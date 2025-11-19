236 millones por un cuadro: Cuál es la obra de arte que desplazó a Modigliani

Sotheby's no dejó nada librado al azar. La casa de subastas garantizó desde el inicio que la pieza se vendería por una suma histórica, dispuesta a pagarla incluso si ningún otro postor presentaba una oferta superior. Además, prolongó esta protección a las 24 piezas que formaron parte de la venta nocturna del legado Lauder, convirtiendo la inauguración de su nueva sede en un evento tan estratégico como espectacular.

image "La dama del abanico".

La estimación inicial de Sotheby's rondaba los 150 millones de dólares, una cifra que ya de por sí sonaba ambiciosa. Pero el mercado habló más fuerte. La pintura de Elisabeth Lederer, con su elegancia atemporal y su técnica deslumbrante, demostró que el apetito por las obras maestras del modernismo no tiene techo. Y que cuando la calidad se une a la historia, los coleccionistas están dispuestos a pagar lo que haga falta.

