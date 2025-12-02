Gracias a Barclays, Martín Rapetti puede domar al mileísmo 'duro'

Esa observación contradice el planteo habitual del ministro de Economía, Luis Caputo, quien suele sostener que el Gobierno “fue el que más divisas compró, con más de US$29.000 millones”, aunque “eso no se reflejó en las reservas porque la mayor parte se utilizó para cancelar deuda”. (...)".

Las reservas netas del BCRA son negativas por US$ 16.000 millones. Es un nivel bajísimo, muy por debajo de la meta del acuerdo con el FMI (- US$ 3.200 millones). Es crucial para la estabilidad macroeconómica que haya una política sostenida de acumulación de reservas. Las reservas netas del BCRA son negativas por US$ 16.000 millones. Es un nivel bajísimo, muy por debajo de la meta del acuerdo con el FMI (- US$ 3.200 millones). Es crucial para la estabilidad macroeconómica que haya una política sostenida de acumulación de reservas.

Su veterano colega Carlos Rodríguez reaccionó en 2 tiempos. Primero posteó: "El BCRA tiene que acumular Reservas para respaldar el PESO. El Tesoro tiene que acumular Dólares para pagar su DEUDA. No confundir ambas cosas."

Pero al día siguiente posteó: "Esto es Barclays en LN. Hay que tomarlo en serio. No es el Banco Credicoop en LPO."

Entre uno y otro posteo, apareció el mileísmo contra Rapetti.

Por un lado, el mileísmo irónico o 'canchero'. Por ejemplo:

@argypotencia: "Ya que restamos de las reservas los dólares que el tesoro le dió al BCRA para cancelar las LI. Restemos toda la deuda con el FMI no? Unos 56.000 M. Si vamos a restar deuda del tesoro a las reservas restemos todo! Y por qué no todo el stock de deuda HD. Capaz llegamos a las -200.000 M de netas."

@LoboArgy: "Buenas Martin... porque no le restamos la deuda de Uruguay y la de Chile tambien? Abz!"

Por otra parte, el mileísmo más banal. Por ejemplo:

@Arielenpedraza: "Ahora entiendo porqué este mandril de equilibra viene pifiando TODOS los EMAES….Mandril mentiroso."

@JorgeScotti2: "El 40% de la industria improductiva argentina tiene que quebrar o ser absorbida por los más eficientes, estamos con el dolar más alto de los próximos 50 años."

También el mileísmo algo más sofisticado:

@FrancoArri79061: "Martín, el diagnóstico siempre es importante, pero también lo es el contexto que lo explica. Las reservas netas no llegan a –US$16.000 millones por decisiones tomadas en los últimos meses, sino por años de atraso cambiario artificial, controles distorsivos, brecha crónica, tarifas pisadas, emisión monetaria para financiar déficit y múltiples programas “transitorios” que drenaron divisas del BCRA.

El FMI coloca metas sabiendo que Argentina viene de un esquema insostenible: US$ 90.000 millones de pasivos remunerados, brecha del 120%,exportadores desincentivados, cepo que redujo la oferta genuina, y un Banco Central obligado a intervenir todos los días para evitar una corrida que igual ocurrió.

El resultado lógico fue la caída estructural de reservas, incluso en períodos de altos precios internacionales. Hoy, aun partiendo de un piso muy malo, la dinámica empieza a cambiar: baja fuerte del riesgo país, demanda de pesos más estable, dólar paralelo planchado, bonos subiendo, superávit comercial recuperándose, sector agro con mejores perspectivas, y un BCRA que, por primera vez en años, deja de ser una aspiradora de dólares.

Acumular reservas no es un acto voluntarista: es el fruto de corregir precios relativos, eliminar distorsiones y reconstruir confianza. Algo que lleva tiempo, pero que va en curso.

La estabilidad no se logra negando el punto de partida, sino entendiendo que la situación actual es la consecuencia de un modelo agotado y que la acumulación sostenida requiere justamente el tipo de orden macro que se está reconstruyendo.

La foto es mala, sí. La película empieza a mostrar un giro."

Volvamos al recorte de La Nación:

"Barclays señaló que los buffers -amortiguadores- externos permanecieron “muy delgados” y que las autoridades “mostraron intenciones limitadas para abordarlos”. El informe sostuvo que, aunque existió “un argumento político defendible” para relegar la acumulación durante la primera etapa, esa justificación “ya no aplicó del mismo modo” después de las elecciones.

El reporte explicó que cuando Milei asumió, las reservas netas se ubicaban en –US$11.000 millones. Luego, descendieron a –US$16.000 millones, lo que implicó una diferencia de US$13.000 millones frente al objetivo de diciembre próximo previsto en el programa con el FMI."

Al contrastar la dinámica de reservas con la evolución del endeudamiento en moneda extranjera, Barclays remarcó que el desempeño negativo no provino de una mejora del perfil de pasivos. Puntualizó que en diciembre de 2023 la deuda con multilaterales y acreedores privados sumaba US$170.000 millones, mientras que en noviembre de 2025 alcanzó US$175.000 millones. Si bien los bonos en manos privadas disminuyeron hasta US$82.000 millones, el avance de la emisión de Bopreales y de los repos con bancos que hizo el BCRA, que sumaron US$12.000 millones, amplió los compromisos totales. (...)

El reporte de Barclays enfatizó que las reservas líquidas, incluidas las tenencias de oro, se ubicaban en US$28.000 millones, de los cuales US$16.000 millones correspondían a depósitos bancarios en el Banco Central.

Además, advirtió que, si se descontaba un 30% de esos depósitos por riesgo de reducción en escenarios adversos, la liquidez disponible descendía a US$23.000 millones, un nivel inferior a los US$33.000 millones en vencimientos en dólares proyectados para 2026 y 2027 entre bonos y FMI. “Las reservas siguen bajas incluso frente a pares de alto rendimiento como Ecuador, Kenia, Nigeria, Egipto y Honduras”, señaló el documento.

El análisis de Barclays agregó que una eventual operación de pase pasivo (REPO), una operación de manejo de pasivos o el acceso a nuevos créditos para afrontar el pago de US$4.200 millones de deuda soberana en enero no modificaban estructuralmente el panorama de la Argentina. El análisis de Barclays agregó que una eventual operación de pase pasivo (REPO), una operación de manejo de pasivos o el acceso a nuevos créditos para afrontar el pago de US$4.200 millones de deuda soberana en enero no modificaban estructuralmente el panorama de la Argentina.

El banco sostuvo que un REPO por US$3.000 millones cubriría apenas una fracción del faltante de 2026, que un canje de bonos 2029 y 2030 por un título Bullet [se paga en una sola cuota, la cual incluye el capital total y los intereses] al 9,75% generaría un alivio anual de cerca de US$3.000 millones, y que incluso una colocación adicional de entre US$3.000 y US$4.000 millones, sólo elevaría los recursos disponibles hasta un margen insuficiente para sostener las reservas.

Barclays evaluó también la situación del mercado financiero. Indicó que, tras el rally posterior a las elecciones de octubre, los bonos argentinos rindieron menos que los de Bolivia, Ecuador y Venezuela. Sostuvo que Ecuador incluso vio caer sus tasas por debajo del 10%, lo que alimentó la discusión sobre el acceso al mercado para países con perfiles similares. También repasó los casi US$3.000 millones que la Argentina debe pagar el 9 de enero de 2026 en concepto de servicios de deuda con privados, equivalentes al 3% de sus eurobonos vigentes. El banco estimó que los retornos implícitos en el tramo corto de la curva ya descontaron una alta probabilidad de cumplimiento. (...)".

