Gran misterio: una pintura de Pompeya habló del Edén (Paraíso) antes que el Cristianismo

Según la historiadora Catherine Nixey, durante los siglos II y III coexistieron numerosas corrientes cristianas que tomaban influencia de las religiones politeístas y paganas de esos tiempos y, de hecho, los cristianos primitivos tomaron elementos de la religión de los faraones (Egipto) para sus parábolas bíblicas.

Por ejemplo, la cruz de Cristo, una alegoría de la muerte y resurrección de la carne, fue utilizada por primera vez en Egipto, La misma es una representación esquemática del Árbol de Vida que adoraban los politeístas.

Catherine Nixey, la historiadora y escritora británica antes mencionada, es conocida principalmente por su libro The Darkening Age: The Christian Destruction of the Classical World (La Edad Oscura: La destrucción cristiana del mundo clásico). En él argumenta que el ascenso del cristianismo, en los primeros siglos de nuestra era, tuvo un impacto destructivo sobre las culturas paganas del mundo romano, destruyendo templos, textos y otras manifestaciones culturales.

La imagen del Árbol de la Vida, aunque prominente en las religiones orientales, también estaba presente en el arte romano. La higuera, que aparece en el fresco de la Casa del Frutteto, se conecta no solo con la cultura romana, sino con las creencias religiosas más profundas de los egipcios, quienes veneraban árboles como símbolos de renacimiento y continuidad La imagen del Árbol de la Vida, aunque prominente en las religiones orientales, también estaba presente en el arte romano. La higuera, que aparece en el fresco de la Casa del Frutteto, se conecta no solo con la cultura romana, sino con las creencias religiosas más profundas de los egipcios, quienes veneraban árboles como símbolos de renacimiento y continuidad

image Fritz Schachermeyr, historiador y arqueólogo, sugiere que la imagen de la serpiente trepando por un árbol tiene connotaciones similares a las representaciones de la serpiente en el arte helenístico y egipcio.

En su obra, argumenta que, durante los primeros siglos del cristianismo hubo una interacción y un sincretismo entre las religiones paganas y las formas tempranas de cristianismo. Muchas prácticas cristianas, símbolos y rituales fueron influenciados por las religiones paganas y cultos anteriores, como los cultos mistéricos de Egipto y las tradiciones helenísticas.

El cristianismo no emergió en un vacío. Fue una religión que se alimentó y se vio influenciada por los cultos mistéricos de Egipto y las religiones orientales, que tenían sus propios mitos del Árbol de la Vida, como en el caso del sicomoro en Egipto, que se asocia con la protección de Osiris El cristianismo no emergió en un vacío. Fue una religión que se alimentó y se vio influenciada por los cultos mistéricos de Egipto y las religiones orientales, que tenían sus propios mitos del Árbol de la Vida, como en el caso del sicomoro en Egipto, que se asocia con la protección de Osiris

En términos de la historiadora, la mayoría de las religiones orientales comparten el mitema o arquetipo del Árbol de la Vida. Incluso los vikingos poseían su propio árbol sagrado: Yggdrasil, sostén de los mundos. De igual manera, los romanos, tenían el suyo, que era la higuera, el cual dio sombra a Luperca, la loba que alimentó a Rómulo y Remo.

image Yggdrasil de los Vikingos,

En el caso de los egipcios, el sicómoro, un pariente cercano de la higuera, era considerado un árbol sagrado porque frenó el bote de Osiris en su vagabundeo por el Nilo. El mismo aparece en el libro de las Pirámides y en el Libro de los Muertos.

"En el antiguo Egipto, el sicómoro era considerado un árbol sagrado asociado con la diosa Isis, y se pensaba que protegía las almas de los muertos. El árbol era especialmente venerado por su vinculación con la resurrección de Osiris, quien según el mito, encontró consuelo bajo su sombra tras su muerte", explica el historiador Richard H. Wilkinson en El Completo Libro de los Dioses y Diosas del Antiguo Egipto.

image El sicómoro en una pintura egipcia.

"El sicómoro aparece repetidamente en los textos funerarios, como el Libro de las Pirámides, donde se dice que el alma del difunto encuentra descanso bajo sus ramas, asociando al árbol con el proceso de resurrección. Este árbol fue considerado sagrado y se le otorgaron poderes místicos para proteger a las almas de los muertos", expone también el historiador T.G.H. James en The Literature of Ancient Egypt (1987).

Más contenidos en Urgente24

Provincias construyen autovías: Milei, 1er presidente que no inauguró ni un kilómetro de ruta

La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una tarde

La miniserie que la crítica aplaude y el público convirtió en furor

La nueva ruta del dinero chino: millonarios huyen de Singapur y aterrizan en Dubái

Riestra 0-1 Independiente: el Rojo rompió un invicto de casi 2 años y ayudó a River en la Libertadores