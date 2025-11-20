Lo que no se habla del TDAH en niños y el abuso de medicamentos

"Significa que los médicos podrían estar prescribiendo fármacos antes de dar una oportunidad a la terapia conductual", destacan.

En ese contexto, WSJ plantea que la medicación contra el TDAH a una edad temprana, podría ser el primer paso para el uso de múltiples tratamientos farmacológicos posteriormente.

De acuerdo con estudios, el TDAH puede relacionarse con otras afecciones, como la depresión y la ansiedad, lo cual podría impulsar a los médicos a recetar fármacos adicionales.

Sin embargo, algunos expertos creen que los propios medicamentos para el TDAH son los que pueden desencadenar efectos secundarios como el insomnio, o la depresión, para los que se recetan más fármacos.

Estudio sobre TDAH en niños y medicamentos

Un análisis de WSJ de datos de Medicaid comparó a unos 166.000 niños de entre 3 y 14 años que comenzaron a tomar medicamentos para el TDAH en 2019 con niños que no los tomaron.

Los investigadores identificaron a casi 5000 profesionales sanitarios que recetaron medicamentos para el TDAH a al menos 100 niños cada uno entre 2019 y 2022.

Los hallazgos son importantes. Esto es parte de lo que The Wall Street Journal menciona en su reportaje:

Los niños medicados para el TDAH tenían más de cinco veces más probabilidades de necesitar otros medicamentos psiquiátricos cuatro años después

Los pacientes que comenzaron a tomar medicamentos para el TDAH a una edad temprana tenían más probabilidades de que se les recetaran otros fármacos psiquiátricos

Aproximadamente un tercio de los niños de 4 años a quienes se les recetaron medicamentos para el TDAH en 2019 estaban tomando medicamentos psiquiátricos adicionales cuatro años después

Más del 23% del grupo con TDAH, más de 39.000 niños, tomaban al menos dos medicamentos psiquiátricos a la vez en 2023

Más de 4.400 tomaban cuatro medicamentos diferentes simultáneamente, y la gran mayoría de ellos tomaban un antipsicótico

Solo el 37 % de los niños a quienes se les recetaron medicamentos para el TDAH en 2019 habían probado antes la terapia conductual

En promedio, los profesionales sanitarios administraron fármacos psiquiátricos adicionales al 25 % de sus pacientes

Qué dicen los expertos

Si bien, los ensayos clínicos han demostrado que algunos fármacos para el TDAH son seguros y eficaces para algunos pacientes, poco se sabe sobre el impacto de la administración conjunta de múltiples tratamientos psiquiátricos en niños pequeños.

"Necesitamos estudios a largo plazo con jóvenes para comprender plenamente los efectos de los medicamentos psiquiátricos en el cerebro en desarrollo", afirmó al WSJ el Dr. Mark Olfson, profesor de psiquiatría y epidemiología del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia.

Por su parte, el Dr. Javeed Sukhera, psiquiatra infantil y adolescente y jefe de psiquiatría del Instituto de la Vida en el Hospital Hartford en Connecticut, dijo: “La mejor evidencia científica sugiere que es muy raro que dos o más medicamentos sean útiles en niños y existen preocupaciones sobre la seguridad, porque puede haber efectos adversos aditivos de diferentes tipos de medicamentos”.

Alexandra Pérez, psicóloga clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory, quien trabaja con niños pequeños con Medicaid y seguros privados, afirmó haber atendido a niños de tan solo 4 años que tomaban múltiples medicamentos psiquiátricos.

“A los niños se les diagnostica rápidamente TDAH y se les receta medicación”, dijo. “Eso no aborda las causas de raíz. Solo les ponemos un parche con medicamentos, una solución temporal”.

En medio de este panorama complejo del tratamiento para el TDAH están ellos, los pacientes, como Danielle Gansky, a quien le recetaron medicamentos para el TDAH desde los 7 años. Cada vez fue tomando más fármacos, apunta WSJ.

“Vivía en un cuerpo secuestrado por la medicación”, lamenta Gansky, de 29 años, mientras su madre se arrepiente de haberla medicado.

