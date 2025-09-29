El 79 % de los argentinos cree que la situación de su hogar mejoró poco o nada con Milei

"Pato rengo", el temor que plantea Hugo Haime

El experimentado analista político afirmó que Javier Milei viene en caída pero mantiene una base de al menos 30 puntos.

“El presidente está en una situación de caída a nivel de popularidad, de gestión, en cuestionamiento del ajuste. Pero mantiene una base similar a la del 2023”.

“Fuerza Patria no va a ganar en Capital Federal, pero sí lo hará en provincia de Buenos Aires y en otras donde no se presenta con ese nombre".

Haime advirtió que “el Gobierno va a tener mucha dificultad para sacar las leyes. Quiere hacer una serie de reformas que hay que ver si pasan. La situación del Gobierno no va a ser buena después del proceso electoral”.

El peronismo quiere volver al Gobierno y también existe un grupo de 6 o 7 gobernadores que quieren poner un hombre propio en la Casa Rosada. Veo un gobierno pato rengo para la segunda mitad de mandato.

