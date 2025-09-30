Contradicción entre Milei y Caputo sobre pedido de Trump para el salvajate: "No me hablaron de eso"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/U24noticias/status/1973064324357697682&partner=&hide_thread=false CONTRADICCIÓN ENTRE MILEI Y CAPUTO SOBRE LAS CONDICIONES DE TRUMP PARA EL SALVATAJE



El ministro de Economía había revelado que el Tesoro estadounidense pidió por la construcción de acuerdos de gobernabilidad. El Presidente dijo: "a mi no me hablaron de eso". https://t.co/C51wR5u7lA pic.twitter.com/EZkJhQiC7h — Urgente24.com (@U24noticias) September 30, 2025

Entonces apareció la observación de Laje sobre un supuesto requisito que puso la Casa Blanca. "Todo eso si lográs hacer acuerdos politicos, que es una de las condiciones que pone USA, que hoy no lo tenés", le dijo al Presidente.

¿De donde viene esa versión? De lo que dijo el viernes el propio ministro de Economía, Luis Caputo, en otra entrevista en un canal de noticias, en este caso, TN. Caputo resumió esos acuerdos políticos en una palabra, gobernabilidad, y reveló que fue pedido explícito del secretario del Tesoro, Scott Bessent, durante la reunión en Nueva York.

Le dijo el ministro a Jonatan Viale:

"Fue la única cosa que me dijo el secretario Bessent, "trabajen en la gobernabilidad". Me dijo eso. Porque nosotros tenemos un set reformas, laborales, tributarias, que van a ayudar a destrabar la economía. Ahora, necesitás mayorías simples para pasar esas reformas. Y hay un montó de genete en el Congreso, un montón de gobernadores, que también quieren eso. No están en contra de nosotros".

Embed Caputo: "Scott Bessent me dijo que TRABAJEMOS EN LA GOBERNABILIDAD" JAJAJ en Estados Unidos ya le avisan que NO AGUANTAN pic.twitter.com/xB6Zw3x4Ck — Revolución Popular (@RPN_Oficial) September 27, 2025

Sin embargo, apenas unos días después, Milei desmintió que haya habido un pedido de esa naturaleza.

"Dadas las cosas que dicen que hablé, me gustaría que vengan y me lo cuenten a mí, que yo estaba sentado en esa reunión", dijo.

Ante ese comentario, Laje repreguntó "¿no te pidieron acuerdos político?", a lo que el Presidente respondió: "a mi no me hablaron de eso".

De esa forma quedó expuesto un cortocircuito discursivo entre Milei y Caputo.

Por otro lado, Milei también desmintió que Trump haya exigido dar de baja el swap con China, país con el que USA está duramente enfrentado. Esa supuesta condición había trascendido como rumor.

"Eso es falso", respondió el Presidente ante la pregunta al respecto. "No" contestó cuando Laje insistió sobre si hubo un pedido de Trump sobre ambos temas.

“El motivo por el que nosotros recibimos el apoyo es geopolítico, el resto son operaciones domésticas para levantarse el precio, para meter presión mediática y poder negociar un lugar mejor”, dijo Milei, sin reparar que entre los blancos de esa crítica está su propio ministro de Economía.

