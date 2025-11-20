La producción de petróleo en Neuquén alcanzó un récord. En octubre la provincia logró extraer 587.190 barriles de crudo por día, una marca histórica impulsada casi en su totalidad por los yacimientos de Vaca Muerta y su auge en el shale oil.
ORO NEGRO
Fiebre del petróleo: Vaca Muerta rompe otro récord histórico
Neuquén alcanzó una producción inédita impulsada por Vaca Muerta, que ya concentra casi todo el petróleo y redefine el mapa energético del país.
Este dato, oficializado por la Subsecretaría de Energía e Hidrocarburos de Neuquén, representa un salto del 3,57% respecto al mes anterior y un aumento del 31,23% si se compara con octubre del año pasado.
En lo que va de 2025, la producción acumulada también muestra una fuerte recuperación: entre enero y octubre, Neuquén creció un 23,81% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
El récord no es casualidad, detrás están varias áreas clave de Vaca Muerta que han “pisado el acelerador” recientemente. Entre ellas destacan La Amarga Chica, La Angostura Sur I, Bajada de Añelo, Coirón Amargo Sureste y El Trapial Este, este último operado por Chevron y ubicado cerca de Rincón de los Sauces. Esa zona es especialmente estratégica porque podría consolidarse como un nuevo polo productivo alternativo dentro del bloque shale.
Vaca Muerta como protagonista del éxito
De esos 587.190 barriles diarios, 567.802 provienen del petróleo no convencional, lo que equivale al 96,7% del total de la provincia. Esa gran mayoría corresponde justamente al shale oil. Este protagonismo refleja cómo Vaca Muerta se ha convertido en el motor principal del crecimiento petrolero neuquino.
La diferencia con el GNL
Pero no todo sube. La producción de gas natural en octubre se ubicó en 82,66 millones de metros cúbicos por día, un 6,14% menos que en el mismo mes del año anterior. Aun con esa caída puntual, el acumulado entre enero y octubre registra una mejora interanual del 1,39%, lo que deja entrever que, a pesar de las fluctuaciones, la producción gaseosa también mantiene un crecimiento sostenido.
Del total de gas extraído en ese mes, el 88,54% fue no convencional: 64,84 millones de metros cúbicos diarios provienen de gas shale, y otros 8,33 millones corresponden a tight gas.
El liderazgo del no convencional no es una sorpresa en Neuquén. El desarrollo de Vaca Muerta lleva años consolidándose como la pieza central en el esquema energético provincial.
Además, los expertos atribuyen este crecimiento no solo al incremento en la perforación de pozos, sino también a mejoras estructurales: la expansión de la infraestructura de transporte, como oleoductos, ha sido clave para que la producción no quede estancada por falta de salida.
También hay una lectura estratégica. Algunas de las áreas que más crecieron están en zonas que podrían definir futuros polos de Vaca Muerta, como Rincón de los Sauces, lo que podría diversificar la producción y reducir la dependencia de bloques tradicionales.
Desde lo económico, este récord tiene potencial para impactar más allá de Neuquén. Al consolidarse como una potencia petrolera no convencional, la provincia refuerza su peso dentro del mapa energético nacional. Vaca Muerta, con su producción dominante, no solo sostiene el crecimiento neuquino sino que fortalece la posición de Argentina en el mercado hidrocarburífero.
Sin embargo, el récord también refleja desafíos. Aunque el gas no convencional sigue predominando, la caída mensual de octubre plantea preguntas sobre la estabilidad del crecimiento gaseoso. Además, para sostener la producción de petróleo en estos niveles, será clave seguir invirtiendo no solo en perforación, sino también en infraestructura para evacuar todo lo que se extrae.
Al mismo tiempo, a nivel internacional la OPEP+ ya definió que dejará de aumentar la producción de barriles diarios desde enero por temor a una sobreoferta de crudo, que podría bajar los precios, tal como informó Urgente24.
