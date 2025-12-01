Southern Energy firma multimillonaria venta de GNL con Alemania

Un contrato clave para Argentina y estratégico para Europa

Para Rodolfo Freyre, chairman de Southern Energy, este contrato marca la “primera venta a gran escala de GNL desde Argentina”, y representa un hito para las reservas de gas del país, especialmente las provenientes del yacimiento Vaca Muerta, según publicó Bloomberg Línea.

Desde la contraparte alemana, SEFE consideró que la operación contribuirá a diversificar su cartera de suministro energético, reforzando la seguridad energética de Europa y sumando a un proveedor sudamericano en plena expansión. Esto se da en el contexto de cese de compra de gas a Rusia desde el comienzo de la guerra en Ucrania.

El contrato tiene además relevancia estratégica para Argentina. El proyecto de Southern Energy había sido aprobado bajo el régimen de estímulos a grandes inversiones (RIGI), lo que le otorga beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios durante la fase de desarrollo.

Vaca Muerta no deja de marcar récords

Hace solo diez días, la producción de petróleo de Vaca Muerta registraba un nuevo hito. En octubre la provincia logró extraer 587.190 barriles de crudo por día, una marca histórica impulsada casi en su totalidad por los yacimientos de Vaca Muerta y su auge en el shale oil.

Este dato, oficializado por la Subsecretaría de Energía e Hidrocarburos de Neuquén, representa un salto del 3,57% respecto al mes anterior y un aumento del 31,23% si se compara con octubre del año pasado.

