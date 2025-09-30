No se puede creer: La NASA abrió 36 proyectos y cualquiera puede participar

image Esta es una oportunidad para todos.

Para los fanáticos del espacio profundo, Backyard Worlds: Planet 9 busca nuevos planetas más allá de Neptuno. Y si te copan los misterios, Burst Chaser decodifica señales de las explosiones más violentas del universo. Cada proyecto tiene su propia misión, pero todos comparten el mismo objetivo: democratizar el conocimiento.

Cómo sumarte ahora mismo

Entrar es simple: elegís el proyecto que más te guste en la web oficial de NASA Citizen Science y empezás. Algunos requieren solo tu observación visual, otros te permiten usar telescopios caseros. Exoplanet Watch, por ejemplo, te ayuda a rastrear planetas fuera del sistema solar con datos de telescopios domésticos.

Embed - How Can I Get Involved with NASA Science? We Asked a NASA Expert

¿Querés algo más aventurero? Fresh Eyes on Ice necesita que informes las condiciones del hielo en Alaska para apoyar la seguridad y la ciencia del clima. O participá en Aurorasaurus, donde reportás auroras desde cualquier parte del mundo. La NASA transformó la ciencia en una experiencia colectiva, y vos podés ser protagonista.

