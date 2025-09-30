¿No puedes dormir? 5 errores inocentes que arruinan tu sueño

Mucha cafeína, incluso temprano

Probablemente todos sepan que el café, y otros alimentos con cafeína, pueden afectar el sueño. Pero, lo que muchos no saben es que, incluso terminar tu café temprano, podría hacer que sea más difícil dormir en la noche.

Tomando en cuenta datos de la FDA, Houston Methodist, indica que "hasta seis horas después de beber una bebida con cafeína, la mitad de la cafeína consumida sigue presente en el cuerpo, manteniéndote alerta. Y, si es hora de dormir, potencialmente impidiendo que te duermas o que permanezcas dormido".

Fumar

¿Sabías que fumar no solamente afecta los pulmones y el corazón, sino que además puede empeorar la calidad del sueño?

"Incluso el consumo ocasional de nicotina puede afectar negativamente el sueño", indica la Sleep Foundation. "Los estudios sugieren que los fumadores tienen casi un 50 % más de probabilidades de experimentar problemas de sueño que los no fumadores".

No practicar ejercicio

La falta de ejercicio es otra de las razones por las que podrías tener insomnio. La Universidad de Harvard lo considera como uno de los "ladrones de sueño comunes". ¿Por qué?

"Dormir y hacer ejercicio se complementan. Hacer ejercicio con regularidad puede ayudarte a dormir mejor y, a la inversa, es más probable que hagas ejercicio si descansas bien por la noche", afirma Harvard. Sólo asegúrate de no hacer ejercicio demasiado cerca de tu hora de dormir.

Compartir el dormitorio con tu mascota

Las mascotas también podrían estar detrás de los problemas de sueño de algunas personas. Un estudio de la Clínica Mayo reveló que la presencia de mascotas en el dormitorio puede alterar el entorno del sueño de maneras que podrían afectar el sueño.

En el estudio participaron 150 pacientes del Centro de Medicina del Sueño de la Clínica Mayo en Arizona. De los que tenían mascotas, el 20% las describió como disruptivas.

