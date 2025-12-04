Milei acelera: El Gobierno convoca a los jefes de bloque para blindar los proyectos que necesita aprobar

Qué quiere aprobar Milei en las extraordinarias

Aunque la agenda todavía se cocina puertas adentro, el Gobierno ya delineó sus prioridades:

Presupuesto 2026, el eje central del primer tramo del debate.

Reforma laboral, cuya redacción estaría prácticamente terminada y en fase de revisión final.

Reforma tributaria y cambios en el Código Penal.

Ajustes ambientales como la nueva versión de la Ley de Glaciares.

En Balcarce 50 entienden que el combo requiere de una arquitectura política robusta, especialmente en el Senado, donde el oficialismo enfrenta una composición menos favorable que en Diputados.

La misión: blindar votos para las “reformas de segunda generación”

La Casa Rosada quiere evitar sobresaltos y garantizar que el paquete de reformas llegue al recinto con acuerdos preliminares que eviten sorpresas. Por eso la convocatoria a los jefes de bloque será clave: permitirá ordenar las posiciones, exponer la estrategia del oficialismo y medir el acompañamiento real de los aliados.

En paralelo, continúan las conversaciones con gobernadores, cuya influencia es determinante en el comportamiento de sus legisladores. La intención es cerrar compromisos que faciliten la sanción de las nuevas leyes.

