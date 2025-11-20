$LIBRA: Dicen que el apoderado de LLA busca "arreglar" con damnificados para salvar a Milei

Hasta esos emisarios habría llegado a través de Wasserman. "Wasserman habría puesto en contacto a los emisarios de los inversores con el letrado que reporta a la cúspide libertaria, según indicaron tres fuentes", agrega la nota.

En tanto que el consultor en comunicación Gastón Douek es el nexo con los daminifados. " Douek colabora con el equipo legal que avanza contra el presidente Milei, apoyado en pruebas que define como “más que contundentes”", sostiene Alconada que asegura que el consultor "se muestra abierto a una negociación".

“La idea es arreglar con los inversores para que, al no haber ‘estafados’, se caiga la acusación por ‘estafa’”, cita el periodista de una de las fuentes al tanto de las tratativas.

Según el artículo en el entorno de Viola no confirmaron ni desmintieron que existan estas tratativas, mientras que Wasserman negó tener cualquier rol.

"Ahora, la prioridad para Viola es que los inversores que se presentaron en Comodoro Py despeguen al Presidente del lanzamiento y colapso del criptoactivo $LIBRA. En otras palabras, que lo separen de Davis, Novelli y Terrones Godoy, y que también desechen avanzar contra Milei por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública", agrega.

Por último, Alconada Mon plantea un interrogante: "¿quién asumiría formalmente la reparación ante los inversores y la Justicia, y con qué fondos?".

"Una posibilidad sería que una plataforma asumiera ese rol –como Ripio, la principal del mercado cripto en América Latina- pero la propuesta incomoda por los riesgos legales y reputacionales que conlleva", concluye.

