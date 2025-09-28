La Selección Argentina venció 3-1 a Cuba en su debut en el Mundial Sub 20 que se celebra en Chile. Por la primera fecha del Grupo D, el conjunto dirigido por Diego Placente se repuso de dos golpazos y pudo imponerse ante su rival con mucho dominio.
Selección Argentina 3 - Cuba 1: a pesar de un bochornoso arbitraje, la Albiceleste rindió honor al fútbol criollo
La Selección Argentina dio una muestra de carácter en el debut del Mundial Sub 20: ganó a pesar de sufrir una incorrecta expulsión y de un penal no cobrado. Por Manuel Nacinovich.
EN VIVO
-
21:54
Final del partido: Argentina superó 3 a 1 a Cuba
-
21:51
¡GOL DE ARGENTINA! VIDEO: Sablazo de Subiabre para poner el 3 a 1
-
21:38
La Albiceleste está cerca del tercero, pero también debe estar muy atento a los contragolpes en velocidad de Cuba
-
21:25
Tac, tac, tac, Argentina se florea: se junta a través del pase, hace correr a Cuba y se siente más fuerte que su rival a pesar de jugar con uno menos
-
21:21
La Albiceleste crece, asume protagonismo y se defiende como mejor le sale: teniendo la pelota
-
21:15
Con un jugador menos, el equipo de Diego Placente se para en un 4-4-1 y apuesta a contragolpear
-
21:06
Comienza el 2T
-
20:50
Final del 1T
-
20:49
¡GOL DE CUBA! VIDEO: La defensa argentina se duerme y Pérez descuenta para el rival
-
20:41
¡GOL DE ARGENTINA! VIDEO: Frentazo bárbaro de Sarco para poner el 2 a 0
-
20:37
Argentina sufrió el impacto emocional de las decisiones arbitrales y no logra estabilizarse en el partido
-
20:22
[VAR] Después de revisar la jugada, el árbitro decide no cobrar un claro penal para Argentina
-
20:13
[VAR] El árbitro mantiene la tarjeta roja, pero corrige y cobra tiro libre en lugar del penal
-
20:14
TARJETA ROJA EN ARGENTINA: Tras la infracción, el árbitro le mostró la expulsión directa a Santi Fernández en una polémica decisión
-
20:10
¡PENAL PARA CUBA! El árbitro cobró foul de Fernández en el área y le mostró la roja directa
-
20:04
¡GOL DE ARGENTINA! VIDEO: La Selección madruga con un gol de Sarco
-
20:00
Comienza el partido
-
19:56
Con la confianza en la identidad de La Nuestra: "Tener la pelota, creer en la técnica y en la personalidad"
-
19:36
Cuáles son las selecciones que comparten el Grupo D con Argentina
-
19:32
Quiénes son los cracks de Argentina que juegan en Europa y no tuvieron el permiso para jugar el Mundial
-
19:28
TV: Dónde ver Argentina vs. Cuba por el Mundial Sub 20
-
19:25
Equipos confirmados en Argentina y Cuba
El resultado final del partido probablemente no refleje la complejidad que supuso. La Selección Argentina tuvo que curtirse y aceptar fallos arbitrales realmente insólitos, los cuales generaron un impacto emocional; con el correr de los minutos, lograron ser dejados atrás.
La Albiceleste empezó ganando con un gol muy tempranero al minuto 3 de Alejo Sarco, el chico surgido en Vélez y actual jugador del Bayer Leverkusen.
Sin embargo, la tranquilidad de la ventaja rápidamente se vino abajo, con dos decisiones arbitrales que condicionaron el panorama. Al minuto 10, el flojísimo árbitro del cotejo, Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin, de Malasia, decidió cobrar una falta inexistente del defensor Santi Fernández, y no contento con eso también le mostró la roja directa. Por si quedaban dudas, fue a revisarla al VAR y ratificó su decisión.
Si ya había sido inaudita esa determinación, al minuto 12 fue al VAR a ver un clarísimo penal sobre Sarco que comete el arquero cubano, pero tras chequearlo con la tecnología decidió que no era falta.
Fueron dos fallos que golpearon emocionalmente al equipo. Sobre todo el primero, ya que el equipo quedó con 10 jugadores por la expulsión del defensor central Fernández y Placente tuvo que reacomodar.
A la Argentina le costó hacer pie. Transitar seguro. Conectarse con el partido. Correrse de las decisiones de un árbitro que no estuvo a la altura. El segundo gol del partido, otra vez de Sarco (a los 41´) fue fundamental para cambiar el chip; para modificar los ánimos. Al minuto 45+4, sobre el cierre del primer tiempo, lo mantuvo de aviso: Cuba descontó a través de Pérez.
El segundo tiempo, ya más acomodado y más firme, la Selección fue encontrándose poco a poco con su versión más identitaria. Con esa que viene construyendo desde hace rato, en todas las categorías Albicelestes y no solo de la mano de Diego Placente: La Nuestra, ese símbolo del fútbol criollo característico del territorio nacional que ha cobrado vida desde la llegada de Scaloni, Aimar, Samuel, Placente, Manna y compañía.
Aunque con un futbolista menos, Argentina le sacó la pelota a Cuba y se defendió con ella; con la posesión. La tenía Argentina y no Cuba, y esa era la mejor forma de defenderse. Tac, tac, tac, el combinado nacional empezó a asociarse en corto, a tocar la pelota de lado a lado y a hacer correr a un equipo rival que no podía recuperarla.
No eran toques intrascendentes. Eran asociaciones con sentido, que se sucedían unas tras otras esperando el momento junto de verticalizar y lastimar al conjunto cubano.
El equipo de Placente creció, se sintió más fuerte que su rival no solo desde lo futbolístico sino también desde lo emocional, y llevó a Cuba a la desesperación. Al minuto 90´, luego de acumular infinitos pases, encontró a Ian Subiabre libre y el jugador de River (que finalmente arregló su contrato con el club y pudo viajar) selló el 3 a 1.
Con la victoria, la Selección Argentina quedó primera del Grupo D. El próximo partido será el miércoles, ante Australia.
