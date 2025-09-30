urgente24
OMNI NASA > proyecto > ciencia

AHORA MISMO

No se puede creer: La NASA abrió 36 proyectos y cualquiera puede participar

La NASA abrió 36 proyectos científicos donde cualquier persona puede participar sin ser experto. Desde cazar asteroides hasta fotografiar auroras.

30 de septiembre de 2025 - 21:16
No te los podés perder.

No te los podés perder.

La NASA rompió todos los esquemas y ahora te invita a formar parte de sus misiones más ambiciosas. No necesitás título universitario, ni equipos sofisticados, ni siquiera salir de tu casa. Con tu celular o computadora, podés convertirte en un colaborador oficial de la agencia espacial que llevó al hombre a la Luna. Proyectos nivel ciencia.

image
&iquest;De qu&eacute; se tratan todos estos proyectos?

¿De qué se tratan todos estos proyectos?

Seguir leyendo

Desde Marte hasta tu barrio: la NASA en todo

Son 36 proyectos de "ciencia ciudadana" que ya permitieron miles de descubrimientos cruciales. Voluntarios comunes identificaron planetas, rastrearon asteroides peligrosos y hasta ayudaron a buscar vida extraterrestre. Citizen Science, el programa oficial de la NASA, democratizó la ciencia y ahora cualquiera puede aportar datos reales a investigaciones que cambian la historia.

¿Te imaginás clasificar galaxias captadas por el Telescopio Espacial James Webb? Con Galaxy Zoo podés hacerlo. O si preferís algo más cercano, GLOBE Observer te permite registrar nubes, cobertura terrestre y hasta hábitats de mosquitos en tu zona, contribuyendo a estudios climáticos globales.

image
Esta es una oportunidad para todos.

Esta es una oportunidad para todos.

Para los fanáticos del espacio profundo, Backyard Worlds: Planet 9 busca nuevos planetas más allá de Neptuno. Y si te copan los misterios, Burst Chaser decodifica señales de las explosiones más violentas del universo. Cada proyecto tiene su propia misión, pero todos comparten el mismo objetivo: democratizar el conocimiento.

Cómo sumarte ahora mismo

Entrar es simple: elegís el proyecto que más te guste en la web oficial de NASA Citizen Science y empezás. Algunos requieren solo tu observación visual, otros te permiten usar telescopios caseros. Exoplanet Watch, por ejemplo, te ayuda a rastrear planetas fuera del sistema solar con datos de telescopios domésticos.

Embed - How Can I Get Involved with NASA Science? We Asked a NASA Expert

¿Querés algo más aventurero? Fresh Eyes on Ice necesita que informes las condiciones del hielo en Alaska para apoyar la seguridad y la ciencia del clima. O participá en Aurorasaurus, donde reportás auroras desde cualquier parte del mundo. La NASA transformó la ciencia en una experiencia colectiva, y vos podés ser protagonista.

--------------------------------------------------------

Otras noticias en Urgente24:

Argentinos deportados están de nuevo en el punto de partida Ezeiza

La miniserie de 8 capítulos que todos devoran en cuestión de horas

River 1 - Riestra 2: el Malevo hizo historia y hubo abucheo Monumental para los de Gallardo

Furor por este outlet con precios extremadamente bajos que no se ven todos los días

Argentina 3 - Cuba 1: a pesar de un bochornoso arbitraje, la Albiceleste rindió honor al fútbol criollo

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES