A días del inicio de las sesiones extraordinarias, el Gobierno comenzó a mover fichas en el Congreso para asegurarse respaldo político en lo que será una maratón legislativa durante el verano. En la Casa Rosada ya se trabaja en una convocatoria formal a los jefes de bloque aliados, con el objetivo de coordinar estrategias, ordenar prioridades y acelerar el tratamiento de las leyes más sensibles para Javier Milei.
CONGRESO
Milei acelera: El Gobierno convoca a los jefes de bloque para blindar los proyectos que necesita aprobar
El Gobierno citará a los jefes de bloque para que sus proyectos se aprueben sin sobresaltos en el Congreso Nacional. Buscan tener todo bajo control.
La reunión, que aún no tiene fecha confirmada, se daría en la antesala del período extraordinario que iniciará el 10 de diciembre y podría extenderse hasta fines de mes, con la posibilidad de retomarse en febrero. La apuesta oficialista es clara: aprovechar el recambio parlamentario y el envión político tras haber conquistado la primera minoría en Diputados para avanzar con el paquete de reformas de segunda generación.
La ingeniería libertaria: quiénes diseñan la estrategia del Gobierno
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, coordina la mesa política que define los movimientos en el Congreso. En contacto permanente con los despachos legislativos, la funcionaria opera junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich.
Ambos ya iniciaron contactos con bloques dialoguistas y aliados clave. Bullrich avanzó con intercambios preliminares en la Cámara Alta, mientras Menem busca replicar esa dinámica en Diputados, donde el oficialismo alcanzó los 95 escaños tras una serie de movimientos que modificaron el mapa parlamentario.
A esa estructura se suma el ministro del Interior, Diego Santilli, responsable de fortalecer los vínculos con gobernadores y sumar voluntades políticas, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que mantiene conversaciones con mandatarios provinciales que firmaron el Pacto de Mayo.
Qué quiere aprobar Milei en las extraordinarias
Aunque la agenda todavía se cocina puertas adentro, el Gobierno ya delineó sus prioridades:
Presupuesto 2026, el eje central del primer tramo del debate.
Reforma laboral, cuya redacción estaría prácticamente terminada y en fase de revisión final.
Reforma tributaria y cambios en el Código Penal.
Ajustes ambientales como la nueva versión de la Ley de Glaciares.
En Balcarce 50 entienden que el combo requiere de una arquitectura política robusta, especialmente en el Senado, donde el oficialismo enfrenta una composición menos favorable que en Diputados.
La misión: blindar votos para las “reformas de segunda generación”
La Casa Rosada quiere evitar sobresaltos y garantizar que el paquete de reformas llegue al recinto con acuerdos preliminares que eviten sorpresas. Por eso la convocatoria a los jefes de bloque será clave: permitirá ordenar las posiciones, exponer la estrategia del oficialismo y medir el acompañamiento real de los aliados.
En paralelo, continúan las conversaciones con gobernadores, cuya influencia es determinante en el comportamiento de sus legisladores. La intención es cerrar compromisos que faciliten la sanción de las nuevas leyes.
