Argentinos deportados estan de nuevo en el punto de partida Ezeiza

donald trump Donald Trump inflexible con los deportados

Informe

El informe documenta unos, 1393 vuelos de control migratorio -entre expulsiones y movimientos internos en Estados Unidos- solo en agosto, lo que da un promedio de 45 vuelos diarios, la cifra mensual más alta registrada desde que se inició el seguimiento, en 2020.

En total, entre el 20 de enero y el 31 de agosto pasados, el gobierno norteamericano realizó, por lo menos, 7454 vuelos, un aumento del 34% en comparación con el mismo período de 2024.

Savi Arvey, directora de Investigación y Análisis de Protección de Refugiados de Human Rights First, afirmó que

Las cifras son absolutamente alarmantes y profundamente preocupantes, considerando su relación con el aumento de arrestos, detenciones y expulsiones de personas en nuestras comunidades

ElICE, que en los últimos meses ha tenido más flexibilidad para sus redadas, registró más de 200.000 deportaciones desde que Donald Trump asumió el cargo, el 20 de enero pasado, y se encamina en 2025 a superar cifras que no se veían desde hacía una década en Estados Unidos.

