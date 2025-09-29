A menos de un mes de los comicios de medio término, el gobierno de Javier Milei se encuentra en peor posición que el de Mauricio Macri en 2017 (los ganó con más del 40% del voto de los argentinos) pero está un poco mejor que Alberto Fernández en 2021 (perdió por la extensa cuarentena y las fotos de la fiesta de Olivos).
ENCUESTA DE HUGO HAIME
El 79 % de los argentinos cree que la situación de su hogar mejoró poco o nada con Milei
Un 20% de los argentinos consultados señaló que mejoró poco o bastante su economía familiar y apenas un 1 % prefirió no contestar el sondeo de Hugo Haime.
Por otra parte, cuando se consultaba a los argentinos sobre sus expectativas para dentro de un año, la mayoría contestó que no espera grandes mejoras en su economía familiar.
"Pato rengo", el temor que plantea Hugo Haime
El experimentado analista político afirmó que Javier Milei viene en caída pero mantiene una base de al menos 30 puntos.
“El presidente está en una situación de caída a nivel de popularidad, de gestión, en cuestionamiento del ajuste. Pero mantiene una base similar a la del 2023”.
“Fuerza Patria no va a ganar en Capital Federal, pero sí lo hará en provincia de Buenos Aires y en otras donde no se presenta con ese nombre".
Haime advirtió que “el Gobierno va a tener mucha dificultad para sacar las leyes. Quiere hacer una serie de reformas que hay que ver si pasan. La situación del Gobierno no va a ser buena después del proceso electoral”.