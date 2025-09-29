La volatilidad de los bonos argentinos y del dólar no cesan. En un contexto en el que la confianza en el gobierno argentino es cada vez menor, los inversores se vuelcan a otras opciones. Los conservadores juegan al casamiento árabe mientras acumulan oro, los más audaces se vuelcan a las criptomonedas, que ya no son consideradas tan volátiles.
DIVERSIFICACIÓN
Recomiendan usar criptomonedas para reducir el riesgo de las carteras de inversión
Los expertos recomiendan sumar criptomonedas a la cartera de inversión. Hoy, el Bitcoin es más confiable y seguro que tiempo atrás.
En este sentido, Carolina Gama, Country Manager de Bitget para Argentina explica:
Los especialistas en inversiones financieras recomiendan diversificar las carteras para disminuir los riesgos. Como plantea Gama:
En conversación con el equipo de Research de Buenbit, explicaron a Urgente24 el funcionamiento de Bitcoin y cómo afecta al riesgo de la cartera:
Durante años se pensó que Bitcoin era demasiado riesgoso para incluir en un portafolio. ¿Eso sigue siendo así?
Bitcoin sigue siendo más volátil que las acciones o los bonos, pero el riesgo hay que mirarlo en contexto. Lo que importa es cómo se comporta dentro de un portafolio diversificado. Nuestros estudios muestran que incluir pequeñas asignaciones de Bitcoin —del 1% al 3%— puede mejorar el retorno ajustado por riesgo de la cartera. En otras palabras, la relación entre lo que se gana y la volatilidad asumida es más eficiente.
¿Por qué sumar un activo volátil termina bajando el riesgo de la cartera?
Porque Bitcoin no se mueve igual que el resto de los activos tradicionales. Su baja correlación con acciones y bonos ayuda a diversificar: cuando los mercados tradicionales caen, Bitcoin no siempre los sigue. Esto suaviza el comportamiento de la cartera en el tiempo.
¿Qué cambió hoy frente a los primeros años de Bitcoin?
El mercado de criptomonedas maduró. Hoy hay más liquidez, regulación más clara y adopción institucional, además de herramientas como los ETFs que facilitan el acceso. Esto reduce las barreras y ayuda a que los inversores vean a Bitcoin menos como una apuesta especulativa y más como una pieza estratégica para diversificar sus carteras.
¿Qué opciones hay para quienes aún ven a Bitcoin como demasiado riesgoso?
No todos los inversores tienen el mismo perfil. Para quienes todavía prefieren evitar la volatilidad de Bitcoin, las stablecoins son una alternativa muy atractiva: permiten dolarizar ahorros y obtener rendimientos que en Buenbit pueden llegar al 11% anual, algo difícil de conseguir en instrumentos tradicionales en dólares. Así, se combina seguridad cambiaria con generación de ingresos adicionales, ideal para quienes priorizan la estabilidad.
Con el espaldarazo de Trump para regular las criptomonedas en Estados Unidos, se espera que estos activos mejoren aún más su cotización y pasen a ser un activo de cambio legal y respaldado por dólares, brindando mayor confianza y seguridad.
