Los nombres del caso Calvete: Fabián Doman con el lanzallamas y ganó en el rating

Ornella es Ornella Calvete, la hija de Miguel Ángel. Le encontraron US$ 700.000 crocantes en el allanamiento a su casa. Era directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial, subordinada directa del secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.

Renunció esta semana.

Javier Cardini es Javier Ignacio Cardini, pareja de Ornella Calvete. Subsecretario de Gestión Productiva, también trabaja a las órdenes de Pablo Lavigne.

Susana Calvete es Susana Carmen Calvete, hermana de Miguel Ángel. También trabaja en el Ministerio de Economía a las órdenes de Pablo Lavigne.

Mariano Gaibisso es Mariano Agustín Gaibisso, asesor en la subsecretaría de Defensa del Consumidor, bajo la órbita de Lavigne. Conoce a Calvete desde que fue director de EKI, la cadena de supermercados que compró Calvete en 2011.

Camilo Cordero Fabri es Ernesto Camilo Manuel Cordero Fabbri, coordinador de Admisión y Derivación de Denuncias de la Oficina Anticorrupción. Con este tengan cuidado porque tiene 20 armas de fuego registradas.

Diego Spagnuolo es Diego Orlando Spagnuolo, titular de Andis, echado después de los audios donde supimos que Karina Milei se queda con el 3% de todas las licitaciones.

Lorena Di Giorno es Lorena Vanesa Di Giorno, funcionaria de Andis, socia de Calvete en varias sociedades, citada a indagatoria para el 28 de noviembre.

Pato Rama es Patricio Gustavo Rama, planta permanente del Ministerio de Desarrollo Social que fue uno de los mayores aportantes a la campaña de Milei. Declara el 4 de diciembre.

Martiniano Molina es diputado provincial, hace 4 meses abrió un restorán top de tres plantas en Ramos Mejía.

Otro día les cuento quiénes son Dani López, Alan Pocovi, Paula N, Nacho Jiménez, H. Caride, G. Levinas y Martín Manarino."

Corolario: El programa de Doman en A24 ganó la franja horaria.

Embed Gracias a ustedes por estar con nosotros cada noche con 24Noticias en @a24. Ayer la matemática nos permitió además ganar la franja completa. Gracias al canal ,a la producción que hacen cada día una Finlandia mejor, a la técnica y a todos los periodistas en el piso y en el movil… — Fabián Doman (@fabdoman) November 20, 2025

-------------------------

Más contenido de Urgente24

Abróchense los cinturones: Javier Milei saca provecho del quiebre peronista

Congreso: LLA absorbe a 3 radicales y el peronismo empieza a desplumarse

La casta de Javier Milei: El exministro Lisandro Catalán se llevará ahora de YPF $140 millones mensuales

Dos denuncias de coimas en FAdeA y asoma un nuevo escándalo de corrupción