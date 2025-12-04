La portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, volvió a instar a Javier Milei a acumular reservas en el Banco Central (BCRA), algo que viene pidiendo la mayoría de los especialistas en el país y que destacan también en el exterior, como recientemente Barclays. La vocera del organismo pidió al Gobierno un “esfuerzo concertado” en este sentido.
NUEVO RECLAMO
¿Se viene otro 'waiver'? El FMI insta a Milei (otra vez) a acumular reservas
El FMI pidió al gobierno de Javier Milei un “esfuerzo concertado” para acumular reservas, y ya se habla de otro 'waiver' por incumplimiento de la meta.
“Se sigue avanzando sustancialmente en el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica en Argentina, a pesar de algunos episodios ocasionales de volatilidad”, valoró Kozack, pero agregó:"necesitaremos apoyar un camino más ambicioso de acumulación de reservas en Argentina. Esto ayudará a la Argentina abordar mejor los shocks, y también ayudará a facilitar un acceso oportuno a los mercados internacionales de capital”.
Además, reconoció que les han dicho a las autoridades argentinas que “aprovechen la oportunidad para implementar un marco monetario y cambiario consistente y sólido que contribuya a la acumulación de reservas”.
Consultada acerca de la posibilidad de otorgarle otro 'waiver' (perdón) al país en caso de volver a incumplir la meta, la vocera del FMI no afirmó ni descartó: “lo que puedo decir es que, en esta etapa, cumplir con el objetivo de reservas para fin de año será un desafío” y dijo que “sigue siendo esencial que las autoridades realicen un esfuerzo concertado en el futuro para reconstruir las reservas internacionales".
“Respecto a un posible dispensa (waiver) no voy a especular en esta etapa. Eso se considerará como parte de las discusiones para la próxima revisión”, dijo Kozack durante la conferencia de prensa que ofreció en Washington.
Cabe recordar que en la primera revisión del programa que la administración Milei acordó con el FMI, su directorio aceptó conceder un waiver respecto a la meta de acumulación de reservas netas internacionales (RIN) y recortar su cuantificación en US$5.000 millones.
Pero a pocos días de fin de año, el staff del FMI y su directorio ya asumieron que es muy poco probable que la Argentina alcance esta meta de reservas del Banco Central.
Tal como informó Urgente24 días atrás, Milei / Caputo siguen apostando a 'jugar al límite' con Kristalina Georgieva y especulan que no habrá reprobación de parte del FMI -solamente otra advertencia- porque hay apoyo de la Casa Blanca. Pero esto no quiere decir que la debilidad no exista.
Ante una consulta de Infobae acerca de si el Fondo considera el swap Argentina/Estados Unidos como parte de las reservas del BCRA, lo que permitiría al Gobierno evitar el pedido de perdón al board del FMI, la vocera se limitó a responder: "lo que puedo decir es que tenemos un marco en el FMI para analizar cómo tratar instrumentos de este tipo. Y por supuesto aplicaremos ese marco a la línea swap para Argentina, pero eso será algo que mostraremos cuando publiquemos el próximo informe del Staff”.
----------
Otras noticias en Urgente24:
Los F-16 llegarán a Argentina antes que la ley de Derribo: Qué piden las provincias fronterizas
Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación
Se le vino la noche a Jorge Rial: La amenaza que lo dejó paralizado
Finlandia y USA logran el sueño de Tesla: trasmitir electricidad sin cables
No se puede creer lo que dijo un periodista de ESPN sobre San Lorenzo