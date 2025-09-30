No se puede creer: La NASA abrió 36 proyectos y cualquiera puede participar

La NASA rompió todos los esquemas y ahora te invita a formar parte de sus misiones más ambiciosas. No necesitás título universitario, ni equipos sofisticados, ni siquiera salir de tu casa. Con tu celular o computadora, podés convertirte en un colaborador oficial de la agencia espacial que llevó al hombre a la Luna. Proyectos nivel ciencia.
Desde Marte hasta tu barrio: la NASA en todo
Son 36 proyectos de "ciencia ciudadana" que ya permitieron miles de descubrimientos cruciales. Voluntarios comunes identificaron planetas, rastrearon asteroides peligrosos y hasta ayudaron a buscar vida extraterrestre. Citizen Science, el programa oficial de la NASA, democratizó la ciencia y ahora cualquiera puede aportar datos reales a investigaciones que cambian la historia.
¿Te imaginás clasificar galaxias captadas por el Telescopio Espacial James Webb? Con Galaxy Zoo podés hacerlo. O si preferís algo más cercano, GLOBE Observer te permite registrar nubes, cobertura terrestre y hasta hábitats de mosquitos en tu zona, contribuyendo a estudios climáticos globales.
Para los fanáticos del espacio profundo, Backyard Worlds: Planet 9 busca nuevos planetas más allá de Neptuno. Y si te copan los misterios, Burst Chaser decodifica señales de las explosiones más violentas del universo. Cada proyecto tiene su propia misión, pero todos comparten el mismo objetivo: democratizar el conocimiento.
Cómo sumarte ahora mismo
Entrar es simple: elegís el proyecto que más te guste en la web oficial de NASA Citizen Science y empezás. Algunos requieren solo tu observación visual, otros te permiten usar telescopios caseros. Exoplanet Watch, por ejemplo, te ayuda a rastrear planetas fuera del sistema solar con datos de telescopios domésticos.
¿Querés algo más aventurero? Fresh Eyes on Ice necesita que informes las condiciones del hielo en Alaska para apoyar la seguridad y la ciencia del clima. O participá en Aurorasaurus, donde reportás auroras desde cualquier parte del mundo. La NASA transformó la ciencia en una experiencia colectiva, y vos podés ser protagonista.
