacional es gran candidato. También The Athletic, el prestigioso medio norteamericano perteneciente a The New York Times.
"Estoy seguro de que la Selección Argentina juega la final otra vez"
El que se animó a pronosticar con mayor determinación, sin medio al exceso, fue el Bati. En diálogo con TyC Sports, el histórico goleador de la Selección Argentina pronosticó a una Albiceleste en la final del Mundial 2026.
"Creo que Argentina en este momento es de lo mejor que hay. Venimos de ganar el Mundial y saben los chicos a qué juegan. Están relajados, saben lo que es ganar también", dijo el ex Fiorentina y Boca Juniors, entre otros.
"Por supuesto que la presión lógica de defender ese título es grande, pero este grupo está capacitado. A mí me da esa sensación. No sé porqué a Argentina no la dan como candidata, es como que no la tienen en cuenta. Yo estoy seguro y convencido de que se juega la final otra vez. Este grupo me da mucha seguridad", sentenció.
Un rato más tarde, el DT de Talleres de Córdoba, Carlos Tévez, también se refirió a las chances de la Scaloneta. "En la Selección lograron ser un equipo. Se miran y saben cuándo tienen que pisar el acelerador, cuándo tienen que sufrir, cuándo tienen que activarse. Eso los hace un grupo. Seguramente en este campeonato del mundo van como candidatos", le dijo a DSports Radio.
En la misma jornada, Cafú se refirió a la Albiceleste y a Brasil como favoritos, en diálogo con TNT Sports. "Brasil y Argentina son siempre favoritas si se habla sobre ser campeones del mundo. Argentina viene con el objetivo de defender su título, con experiencia, y Brasil es siempre una selección muy peligrosa. Brasil, además, es la única selección pentacampeona del mundo".
El prestigioso medio The Athletic sostuvo lo propio: "El estatus de favorito lo tienen bien merecido".