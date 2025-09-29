urgente24
El 79 % de los argentinos cree que la situación de su hogar mejoró poco o nada con Milei

Un 20% de los argentinos consultados señaló que mejoró poco o bastante su economía familiar y apenas un 1 % prefirió no contestar el sondeo de Hugo Haime.

29 de septiembre de 2025 - 23:50
Hugo Hjaime recabó datos preocupantes sobre los argentinos

A menos de un mes de los comicios de medio término, el gobierno de Javier Milei se encuentra en peor posición que el de Mauricio Macri en 2017 (los ganó con más del 40% del voto de los argentinos) pero está un poco mejor que Alberto Fernández en 2021 (perdió por la extensa cuarentena y las fotos de la fiesta de Olivos).

image
4 de cada 5 argentinos se queja por el estado de su econom&iacute;a personal

Por otra parte, cuando se consultaba a los argentinos sobre sus expectativas para dentro de un año, la mayoría contestó que no espera grandes mejoras en su economía familiar.

Un 57% cree que vamos a estar peor que ahora contra un 38% que tiene esperanzas de que se genere un crecimiento en la actividad a nivel nacional. Un 57% cree que vamos a estar peor que ahora contra un 38% que tiene esperanzas de que se genere un crecimiento en la actividad a nivel nacional.

image
M&aacute;s de la mitad de los argentinos cree que las cosas estar&aacute;n a&uacute;n peor dentro de un a&ntilde;o, seg&uacute;n Hugo Haime

"Pato rengo", el temor que plantea Hugo Haime

El experimentado analista político afirmó que Javier Milei viene en caída pero mantiene una base de al menos 30 puntos.

“El presidente está en una situación de caída a nivel de popularidad, de gestión, en cuestionamiento del ajuste. Pero mantiene una base similar a la del 2023”.

“Fuerza Patria no va a ganar en Capital Federal, pero sí lo hará en provincia de Buenos Aires y en otras donde no se presenta con ese nombre".

Haime advirtió que “el Gobierno va a tener mucha dificultad para sacar las leyes. Quiere hacer una serie de reformas que hay que ver si pasan. La situación del Gobierno no va a ser buena después del proceso electoral”.

El peronismo quiere volver al Gobierno y también existe un grupo de 6 o 7 gobernadores que quieren poner un hombre propio en la Casa Rosada. Veo un gobierno pato rengo para la segunda mitad de mandato. El peronismo quiere volver al Gobierno y también existe un grupo de 6 o 7 gobernadores que quieren poner un hombre propio en la Casa Rosada. Veo un gobierno pato rengo para la segunda mitad de mandato.

