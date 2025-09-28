Selección Argentina 3 - Cuba 1: a pesar de un bochornoso arbitraje, la Albiceleste rindió honor al fútbol criollo

La Selección Argentina venció 3-1 a Cuba en su debut en el Mundial Sub 20 que se celebra en Chile. Por la primera fecha del Grupo D, el conjunto dirigido por Diego Placente se repuso de dos golpazos y pudo imponerse ante su rival con mucho dominio.

El resultado final del partido probablemente no refleje la complejidad que supuso. La Selección Argentina tuvo que curtirse y aceptar fallos arbitrales realmente insólitos , los cuales generaron un impacto emocional; con el correr de los minutos, lograron ser dejados atrás.

La Albiceleste empezó ganando con un gol muy tempranero al minuto 3 de Alejo Sarco , el chico surgido en Vélez y actual jugador del Bayer Leverkusen.

Sin embargo, la tranquilidad de la ventaja rápidamente se vino abajo, con dos decisiones arbitrales que condicionaron el panorama. Al minuto 10, el flojísimo árbitro del cotejo, Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin, de Malasia, decidió cobrar una falta inexistente del defensor Santi Fernández, y no contento con eso también le mostró la roja directa. Por si quedaban dudas, fue a revisarla al VAR y ratificó su decisión.

Si ya había sido inaudita esa determinación, al minuto 12 fue al VAR a ver un clarísimo penal sobre Sarco que comete el arquero cubano, pero tras chequearlo con la tecnología decidió que no era falta.

Fueron dos fallos que golpearon emocionalmente al equipo. Sobre todo el primero, ya que el equipo quedó con 10 jugadores por la expulsión del defensor central Fernández y Placente tuvo que reacomodar.

G1-Pgv-WsAA7yPu Debut y triunfo para la Selección Argentina @Argentina

A la Argentina le costó hacer pie. Transitar seguro. Conectarse con el partido. Correrse de las decisiones de un árbitro que no estuvo a la altura. El segundo gol del partido, otra vez de Sarco (a los 41´) fue fundamental para cambiar el chip; para modificar los ánimos. Al minuto 45+4, sobre el cierre del primer tiempo, lo mantuvo de aviso: Cuba descontó a través de Pérez.

El segundo tiempo, ya más acomodado y más firme, la Selección fue encontrándose poco a poco con su versión más identitaria. Con esa que viene construyendo desde hace rato, en todas las categorías Albicelestes y no solo de la mano de Diego Placente: La Nuestra, ese símbolo del fútbol criollo característico del territorio nacional que ha cobrado vida desde la llegada de Scaloni, Aimar, Samuel, Placente, Manna y compañía.

Aunque con un futbolista menos, Argentina le sacó la pelota a Cuba y se defendió con ella; con la posesión. La tenía Argentina y no Cuba, y esa era la mejor forma de defenderse. Tac, tac, tac, el combinado nacional empezó a asociarse en corto, a tocar la pelota de lado a lado y a hacer correr a un equipo rival que no podía recuperarla.

G1-TMHwWoAAuFFt Maher Carrizo, de Vélez, fue titular @Argentina

No eran toques intrascendentes. Eran asociaciones con sentido, que se sucedían unas tras otras esperando el momento junto de verticalizar y lastimar al conjunto cubano.

El equipo de Placente creció, se sintió más fuerte que su rival no solo desde lo futbolístico sino también desde lo emocional, y llevó a Cuba a la desesperación. Al minuto 90´, luego de acumular infinitos pases, encontró a Ian Subiabre libre y el jugador de River (que finalmente arregló su contrato con el club y pudo viajar) selló el 3 a 1.

Con la victoria, la Selección Argentina quedó primera del Grupo D. El próximo partido será el miércoles, ante Australia.

Resumen del partido

Live Blog Post Con la confianza en la identidad de La Nuestra: "Tener la pelota, creer en la técnica y en la personalidad" Diego Placente habló en la previa del inicio del Mundial Sub 20. "Hay otros aspectos de cada jugador que se potencian, pero si creer en esos dotes y características del jugador argentino que se anima a hacer algo distinto", aseguró el entrenador. "Si, la mayor mismo, el cuidar tanto la pelota. Cuando se hace tan físico tal vez perdés con otras potencias que desde lo físico te pueden ganar. Por eso hay que volver a eso, tener la pelota, a creer en la técnica y en la personalidad", expresó.

Live Blog Post Cuáles son las selecciones que comparten el Grupo D con Argentina La Albiceleste comparte la zona con Italia, Cuba y Australia.

Live Blog Post Quiénes son los cracks de Argentina que juegan en Europa y no tuvieron el permiso para jugar el Mundial La Selección Argentina sufrió algunas bajas importantes para la Copa del Mundo. Son aquellos jóvenes cracks que ya juegan en Europa y cuyos clubes, que no están obligados a cederlos, no les dieron el permiso para ser parte de la delegación mundialista. Son Claudio Echeverri (Leverkusen), Franco Mastantuono (Real Madrid), Valentín Carboni (Genoa) y Anselmino (Borussia Dortmund).

Live Blog Post TV: Dónde ver Argentina vs. Cuba por el Mundial Sub 20 El cotejo de la Albiceleste vs. el combinado cubano va por DSports (la señal de deportes de DirecTV) y por Telefé.