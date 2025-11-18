Según el último reporte de Check Point Research, la división de Inteligencia de Amenazas de Check Point Software Technologies, la región lidera los ciberataques globales con 2966 incidentes semanales por organización, un aumento brutal del 16% respecto al año anterior. Argentina en la nómina hacker.
IMPARABLES
Hackers a full: Argentina sufre 2335 ciberataques por semana y crece 26% en un año
Estalla la amenaza digital en Latinoamérica: Argentina se ubica entre los más golpeados del mundo por hackers. Sí, ciberataques sin parar.
El ransomware arrasa: 48% más de casos en un año en Argentina
Argentina no escapa a esta realidad: el país registró 2335 ataques por semana durante octubre, con un incremento interanual del 26%. Países como Brasil, México y Colombia superaron los 3000 incidentes semanales, consolidando a la región como una de las más vulnerables del planeta.
El informe revela que el ransomware sigue siendo la amenaza más destructiva. A nivel mundial, se reportaron 801 incidentes en octubre, un crecimiento del 48% interanual. Los grupos Qilin, Akira y Sinobi concentran casi el 40% de los ataques, apuntando principalmente a Norteamérica y Europa.
Inteligencia artificial: la nueva puerta de entrada para los hackers
La adopción masiva de herramientas de IA generativa disparó un riesgo inesperado: 1 de cada 44 solicitudes enviadas desde redes empresariales presenta alto riesgo de fuga de datos. El 87% de las organizaciones que usan GenAI están expuestas, y un 19% adicional maneja información confidencial como datos de clientes o código propietario.
Omer Dembinsky, gerente de investigación de Check Point Research, fue contundente: "La única defensa eficaz es la prevención, impulsada por IA en tiempo real para bloquear ataques antes de que causen daños".
