El consorcio argentino Southern Energy, integrado por YPF, Pan American Energy ( PAE), Pampa Energía, junto a las firmas internacionales Harbour Energy y Golar LNG, anunció hoy, 01/12, un acuerdo por ocho años con la compañía estatal alemana SEFE para exportar gas natural licuado (GNL) desde Vaca Muerta.
EXPORTACIÓN RÉCORD
Southern Energy firma multimillonaria venta de GNL con Alemania
Un paso importante para la exportación de GNL de Southern Energy y un acuerdo estratégico para Alemania, que busca alternativas al gas ruso.
Bajo el contrato marco firmado, se acordó la venta de 2 millones de toneladas anuales de GNL desde el año 2027 en adelante, una cifra que marca solo un primer paso hacia lo que podría transformarse en la mayor exportación de gas licuado que Argentina haya concretado hasta ahora.
De Vaca Muerta al mundo
El inicio de los envíos está condicionado a que comience a operar el buque licuefactor flotante Hilli Episeyo, que se instalará en el Golfo San Matías, en la provincia de Río Negro. Ese buque cuenta con una capacidad de licuefacción de 2,45 millones de toneladas por año, lo que significa que con este contrato se compromete más del 80% de su producción disponible.
Southern Energy ya había anticipado una inversión de más de US$15.000 millones a lo largo de 20 años para desarrollar sus plantas flotantes de GNL, con el objetivo de posicionar al país como un actor clave en el mercado global de gas licuado.
Durante la vigencia del acuerdo con SEFE, se estima que las exportaciones podrían alcanzar un valor superior a los US$7.000 millones, dependiendo de la evolución de los precios internacionales del gas.
Un contrato clave para Argentina y estratégico para Europa
Para Rodolfo Freyre, chairman de Southern Energy, este contrato marca la “primera venta a gran escala de GNL desde Argentina”, y representa un hito para las reservas de gas del país, especialmente las provenientes del yacimiento Vaca Muerta, según publicó Bloomberg Línea.
Desde la contraparte alemana, SEFE consideró que la operación contribuirá a diversificar su cartera de suministro energético, reforzando la seguridad energética de Europa y sumando a un proveedor sudamericano en plena expansión. Esto se da en el contexto de cese de compra de gas a Rusia desde el comienzo de la guerra en Ucrania.
El contrato tiene además relevancia estratégica para Argentina. El proyecto de Southern Energy había sido aprobado bajo el régimen de estímulos a grandes inversiones (RIGI), lo que le otorga beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios durante la fase de desarrollo.
Vaca Muerta no deja de marcar récords
Hace solo diez días, la producción de petróleo de Vaca Muerta registraba un nuevo hito. En octubre la provincia logró extraer 587.190 barriles de crudo por día, una marca histórica impulsada casi en su totalidad por los yacimientos de Vaca Muerta y su auge en el shale oil.
Este dato, oficializado por la Subsecretaría de Energía e Hidrocarburos de Neuquén, representa un salto del 3,57% respecto al mes anterior y un aumento del 31,23% si se compara con octubre del año pasado.
