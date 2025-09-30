Mundial 2026: Benín al borde de la clasificación por una sanción de FIFA a Sudáfrica

Por lo tanto, a raíz de esta alineación indebida, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha declarado la derrota de la selección de Sudáfrica en dicho partido por 0-3. Asimismo, la SAFA deberá abonar una multa de 10.000 CHF a la FIFA, y Teboho Mokoena ha recibido una advertencia.

La decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA se ha notificado hoy a las partes. En virtud de lo estipulado en las disposiciones pertinentes del Código Disciplinario de la FIFA, disponen de diez días para solicitar la decisión fundamentada, que se publicará en legal.fifa.com en caso de que se solicite. La decisión sobre la derrota del partido se puede recurrir ante la Comisión de Apelación de la FIFA”.

Con esta sanción consumada las cosas en la zona “C” quedaron de la siguiente forma. El líder es Benín con 14 puntos y +4 de diferencia, lo sigue Sudáfrica con 14 unidades y +3, Nigeria 11 y +2, Ruanda 11 y 0, Lesoto con 9 y Zimbabue con 4 unidades.

De esta forma a falta de solo 2 fechas para el final hay 4 equipos con chances reales de ganar el único cupo al Mundial que otorga la zona “C”, ellos son Benín (14), Sudáfrica (14), Nigeria (11) y Ruanda (11), y repasamos los partidos que le queda a cada uno:

Benín : vs Ruanda (V) y Nigeria (V)

: vs Ruanda (V) y Nigeria (V) Sudáfrica : vs Zimbabue (V) y Ruanda (L)

: vs Zimbabue (V) y Ruanda (L) Nigeria : vs Lesoto (V) y Benín (L)

: vs Lesoto (V) y Benín (L) Ruanda: vs Benín (L) y Sudáfrica (V)

Sin dudas el que más difícil la tiene es Ruanda que enfrentará a los dos líderes, mientras que se puede decir que Sudáfrica y Nigeria los más fáciles. Pero habiendo tantos partidos entre los 4 primeros podemos decir que todo puede pasar, pero quien le quita el sueño a Benín que hoy está logrando la clasificación al Mundial 2026.

