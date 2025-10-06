La NASA podría resolver el misterio de una familia argentina desaparecida hace 23 años

Embed - Desapareció la FAMILIA ENTERA y ahora la NASA podría ayudar

La causa se mantuvo bajo la carátula de "averiguación de paradero", cuando desde el principio debió investigarse como desaparición forzada u homicidio. Las sospechas siempre apuntaron a Goethe, pero la Justicia nunca pudo imputarlo formalmente. El estanciero murió en 2016 en un accidente automovilístico. Se llevó los secretos a la tumba, si es que los tenía.

La NASA: la última carta tecnológica

Después de múltiples excavaciones con georradares en las 600 hectáreas de la estancia sin resultados concretos, el abogado Rodríguez Allende presentó un pedido inédito: solicitar imágenes satelitales históricas a la NASA.

¿Por qué la NASA y no satélites argentinos? La respuesta es técnica: los satélites nacionales solo tienen registros con la resolución necesaria para este tipo de análisis desde 2007 en adelante. Para rastrear lo que pudo haber pasado en 2002, se necesita tecnología estadounidense que sí operaba en esa época con la precisión requerida.

Los expertos buscan específicamente dos tipos de anomalías en las imágenes satelitales. Primero, remoción de suelos: grandes excavaciones o rellenos que pudieran indicar un entierro clandestino. Segundo, anomalías térmicas: mediante imágenes multiespectrales e infrarrojas, se pueden detectar variaciones de temperatura o vegetación que sugieran la presencia de restos humanos en el subsuelo.

El caso Gill es una herida abierta en Entre Ríos. Después de 23 años, la tecnología espacial aparece como la última esperanza para resolver un misterio que la negligencia judicial y la muerte del principal sospechoso dejaron sin respuestas. Las imágenes de la NASA podrían finalmente revelar qué pasó aquella noche de enero con seis personas que desaparecieron en el campo argentino.

