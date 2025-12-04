¿Se viene otro 'waiver'? El FMI insta a Milei (otra vez) a acumular reservas

Cabe recordar que en la primera revisión del programa que la administración Milei acordó con el FMI, su directorio aceptó conceder un waiver respecto a la meta de acumulación de reservas netas internacionales (RIN) y recortar su cuantificación en US$5.000 millones.

Pero a pocos días de fin de año, el staff del FMI y su directorio ya asumieron que es muy poco probable que la Argentina alcance esta meta de reservas del Banco Central.

Tal como informó Urgente24 días atrás, Milei / Caputo siguen apostando a 'jugar al límite' con Kristalina Georgieva y especulan que no habrá reprobación de parte del FMI -solamente otra advertencia- porque hay apoyo de la Casa Blanca. Pero esto no quiere decir que la debilidad no exista.

Ante una consulta de Infobae acerca de si el Fondo considera el swap Argentina/Estados Unidos como parte de las reservas del BCRA, lo que permitiría al Gobierno evitar el pedido de perdón al board del FMI, la vocera se limitó a responder: "lo que puedo decir es que tenemos un marco en el FMI para analizar cómo tratar instrumentos de este tipo. Y por supuesto aplicaremos ese marco a la línea swap para Argentina, pero eso será algo que mostraremos cuando publiquemos el próximo informe del Staff”.

