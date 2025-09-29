Recomiendan usar criptomonedas para reducir el riesgo de las carteras de inversión

En conversación con el equipo de Research de Buenbit, explicaron a Urgente24 el funcionamiento de Bitcoin y cómo afecta al riesgo de la cartera:

Durante años se pensó que Bitcoin era demasiado riesgoso para incluir en un portafolio. ¿Eso sigue siendo así?

Bitcoin sigue siendo más volátil que las acciones o los bonos, pero el riesgo hay que mirarlo en contexto. Lo que importa es cómo se comporta dentro de un portafolio diversificado. Nuestros estudios muestran que incluir pequeñas asignaciones de Bitcoin —del 1% al 3%— puede mejorar el retorno ajustado por riesgo de la cartera. En otras palabras, la relación entre lo que se gana y la volatilidad asumida es más eficiente.

image Acumular un 1% a 3% de la cartera en Bitcoin puede mejorar el retorno ajustado por riesgo.

¿Por qué sumar un activo volátil termina bajando el riesgo de la cartera?

Porque Bitcoin no se mueve igual que el resto de los activos tradicionales. Su baja correlación con acciones y bonos ayuda a diversificar: cuando los mercados tradicionales caen, Bitcoin no siempre los sigue. Esto suaviza el comportamiento de la cartera en el tiempo.

De hecho, en un análisis histórico desde 2010, un portafolio 60/40 (acciones y bonos) habría rendido 11,1% anual, pero al sumar 1% en Bitcoin subió a 13%, y con 3% de Bitcoin alcanzó 16,7% anual. Y el indicador de retorno por unidad de riesgo mejoró de 1,07 a 1,32. De hecho, en un análisis histórico desde 2010, un portafolio 60/40 (acciones y bonos) habría rendido 11,1% anual, pero al sumar 1% en Bitcoin subió a 13%, y con 3% de Bitcoin alcanzó 16,7% anual. Y el indicador de retorno por unidad de riesgo mejoró de 1,07 a 1,32.

¿Qué cambió hoy frente a los primeros años de Bitcoin?

El mercado de criptomonedas maduró. Hoy hay más liquidez, regulación más clara y adopción institucional, además de herramientas como los ETFs que facilitan el acceso. Esto reduce las barreras y ayuda a que los inversores vean a Bitcoin menos como una apuesta especulativa y más como una pieza estratégica para diversificar sus carteras.

¿Qué opciones hay para quienes aún ven a Bitcoin como demasiado riesgoso?

No todos los inversores tienen el mismo perfil. Para quienes todavía prefieren evitar la volatilidad de Bitcoin, las stablecoins son una alternativa muy atractiva: permiten dolarizar ahorros y obtener rendimientos que en Buenbit pueden llegar al 11% anual, algo difícil de conseguir en instrumentos tradicionales en dólares. Así, se combina seguridad cambiaria con generación de ingresos adicionales, ideal para quienes priorizan la estabilidad.

En definitiva, hoy las criptomonedas ofrecen distintas formas de integrarse a un portafolio. Bitcoin aporta diversificación y potencial de crecimiento con baja asignación, mientras que las stablecoins ofrecen refugio en dólares con rendimiento competitivo. La clave es encontrar el equilibrio según el perfil de cada inversor. En definitiva, hoy las criptomonedas ofrecen distintas formas de integrarse a un portafolio. Bitcoin aporta diversificación y potencial de crecimiento con baja asignación, mientras que las stablecoins ofrecen refugio en dólares con rendimiento competitivo. La clave es encontrar el equilibrio según el perfil de cada inversor.

Con el espaldarazo de Trump para regular las criptomonedas en Estados Unidos, se espera que estos activos mejoren aún más su cotización y pasen a ser un activo de cambio legal y respaldado por dólares, brindando mayor confianza y seguridad.

