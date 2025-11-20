Fiebre del petróleo: Vaca Muerta rompe otro récord histórico

La diferencia con el GNL

Pero no todo sube. La producción de gas natural en octubre se ubicó en 82,66 millones de metros cúbicos por día, un 6,14% menos que en el mismo mes del año anterior. Aun con esa caída puntual, el acumulado entre enero y octubre registra una mejora interanual del 1,39%, lo que deja entrever que, a pesar de las fluctuaciones, la producción gaseosa también mantiene un crecimiento sostenido.

Del total de gas extraído en ese mes, el 88,54% fue no convencional: 64,84 millones de metros cúbicos diarios provienen de gas shale, y otros 8,33 millones corresponden a tight gas.

El liderazgo del no convencional no es una sorpresa en Neuquén. El desarrollo de Vaca Muerta lleva años consolidándose como la pieza central en el esquema energético provincial.

Además, los expertos atribuyen este crecimiento no solo al incremento en la perforación de pozos, sino también a mejoras estructurales: la expansión de la infraestructura de transporte, como oleoductos, ha sido clave para que la producción no quede estancada por falta de salida.

También hay una lectura estratégica. Algunas de las áreas que más crecieron están en zonas que podrían definir futuros polos de Vaca Muerta, como Rincón de los Sauces, lo que podría diversificar la producción y reducir la dependencia de bloques tradicionales.

image Fuerte crecimiento de la producción de petróleo en Vaca Muerta.

Desde lo económico, este récord tiene potencial para impactar más allá de Neuquén. Al consolidarse como una potencia petrolera no convencional, la provincia refuerza su peso dentro del mapa energético nacional. Vaca Muerta, con su producción dominante, no solo sostiene el crecimiento neuquino sino que fortalece la posición de Argentina en el mercado hidrocarburífero.

Sin embargo, el récord también refleja desafíos. Aunque el gas no convencional sigue predominando, la caída mensual de octubre plantea preguntas sobre la estabilidad del crecimiento gaseoso. Además, para sostener la producción de petróleo en estos niveles, será clave seguir invirtiendo no solo en perforación, sino también en infraestructura para evacuar todo lo que se extrae.

Al mismo tiempo, a nivel internacional la OPEP+ ya definió que dejará de aumentar la producción de barriles diarios desde enero por temor a una sobreoferta de crudo, que podría bajar los precios, tal como informó Urgente24.

